Victoria, la madre de Vicky Martín Berrocal, se confiesa como nunca antes: "Mi vida ha sido de rosas y espinas"

Vicky Martín Berrocal (50 años) ha concluido la primera temporada de su exitoso pódcast, A solas con Vicky, con la entrevistada más especial que podía imaginar. Por el sillón de invitados -mejor dicho, invitadas, porque todas han sido chicas- han pasado 10 poderosas mujeres entre las que se encuentran Isabel Díaz Ayuso (45), Paulina Rubio (52), su hija, Alba Díaz (23) y, como joya de la corona, como colofón final, la persona más importante de su vida: Victoria Martín Serrano (76), su madre.

Quienes siguen a Vicky en sus redes pueden ver que a menudo se asoma esta mujer, sencilla, discreta, humilde, insultantemente bella y con un punto de timidez que conquista al más de un millón de personas que siguen las aventuras online de la famosa diseñadora.

Ahora Victoria Martín Serrano se ha abierto en canal como nunca antes y lo ha hecho con su primogénita, con quien ha hablado de su vida y del único hombre al que amó: José Luis Martín Berrocal. Victoria comienza su entrevista con una frase tan fuerte que hace que Vicky rompa a llorar de la emoción. "Mi vida ha sido de rosas y espinas... pero porque yo he querido".

"¿Cómo conociste a mi padre?", pregunta la directora creativa de la firma Victoria Colección. A lo que su madre responde que fue cuando tenía 18 años, en Huelva, pues él solía tomar café cerca de donde ella trabajaba.

"Mi vida empezó a ser un sufrimiento cuando la esposa de un arquitecto con el que tu padre trabajaba me dijo '¿tú sabes que José Luis tiene una hija?'. Lo que a mí me entró, no te lo puedes imaginar. No me lo esperaba. Yo no sabía nada. Es verdad que él me decía muchas veces 'te tengo que contar una cosa', pero nunca pensé que podía ser eso". Tras pasar la noche entera llorando, Victoria y José Luis, al día siguiente quedaron a cenar y ella, con mucha mano izquierda, le preguntó: "¿No tenías algo que decirme?".

Berrocal, que no se atreve, le emplaza a hablar otro día y es cuando Victoria entonces le espeta: "¿tienes una hija? dime sí o no". Ante la respuesta del empresario, ella decide terminar el romance, pese a estar profundamente enamorada. "Mis padres nunca aceptaron la relación con él. A los cinco meses, me contó su historia y me dijo que sí, que tenía una hija; yo le dije que se casara, que hiciera su vida, que yo intentaría hacer la vida... pero volvimos. Y estuvimos juntos hasta que murió", afirma la abuela de Alba Díaz.



Un embarazo oculto

Victoria Martín Serrano y José Luis esperaban su primera hija a los ocho años de empezar su historia de amor. Pese a lo sólido de su romance, fue un absoluto secreto para los padres de la joven onubense, que aún vivía con sus progenitores.

"Cuando me quedé embarazada, recuerdo que me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era irme al baño, era tal la fatiga, las arcadas, que mi madre llamaba a la puerta y le decía que era por el cepillo de dientes. No me atreví a decírselo a mis padres. A una semana de dar a luz, cogí un autobús desde Huelva a Sevilla, me fui a un hostal, hacía vida con mi prima y de noche dormía en el hostal. Un día, haciendo el trayecto de siempre, me caí y la suegra de mi prima me dijo 'hoy vas a parir, porque cuando una embarazada se cae, esa noche pare'. Y así fue [...]. Y ya te tuve a ti, una bendición de Dios", recuerda Victoria con la voz entrecortada ante la emoción de su hija.

Dos familias en un carro

"Yo sabía que en esas rosas entraba otra familia. Lo tenía asumido porque yo a él no lo quise dejar, sabía que había una mujer con una hija, igual que estaba yo con la mía. Yo no quería que la abandonara ni tampoco quería que me abandonara a mí. Dos familias. Él quiso dejar a aquella familia y yo le dije que no, que en este carro íbamos dos familias. La que quisiera, que se bajase, pero yo no me iba a bajar. Nunca quise que dejara a esa familia, yo ya estaba acostumbrada a tenerlo así", rememora Martín Serrano.

"A la gente no se le cambia. Es imposible", apunta Victoria sobre las infidelidades de su razón de amor, al que quería como era, pese a ser, como ella misma indica, "muy mujeriego". "Me di cuenta tarde y ya no merecía la pena que cambiara. Me daba igual. Viví con eso. Yo le dije 'vamos a vivir juntos, pero separados, y si yo me entero de que una relación tuya dura más de tres meses, los tres meses los aguanto, pero al siguiente te dejo'. Y entonces cogió miedo". Victoria y José Luis nunca se casaron, tampoco lo hizo el empresario ganadero con su otra pareja.

"Él murió soltero", señala la entrevistada. "El único hombre que he tenido en la vida ha sido él. Sería incapaz de estar con otro", concluye Victoria. Un día, recuerda, Vicky Martín Berrocal le preguntó: "Mamá, ¿a quién quieres más: a mi padre o a mí?". Su respuesta fue rotunda: "A tu padre".

