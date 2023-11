Sergio Ramos, sin Pilar Rubio: las citas a las que han acudido en solitario y que han hecho saltar todas las alarmas

Hace apenas tres meses, Sergio Ramos (37 años) celebraba su historia de amor con Pilar Rubio (45). Era 21 de agosto y el futbolista recordaba a sus 62.000 seguidores de Instagram que cumplía más de una década al lado de su mujer. "11 años desde que empezamos este maravilloso camino juntos y toda la vida por delante para seguir disfrutando", escribía el deportista. Entonces se mostraban como un matrimonio idílico y al menos públicamente, nada hacía presagiar que semanas más tarde protagonizarían titulares por una supuesta crisis de la que ninguno se ha pronunciado.

Desde hace unos días son muchos los que hablan de una presunta situación difícil entre en el matrimonio, de la que todavía no se esclarecen los detalles. Los rumores, entre otras cuestiones, se desprenden de sus últimos compromisos, en los que no se les ha visto juntos. Al hacer un repaso por su agenda, se constata que han sido varias las citas a las que Sergio Ramos y Pilar Rubio han acudido en solitario.

La más significativa tuvo lugar hace exactamente una semana, el pasado 16 de noviembre, en Sevilla. El futbolista protagonizó una de las anécdotas de los Latin Grammy por la notoria ausencia de su mujer a la gala.

[Sergio Ramos sin Pilar Rubio y el incómodo momento de Alejandro Sanz: las anécdotas de los Latin Grammy]

Sergio Ramos y su hermana Mirian en los Latin Grammy. Gtres

Sergio Ramos, que tuvo la misión de entregar el premio 'Canción del año', llegó a El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) sin su mujer. Lo acompañó su hermana, Mirian, con quien posó en la alfombra roja.

La ausencia de Pilar Rubio no pasó desapercibida y fue confirmada poco después, una vez comenzada la gala, cuando una de las presentadoras reveló que la colaboradora de El Hormiguero no había podido asistir a los Latin Grammy. No desveló el motivo, pero al momento de entrevistar a Sergio Ramos lo animó a enviarle un beso desde la distancia.

Pilar Rubio, en una cita con amigas, en medio de su momento más convulso. Instagram

Solo cinco días antes de los Latin Grammy se produjo una situación similar. Sergio Ramos acudió a una cita familiar sin su mujer, aunque sí con sus hijos. El futbolista acudió a un bautizo del que su hermana Mirian ha compartido fotos y en ninguna hay rastro de la presentadora madrileña. Sobre esto han puesto el foco algunos de sus seguidores, quienes se preguntaban dónde estaba Pilar Rubio.

Al margen de cualquier rumor, tanto el deportista como la televisiva han continuado con su rutina. Eso sí, sin mostrarse juntos. El pasado domingo, 19 de noviembre, Pilar Rubio disfrutó del show musical WAH junto a su cuñada Lorena Gómez (37), pareja de René Ramos (45), y un grupo de amigas entre las que destacaba Lidia Bedman (38), mujer de Santiago Abascal (47). La televisiva dejó constancia de esta cita dos días más tarde, a través de sus stories de Instagram.

[Imágenes del día: el plan de Pilar Rubio junto a Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, en su momento más convulso]

Sergio Ramos, por su parte, ha continuado con su rutina deportiva en Sevilla. En sus redes hay constancia de que en las últimas jornadas ha acudido a sus entrenamientos, además de cumplir con compromisos profesionales. Entre ellos, asistir una gala en la que se honraba el trabajo de su "padre deportivo", el entrenador Joaquín Caparrós.

La última vez que Sergio Ramos y Pilar Rubio se mostraron juntos, aunque de forma virtual, fue en el cumpleaños de su hijo Marco, el pasado 14 de noviembre, dos días antes de los Latin Grammy.

Sergio Ramos y Pilar Rubio con sus hijos, la última vez que se mostraron juntos.

Ambos se hicieron eco de la celebración a través de sus respectivos perfiles de Instagram, mostrando diferentes posados familiares pero en el mismo escenario y con el mismo texto. "Nuestro Marquito ha cumplido 8 años. Estamos muy orgullosos de ti. De verte crecer, reír y aprender. Y de que siempre seas único, con esa ternura que nos da la vida. ¡Muchas felicidades, hijo! ¡Te queremos con locura!", escribieron.

En el post de la presentadora se veía al pequeño soplar las velas de la tarta que sostenía su madre, mientras su padre y sus hermanos le cantaban el cumpleaños feliz. La publicación del deportista sevillano fue más extensa e incluyó vídeos y varias estampas en las que se mostraron como una familia unida. En alguna de las imágenes también tenía protagonismo la hermana y la madre del futbolista.

Aquella publicación se produjo en medio de las dos grandes citas en las que no hubo rastro de Pilar Rubio: la reunión de la familia Ramos y los Latin Grammy en Sevilla.

Sigue los temas que te interesan