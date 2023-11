Muere María, la abuela de Dani Rovira, a los 93 años: "Te llevas un trocito de nuestro corazón"

No ha sido una semana fácil para Dani Rovira (43 años). Hace tan solo unos días, el actor tenía que cancelar sus compromisos laborales por una "triste noticia", apuntaban desde su equipo de representación. Este jueves, 16 de noviembre, se ha conocido el motivo: la muerte de su abuela.

El protagonista de Ocho apellidos vascos ha querido compartir con sus más de dos millones de seguidores esta noticia. Lo ha hecho con una emotiva carta dedicada a María, una de las personas más importantes de su vida, que ha acompañado con una imagen de ambos cuando él era un niño.

"Te llamabas María, aunque muchos te decían “Mariquita la Forastera”, por tus regresos pródigos a tu cuna, Casarabonela", comienza la carta. Tal y como señala el conocido intérprete, su abuela ha fallecido a los 93 años, cuando estaba a punto de cumplir los 94: "Has estado a días de cumplir las 94 vueltas solares... pero hace sólo dos que decidiste dejar de girar y convertirte tú en estrella. Ahora que te giren a ti, ¿verdad?".

Con esta carta, Dani Rovira ha querido mostrar al mundo cómo era su abuela, una desconocida para el gran público, pero que ha sido un ejemplo a seguir para él. "Moderna, sacrificada, coqueta y puñetera. Decidiste separarte a los 70 años porque aprendiste que nunca es tarde si la libertad es buena". Además, el actor destaca el cariño que le brindaba: "Cariñosa. Feminista por instinto y graciosa por defecto. La mujer más divertida e ingeniosa que he amado en la vida".

María, según destaca ahora el intérprete, fue un apoyo fundamental para la familia y escondía un lado musical que le enamoraba. "Gracias por tu hombro incondicional a mi madre cuando cuatro criaturas la retábamos constantemente. Crecimos felices a tu lado, con una banda sonora constante de coplas que nos dejas pegadas en la suela del corazón".

Una pérdida que ha unido a la familia como ella siempre hacía. "Te has ido tranquila, cogida de nuestras manos. Sólo tú has podido conseguir montañas de amor que llegaron a no caber en esa pequeña habitación de hospital. Gracias por esperar lo suficiente y darnos el tiempo que necesitábamos para abrazarte, besarte y cogerte la manita. Por darnos la última oportunidad de darte las gracias y los te quieros que nos quemaban dentro".

Tan cercano como es siempre con sus seguidores, Dani Rovira ha querido compartir este momento difícil con ellos y abrir su corazón al mundo. "Dejas un hueco enorme, porque te llevas un trocito de nuestro corazón. Un lugar que no querremos llenar con otra cosa que no sea con tu recuerdo".

A pesar de que esta pérdida deja un hueco irreparable en su vida, el actor y director sabe que el legado de su abuela le acompañará en el resto del camino: "Nunca te irás del todo, porque siento que parte de ti vivirá siempre en mí. Tu semilla de la gracia y el cachondeo ha sido el mayor regalo. Soy como soy por haber sido tú como fuiste".

En esta emotiva carta, también ha querido relatar alguna de las anécdotas junto a ella y como su abuela María fue quién le ayudó en sus inicios en el mundo de la interpretación. "Una vez conseguiste levantarme un castigo para que pudiera pisar mis primeras tablas en un teatro con tan solo 9 años. Necesitabas verme haciendo Ganas de reñir de los hermanos Quintero. Fuiste la clave de mi vida, abuela. Creíste en mí, sin saber lo que vendría después".



Dani Rovira concluye con una despedida: "Descansa amor mío. Lo mereces. Nosotros seguiremos cuidándonos, como nos enseñaste. Vuelve a tu lugar de origen. Allí las estrellas te seguirán llamando, La Forastera. Te querremos siempre".

