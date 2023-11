Petra, la hermana y consuelo de Bárbara Rey a quien la 'vedette' intentó proteger de los malos tratos de su madre

Bárbara Rey (73 años) afronta uno de sus momentos más duros. El pasado viernes, 24 de noviembre, en cuestión de horas, tuvo que lidiar con el dolor de la muerte de su hermano mayor y las demoledoras declaraciones de su hijo en televisión. Un amargo trance en el que la actriz ha buscado consuelo en su hermana menor, Petra García.

A la vez que se emitía la entrevista de Ángel Cristo (42), Bárbara Rey salía del tanatorio de Totana, Murcia, donde tuvo lugar el último adiós a su hermano Salvador. Visiblemente afectada, la vedette se consolaba en interpretar su amargo momento como una especie de señal. "Siempre he estado muy pendiente de mi hermano, he hecho lo que he podido por él. Era una bellísima persona que ha estado enfermo muchos años por desgracia y creo que ha sido una forma de protegerme, para que esté con mi familia", decía la presentadora ante los medios.

En efecto, así ha sido. Aunque su hija, Sofía (40), estaba "trabajando", la vedette estuvo arropada por su hermana. A la salida del tanatorio, la actriz se mostraba visiblemente destrozada, consolándose en los brazos de Petra, quien estuvo algo más tranquila y lejos de las polémicas que rodean a la actriz.

Bárbara Rey, abrazada a su hermana, Petra, en el funeral de su hermano. Gtres

Previo al tanatorio, la hermana de Bárbara Rey decía ante la prensa que la vedette se encontraba "muy mal", haciendo referencia al fallecimiento de su hermano. "Siempre han estado muy unidos, han pasado toda la infancia juntos, eran compañeros de juegos, iban a todas las partes juntos, ha sido algo tan de repente que ha sido un golpe", decía Petra.

En cuanto a la entrevista de su sobrino Ángel Cristo se negaba a hacer declaraciones. Rotunda, contestaba que no quería hablar del tema. Petra solo dejaba claro lo unida que está a Bárbara Rey. "Yo la quiero muchísimo y ella me quiere a mí", expresaba.

Su conexión siempre ha sido así. Desde la infancia. La vedette ha considerado a Petra como una hija por la protección que tuvo que ejercer con ella por los malos tratos que le daba su madre. Un duro episodio que relató en su documental Una vida Bárbara, emitido por Antena 3 y donde la propia Petri, como se le conoce cariñosamente, tuvo una breve participación.

"Mi padre fue un hombre maltratado por mi madre. Nunca pensé que el gritarle, el insultarle o el faltarle al respeto fuera un maltrato, pero sí... él fue un hombre maltratado. Mi hermana y yo lo fuimos, psicológica y físicamente", reveló Bárbara Rey en el primer episodio de su documental, De María a Bárbara.

Bárbara Rey y Petra García, muy unidas tras el fallecimiento de su hermano. Gtres

Entre lágrimas, la presentadora recordó las palizas que le propinaba su madre a su hermana pequeña. Su progenitora, Salvadora García Molina, no quiso que nacieran y, según dijo, lo demostró siempre, aunque era "un ama de casa ejemplar".

"Por su enfermedad, mi madre no se controlaba. Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que los de mi hermana porque para mí, mi hermana es como si hubiera tenido una hija de pequeñita. Ver pegarle a mi hermana con tan sólo cuatro años...Pues no podía. Se la quitaba de las manos", relató Rey sobre uno de los tantos episodios de su vida.

Hoy, pareciera que el rol se ha invertido. En este momento en el que Bárbara Rey se muestra tan vulnerable es Petra quien intenta protegerla.

Encuentro con Alain Delon

El nombre de Petra García volvió a salir a colación la docuseria cuando Rey habló de su affaire con Alain Delon. La vedette recordó que corría el año 1974 cuando caminando por las calles de Madrid junto hermana se topó con el rodaje de El Zorro, película protagonizada por el intérprete francés.

Petra, hermana de Bárbara Rey en el documental 'Una vida Bárbara'.

"Mi hermana me decía que estaba allí Alain Delon, nerviosa, y yo le dije que no lo mirara", contó Bárbara Rey. Sin embargo, ambas se acabaron acercando para ver de al que entonces era uno de los hombres más deseados del mundo. La vedette aseguró que minutos después un hombre les dijo que el intérprete quería conocerlas. "Nos tomamos un té con él, nos metimos en su rulot y nos pidió todos los teléfonos. Yo estaba que no me lo podía creer", rememoró la presentadora. Ese mismo día, tras el rodaje, se volvieron a ver y fueron a bailar a una de las discotecas de la capital. "Tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar", desveló.

