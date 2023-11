Ramón García cumple 62 años habiendo tocado la cima: hablamos con el presentador

Ramón García (61 años) ha vivido un año de lo más apoteósico gracias al regreso triunfal de El Grand Prix del Verano a TVE este pasado verano, un concurso que cautivó a los espectadores hace ya casi tres décadas y que lo ha vuelto a hacer este 2023, consiguiendo batir todos los récords de audiencias.

A nivel profesional ha tocado la cima. Por ponerse al frente del mítico formato, el presentador bilbaíno se embolsó notorias sumas de dinero y también goza de su estatus en Castilla La-Mancha Media con su programa vespertino En Compañía, el cual conduce desde 2016 y sigue acaparando todas las miradas en el canal de televisión autonómico.

A nivel personal, más de lo mismo, y este martes, 28 de noviembre, tacha en su calendario una fecha señalada. Ramón cumple 62 años, y, por ello, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con él para saber cuáles son sus planes y si lo celebrará por todo lo alto.

[Ramón García, en su mejor etapa personal y laboral: su ilusión y el gran cambio en la vida de su hija mayor, Natalia]

Ramón García, el pasado mes de septiembre. Gtres

"No tengo ningún plan, la verdad, trabajar, trabajar y estar con mis compañeros, es una buena forma de celebrarlo", explica el también conocido como Ramontxu a este periódico. Durante el fin de semana, tampoco ha pensado en organizar "nada especial", pues para él, es "un día más".

Cabe recordar que fue hace dos años, justo por esta época, cuando fallecía su madre, María Luisa Hernando López, a los 88 años de edad, y quien no puedo estar junto a él al alcanzar la década de los sesenta. Ese mismo 2021, también se daba a conocer la noticia de que su matrimonio con Patricia Cerezo (51) llegaba a su fin 24 años después, siendo así un período bastante complicado para Ramón.

Un año después, también durante aquel terrible mes de noviembre, protagonizó una serie de críticas y reacciones en las redes sociales por su actitud en la pequeña pantalla, de ahí que sus últimos cumpleaños hayan sido de lo más agridulces.

Ramón García, en septiembre de este año. Gtres

Sin embargo, este 2023 ha sido distinto, y todo ello ha quedado atrás, ya que ha cosechado grandes triunfos de los que sentirse orgulloso. "El Grand Prix nos ha dado una de las mejores cuotas y hemos alcanzado un gran liderazgo", apunta a este medio el presentador.

Sobre su lado más personal, prefiere "no hablar", aunque ya confirmaron a principios de este mes a EL ESPAÑOL que García no quiere enamorarse y que tampoco se le ha ofrecido la posibilidad durante estos dos años de soltería. "No es que esté cerrado; él sale con amigos y amigas y se lo pasa bien, pero no presta atención a eso. No lo busca", subrayaba una fuente.

Ahora, lo único que realmente le apasiona es su profesión y la compañía de sus hijas, Natalia (20) y Verónica (16). Eso es todo lo que necesita. Aunque, de acuerdo a lo que desvelaron a este diario, lo que le revolvería de nuevo por dentro y afloraría sus sentimientos sería presentar las Campanadas de este 2023 en Televisión Española. En total, lo ha hecho en 19 ocasiones: 14 en TVE, dos en Antena 3, otras dos en Twitch de la mano de Ibai Llanos (28) y una en las cuentas de las redes sociales de Estrella Galicia.

[La etapa "complicada" de Ramón García: los dos grandes cambios en su vida y el apoyo de sus dos hijas]

Ramón García, en una imagen de 2019. Gtres

La cadena aún no ha desvelado sus opciones para este año, pero EL ESPAÑOL pudo confirmar que su nombre ha sido tentado y planteado en La 1. Por el momento, Ramón sólo puede confesar a este medio que se encuentra "esperando a que la cadena anuncie las identidades de los presentadores", ya que "no soy quién para decir nada" debido a que únicamente TVE "puede hacerlo".

Esto llega después de los rumores de que Aitana Ocaña (24) fuera a ser la conductora de las mismas y de que finalmente la propia compañía negara las negociaciones con la cantante, tal y como confirmó este periódico. Es por ello que el nombre de Ramón y el de Anne Igartiburu (54) han vuelto a saltar a la palestra. Ambos han compartido pantalla durante este último gran evento del año por casi dos décadas, por lo que es muy probable que la cadena opte de nuevo por sus perfiles.

Sigue los temas que te interesan