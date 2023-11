Primeras palabras de Bárbara Rey, rota de dolor, tras las declaraciones incendiarias de su hijo, Ángel Cristo Jr

Este sábado, 25 de noviembre de 2023, la reconocida vedette Bárbara Rey (73 años) se ha enfrentado a un durísimo día por partida doble. Además de tener que despedir para siempre a su querido hermano Salvador -quien ha fallecido en las últimas horas y al que estaba muy unida-, la artista ha amanecido tras las demoledoras e incendiarias declaraciones que vertió su vástago, Ángel Cristo Jr. (43) en el espacio ¡De viernes!, este pasado viernes día 24 de noviembre.

El hermano de Sofía Cristo (40) ha dibujado un retrato terrorífico de una infancia marcada por las drogas, los malos tratos y la falta de afecto. En lo referente a su madre, Ángel ha sostenido que más que como un hijo siempre actuó como un "sirviente" y que Rey le robó la infancia y la adolescencia, y le cargó de excesivas responsabilidades.

Este sábado, la de Totana, haciendo ímprobos esfuerzos para no romperse en directo, ha atendido a la prensa a las puertas del cementerio de la localidad, donde ha dado el último adiós a su hermano. Como es lógico, ha sido interpelada por su primogénito. "Yo no me siento culpable, tengo la conciencia muy tranquila", ha aseverado, categórica.

Bárbara Rey, rota de dolor, despidiendo a su hermano, apoyada en su hermana Petra. Gtres

Rey ha matizado, en otro orden de cosas, que la despedida de su hermano ha sido muy difícil: "Todo es doloroso, pero el último adiós... el momento que ya sabes que no hay más. Yo estoy tranquila, porque él está ahora con mi madre y con mi padre. Estoy segura. Soy creyente, no sé si tiene que ver con la religión o no, pero sé que mis padres están ahí. Ya habrán recibido a mi hermano".

Sobre el vasto respaldo que ha recibido en estas lacerantes horas, Bárbara sostiene: "Mi hermana es como si fuera mi hija. Ella tiene nueve años menos que yo y cuando ella tenía tres meses mi madre estuvo muy enferma y, no es que la criara yo, pero antes los niños con nueve años éramos muy responsables. En mi generación. Es mi hermana, pero ha sido como una hija".

Bárbara ha aprovechado, además, para aclarar que su hija Sofía no ha podido acudir a este último adiós por motivos laborales: "No ha podido ser, ella está trabajando. Además, tiene que estar tranquila".

Horas antes, la propia Bárbara desvelaba ante las cámaras que tenía la sensación de que su hermano había decidido irse un día como el pasado viernes, día 24, para que no estuviese sola cuando su hijo la ponía en el disparadero públicamente. Una creencia extrema que refleja la unión tan especial que la vedette tenía con su hermano y lo doloroso que ha sido para ella saber que su hijo se desvinculaba del núcleo familiar.

Si hay una persona que no se ha separado del lado de Bárbara, ésa fue Petra, su hermana pequeña. A la salida del tanatorio, Bárbara se mostraba completamente rota de dolor y su hermana la abrazaba ante los medios demostrando así la conexión tan bonita de hermanas.

Petra ha sido una pieza clave en la vida de Bárbara, también se la pudo ver públicamente el año pasado cuando se emitió el documental que grabó la vedette para Atresplayer, corroborando el infierno que vivió junto a su marido, el malogrado domador Ángel Cristo.

Dinero y las fotos del Rey

Más allá de los duros calificativos que Ángel Cristo Jr. le ha dedicado a Bárbara Rey por su figura como madre, el primogénito de la vedette ha hablado de la ingente cantidad de dinero que ésta tenía en la habitación de su casa de La Moraleja, en Madrid. "En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo. Unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España", sostiene Cristo hijo.

Y añade: "Entre 25 y 30 millones de pesetas". Ahí, acto seguido, confirma Ángel la existencia de unas fotos de su madre con el antiguo rey de España, en "situaciones íntimas". Un material gráfico que realiza el propio Ángel, por petición de su madre, tal como reza su propio testimonio. Fotografías que, narra el hermano de Sofía Cristo, él sigue teniendo en su poder.

Tanto es así que, durante la grabación del programa, le enseña algunas al presentador Santi Acosta. "Cuando me lo pidió mi madre, yo soy un niño e iba a ver situaciones íntimas entre ellos dos", comienza a relatar en el adelanto televisivo que emite Telecinco este pasado viernes.

"Yo iba a hacer las fotos. Todo mi interés era que no se escuchase la cámara Réflex hacer clak, clak, clak -el traqueteo de los flashes-. Hago todas las fotos que puedo, todos los carretes que puedo", añade Ángel Cristo hijo.

