Albert Rivera celebra, arropado por su hija Lucía, su primer cumpleaños sin su padre: "Ha sido un año duro"

Fue el pasado 20 de agosto cuando la vida del expolítico Albert Rivera se fundió a negro tras el triste e inesperado fallecimiento de su padre, Agustín Rivera. Fue un mazazo, un golpe dolorosísimo tanto para Albert como para su madre, María Jesús, pues Agustín era un hombre enérgico y vitalista, lleno de vida.

La familia Rivera Díaz realizó en aquellos días un último adiós íntimo y familiar. Pero la vida siempre se abre paso y ha de continuar. Gestionando su particular duelo, este pasado miércoles, 15 de noviembre, ha sido un día importante en la vida de Albert. Una celebración y un aniversario muy especial: Rivera ha cumplido 44 años.

Se ha tratado de un festejo un tanto duro para él, por todo lo que simboliza: el primer cumpleaños de su vida en que su padre no lo llamará por teléfono, como era costumbre, según el propio relato del fundador de Ciudadanos.

Albert deja atrás un año duro soplando las velas de su día. Lo hace junto a su hija pequeña, Lucía (3), fruto de su historia de amor con Malú (41), y según le consta a EL ESPAÑOL lejos de Carla Cotterli, su nueva ilusión sentimental.

Junto a la canción Vivir mi vida, de Marc Anthony (55), y acompañando la publicación con la imagen de su gran tarta, Rivera postea: "Cumplo un año más, pero no ha sido un año cualquiera. Esta tarde he soplado las velas con mi hija Lucía, uno de los amores de mi vida. El otro amor es Daniela, mi hija mayor".

En este punto del relato, se acuerda, con dolor, de la ausencia de su padre y guía: "Y es el primer cumpleaños donde ya no está mi padre, ni en el que tampoco recibiré su llamada… No es fácil celebrar cuando te falta para siempre uno de los tuyos... Pero precisamente por lo que él querría voy a celebrarlo, y varias veces si hace falta. Brindaremos a su salud".

Albert, en el escrito, hace balance y sostiene que no ha sido un año fácil: "Para mí ha sido un año complejo, con momentos muy duros, con momentos tristes… Pero también con momentos preciosos e ilusionantes. Pero así es la vida, bonita, aunque a veces duela. Todo depende de la actitud con la que la afrontes cada momento y cada etapa".

Albert Rivera en una imagen tomada en Madrid, en junio de 2023. Gtres

Por último, Rivera pide su deseo: "Espero que estos 44 años me traigan serenidad y felicidad. Y que las pequeñas cosas cobren tanto protagonismo en mi vida como los grandes sueños e ilusiones. Gracias a todos los amigos por las felicitaciones que he recibido hoy". Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar.

Una de las primeras en arroparlo a golpe de post ha sido su gran amiga y excompañera política Begoña Villacís (46): "Una persona se mide por el aprecio que le tiene la gente de la que se rodea, que es un aprecio sincero y genuino. Y por saber valorar lo que es importante en la vida; tu familia, tus amigos. Verás qué 44 más fantásticos. Abrazo, amigo".

Otra íntima que siempre ha estado a su lado es Tamara Gorro (36), quien sostiene en el muro de Rivera lo que sigue: "A por un año lleno de felicidad, esa que tanto mereces. Y no dudes que los que te queremos ahí estaremos celebrando contigo tus buenos momentos y por supuesto sosteniendo en los malos. Porque la vida es eso, momentos. Pero a ti ahora te toca lo bonito. Felicidades, amigo".

La nueva casa de Albert

El pasado mes de octubre, EL ESPAÑOL se hizo eco en exclusiva del nuevo hogar de Albert Rivera tras su separación de Malú. Rivera ya tiene nuevo domicilio de soltero. El flamante hogar del expolítico está situado en la zona de norte de Madrid, de acuerdo a los datos y las imágenes que manejó este medio.

El que fue fundador de la formación naranja ha fijado su residencia en una zona céntrica, rodeada de zonas verdes y, sobre todo, muy próxima al domicilio donde vive Malú y su hija.

Imagen de la fachada de la nueva casa de Albert Rivera. EL ESPAÑOL

Esa parecía ser la prioridad de Albert; hacer vida no demasiado alejado de Lucía. Tal y como se hizo constar a este medio, el inmueble del catalán -vive en régimen de alquiler- pertenece a un edificio cuya construcción data de 2010.

La casa de Rivera cuenta con 170 metros cuadrados, tiene tres habitaciones y la construcción dispone de pocos vecinos. A la luz de la información que se trasladó, Albert estaría pagando una mensualidad de entre 1.800 y 1.900 euros.

