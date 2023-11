Así habló Ana Cano, la niñera que cuidó de los hijos de Bárbara Rey, del disparo de Ángel Cristo contra la vedette

Después de que Ángel Cristo Jr. (43 años) haya hablado públicamente del infierno que vivió, según sus propias palabras, en su infancia por culpa de sus padres, Bárbara Rey (73) y Ángel Cristo, Europa Press ha rescatado el testimonio de Ana Cano, la que fuera niñera de Ángel Jr y de su hermana, Sofía (40).

Una mujer que fue testigo de muchos momentos que sucedieron bajo el techo de la casa que fue conyugal en La Moraleja (Madrid), y que hace 13 años atendía a los medios de comunicación para hablar sobre ello. Acerca de esas peleas y malos tratos, Ana aseguró que "la droga" fue lo que destruyó ese matrimonio.

En opinión de esta mujer, "antes eran muy felices pero a partir de la droga empezaron los problemas". La que fuera niñera de los hijos del domador de elefantes confirmó entonces que Bárbara fue víctima de malos tratos por parte de su marido y que fue amenazada con una pistola.

"Sí, también es verdad", admitió Cano, siendo ella quien se quedó con el arma en el momento en que discutían: "-Ángel Cristo- me la dio".

Además, se le preguntó hace 13 años a esta mujer si pensaba que Bárbara había sido capaz de perdonar a Ángel Cristo y, muy sincera, contestó: "No tengo ni idea, no lo sé porque no estuve en el cementerio, pero de ahí no paso más". Unas declaraciones que se producían días después del fallecimiento del domador.

El episodio de la pistola, precisamente, lo contó Ángel Cristo Jr. este pasado viernes, en el programa ¡De viernes! "Un día a mi padre le contaron que mi madre estaba con alguien, se presentó en el Bingo y sacó la pistola. Mi padre tenía permiso de armas. Otro día la persiguió por toda la casa para matarla. Antes de entrar en el baño, mi padre disparó y el tiro llegó a la cómoda y se quedó el agujero", relata.

"Los gritos eran muy fuertes. Mucho miedo, llorar, que por favor papá no le haga nada a mamá. (...) El malo era mi padre cuando yo era niño. Cuando te haces mayor, tienes más trato con él. Mi madre cuenta su vida con mi padre y yo iba al colegio, tenía unos compañeros, estábamos en las revistas todos los días, con frases como 'tu padre ha dicho que tu madre es una puta'. No había protección del menor, todo valía. Cuando mi madre salía en una revista era la comidilla de todo el colegio", añade.

En otro momento de la grabación, Ángel Cristo Jr. recrea el tiempo que vivió, de niño y adolescente, en la casa familiar de La Moraleja, en Madrid. "Mi padre era un hombre enfermo que no supo llevar el casarse con una persona como mi madre. Ella era moderna, y él nunca se adaptó. La casa de La Moraleja era una pesadilla, un infierno. Las peleas, los objetos voladores. Mucho miedo, y gritos y sangre".

Echando, con dolor, la vista atrás, Ángel recuerda: "Hubo una discusión durante una comida y mi padre reventó una botella de vino contra una mesa de mármol. Se clavó la botella e insultó a mi madre y le echó la culpa de que se había cortado". Sostiene el hermano de Sofía Cristo que su padre abofeteaba a su madre, "la arrastraba de los pelos, la echaba a calle y le tiraba la ropa".

Menos mal que Ángel y su hermana tenían a su protectora, la niñera Ana: "Mi niñera nos protegía, nos llevaba a su habitación para que no nos llegara nada. Si las cosas se ponían serias, ella salía y se ponía en medio. Realmente, el problema lo tenía mi padre con mi madre. El porqué, cuándo y cómo no lo sé. Lo que sé son gritos de 'puta, te voy a matar', 'zorra'"

