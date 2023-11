Florentino, el padre de Rafael Amargo, recibe el alta tras su ingreso en un hospital: todos los detalles de su salud

El pasado 3 de noviembre la vida del bailaor Rafael Amargo (48 años) cambió para siempre, cuando la Audiencia de Madrid ordenó el ingreso en prisión del artista por riesgo de fuga y por quebrantamiento reiterado de la obligación de firmar cada 15 días en el órgano judicial.

Amargo estará, pues, privado de libertad hasta que se celebre el juicio, al ser acusado de vender droga en su casa. Será el próximo 8 de abril de 2024 cuando el bailaor tenga que rendir cuentas con la justicia, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, y donde la Fiscalía solicita una pena de nueve años de cárcel.

Mientras tanto, Rafael se encuentra en la cárcel de Soto del Real. Paralelamente a este aciago momento, este periódico pudo conocer hace unos días que el padre del artista, Florentino, se vio obligado a ingresar en el hospital, aquejado de una delicada salud y al encontrarse "bastante mal tras la detención de su hijo".

[Florentino, el padre de Rafael Amargo, ingresado en el hospital: "Está bastante mal tras la detención de su hijo"]

Florentino, el padre de Rafael Amargo, en una imagen de archivo, atendiendo a la prensa.

Ahora, este medio puede confirmar, en primicia, que el progenitor del bailaor andaluz ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra recuperándose "en casa". Así lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL en conversación con Jaime Caballero, el letrado de Rafael, quien asegura que Florentino está bien cuidado en Madrid, junto a su esposa, Antonia.

La salud del padre de Amargo continúa siendo delicada, como ha podido corroborar este medio a través de otra fuente de total solvencia. Florentino, al igual que su esposa y razón de vivir, han vivido muy intensamente la convulsa situación judicial de su hijo, así como la presión mediática a la que se han visto sometidos como consecuencia. Y la salud de ambos se ha resentido notablemente.

Rafael Amargo en una fotografía tomada en Madrid, el pasado mes de junio. Gtres

Lo cierto es que el propio Rafael ya manifestó su honda preocupación por el estado anímico y físico de su progenitor. "Lo que más me duele es que le está costando la vida a mi padre. Está agonizando en un hospital", expuso ante la prensa. En este ingreso en Madrid, tal como aseveró el abogado Caballero, el cuadro de Florentino era crítico.

No obstante, de acuerdo a los últimos acontecimientos, se puede colegir que su salud ha experimentado una leve mejoría. Hay que retrotraerse al pasado 17 de marzo de 2023. Ese día, Florentino empezó a debilitarse. Amargo volvía a ser detenido en la noche del día anterior en Alicante por un presunto delito de tráfico de drogas desde su casa de Madrid.

Después de que fuera puesto en libertad, el extinto Sálvame habló con su familia por teléfono y su madre, Antonia, subrayó afectada: "Mi marido va ahora mismo al hospital porque tiene la tensión que no puede ni hablar".

Tanto Florentino como Antonia siempre han intentado permanecer en un discreto segundo plano pese a la vorágine que se ha producido desde la detención de su hijo. Eso sí, siempre han defendido la inocencia de Rafael y consideran que es víctima de manipulaciones y que tiene una "mano negra que le está arrastrando", expresó Antonia al programa de Telecinco.

"Está francamente bien"

Este martes, 7 de noviembre, se cumplen cuatro días del ingreso de Amargo en la cárcel de Soto del Real. Un durísimo varapalo para Amargo que su abogado trata de solventar, buscando una justificación para el quebrantamiento de las órdenes cautelares por parte de Rafael.

"Estábamos intentando cambiar las fechas de las firmas, solicitando que se firmara solamente una vez en vez de dos. Ya lo habían aceptado pero había que aportar unos certificados médicos que no han llegado a tiempo. No se han presentado, sinceramente ha sido eso. No se han presentado a tiempo", ha defendido este profesional.

Rafael Amargo, en los juzgados, el pasado 7 de junio de 2023. Gtres

Y añade: "Él ha faltado a firmar alguna que otra vez, pero estábamos pendientes y teníamos un plazo de la audiencia provincial de Madrid, de la sección 30, que nos daban siete días para justificar médicamente, con un certificado médico oficial, la situación que tenía él de angustia, depresión, ansiedad, un poco su situación clínica. Se han juntado varias cosas.

Como adelanta Caballero, todos sus esfuerzos están centrados en que recupere la libertad "lo antes posible": "Estamos trabajando hoy en ello y entre hoy y mañana quedará presentado el recurso de súplica, pidiendo la libertad a Rafael y aportando esos documentos que en su día no se pudieron aportar por falta de tiempo, pero que ya los tenemos y que los vamos a aportar".

Sobre cómo se encuentra Rafael, y cómo está sobrellevando su estancia en prisión Jaime Caballero desvela: "Lo he visto muy bien. Francamente bien. Está en el módulo de ingreso pendiente todavía de que lo clasifiquen y dice que se encuentra perfectamente, que no tiene ningún tipo de problema de salud ni de nada, y yo me he quedado sorprendido. Francamente, sorprendido en positivo."

También ha revelado que Rafael ya puede recibir visitas de sus familiares los fines de semana, pero que su cliente ha solicitado que nadie vaya a verlo por el momento. El abogado ha explicado: "Este fin de semana podrá recibir la visita de su familia si es que quiere que vengan, aunque él en principio no quiere que venga nadie, dice que prefiere estar así. No quiere que su padre sufra y que tenga que verle ahí dentro."

Además, el letrado destaca la confianza de Amargo en que se hará justicia y que todo saldrá adelante, a pesar de la situación. En cuanto a sus presuntas adicciones y un supuesto ataque de ansiedad, Jaime desmiente los rumores: "Nada, totalmente falso. Acabo de hablar con él y me dice que ni siquiera toma nada para dormir y que la mayoría de los compañeros en admisión están tomando pastillas y medicación para poder dormir, y él duerme perfectamente".

Sigue los temas que te interesan