La nueva vida de Javián: negocios, una hija 'tiktoker' y la monja budista que le sirve de guía espiritual

Hace 22 años que se dio a conocer gracias a la primera edición de Operación Triunfo, la más exitosa de todas. Entonces era un veinteañero con muchas ilusiones al que le costó lo suyo asimilar la fama que le dio aquel programa. En este tiempo, Javián (48 años) ha pasado por un sinfín de experiencias, algunas buenas y otras no tanto, siempre aferrado a los suyos, y ahora se encuentra en un momento de plenitud y madurez. Sus tres pilares fundamentales son su música, su hija Alexandra (13) y la espiritualidad.

Como él mismo contaba en el especial televisivo sobre el reencuentro de los concursantes del citado talent musical: "Para mí OT fue morir y volver a nacer en la misma existencia. Al principio estaba traumatizado y no quería salir a la calle, tenía pánico. Fue una experiencia tan fuerte que a día de hoy todavía me cuesta digerir". Quizá por eso ahondar en el conocimiento de sí mismo y buscar un equilibro interior ha sido una de las cosas más importantes en su camino hacia la estabilidad.

El cantante no lo ha hecho solo, cuenta con la ayuda de una persona muy especial. "Sin duda ha cambiado el rumbo de mi vida. Ahora tengo otros ídolos, admiro a otro tipo de personas. Aquí estoy con Guen Kelsang Chokga. Un ejemplo de mente para mí. Hace un par de años vi un vídeo de ella por YouTube y me dejó extasiado. Por fin pude verla en persona y compartir una bella iniciación en el templo Kadampa de Málaga", escribía hace unos días en sus redes sociales.

Se refiere a una importante monja budista española, residente en el templo KMC de Málaga, donde ejerce de maestra. Además es directora espiritual nacional de la Nueva Tradición Kadampa para España y Portugal. Javián ha encontrado en sus enseñanzas un punto importante en su vida y ya ha hecho dos retiros espirituales. No ha ido sólo, le han acompañado su madre y su hermano, con quien comparte su nueva vida cerca del budismo.

Este tipo de cursos, que suele incluir varios días de retiro y meditación, tienen un precio bastante asequible, a partir de 181 euros por persona incluyendo el alojamiento y las comidas. También hay la posibilidad de ir días sueltos, sin nada más, lo que abarata bastante el precio y puede rondar los 50 euros. Así lo describe el cantante: "Mucha sabiduría, meditación y algo de silencio también en el centro La Era, en Castillo de las Guardas. Gracias a los maestros Guen Sherab y Kelsang Zaden por sus enseñanzas y su pasión por ellas".

Desde que salió de Operación Triunfo, donde fue el tercer expulsado y sufrió las críticas encarnizadas de Risto Mejide (48), Javián ha conseguido mantener su carrera musical, aunque no con el impresionante éxito que han tenido otros compañeros de edición como Bisbal (43) o Chenoa (47). A su salida de la academia formó parte del exitoso grupo Fórmula abierta junto a Geno Machado (40), Mireia (40) y el fallecido Álex Casademunt. Desde hace una década es uno de los cuatro integrantes de otra banda, La Edad de Oro del Pop Español, con la que recorre la geografía nacional dando conciertos año tras año, además de haber actuado en televisión en multitud de ocasiones. También toca con otros grupos de rock, pues es un amante del heavy metal.

Precisamente la pequeña pantalla también ha sido una importante fuente de ingresos, pues el sevillano ha participado en realities como Supervivientes y el el concurso Top Star: ¿Cuánto vale tu voz? Por si su currículum fuera poco extenso, Javián ha ejercido de profesor y es empresario, pues tiene dos heladerías en Punta Umbría (Huelva) llamadas Ferretti. Ha sabido invertir, también en ladrillo pues es propietario de varios pisos en Sevilla que alquila.

En el terreno familiar sigue con Paqui, su novia de toda la vida con la que empezó a salir antes de dar el salto a Operación Triunfo; se conocieron en una orquesta. La pareja ha tenido una hija, Alexandra, que el pasado mes de marzo cumplía 13 años. Ella es el ojito derecho de Javián, que no duda en acompañarla en sus vídeos de TikTok, mostrando su cara más divertida. "¡Salvadme, por favor! ¡Mi hija me está haciendo cosas raras! Yo no quería", decía hace unos meses mientras bailaba con ella vestido con una minifalda y un top rosa.

Javián y su hija bailan en TikTok

La adolescente tiene sus redes sociales privadas, debido a que es menor de edad, y sus padres la protegen para que no se exponga demasiado; aún así, Javián de vez en cuando sube fotos con ella. Lo que no le gustaría es que participara en un programa como OT: "Si quiere ir, que vaya, pero yo no se lo aconsejo. Para mí La Voz Kids es peor programa todavía porque la edad es más baja. Un niño no está preparado para vivir algo así", decía en una entrevista concedida a Diez Minutos.

Por todo ello, el cantante andaluz se siente un hombre muy afortunado que ha sabido digerir un éxito que llegó demasiado rápido y se fue de igual manera: "Tengo todo lo que deseo, soy una persona con mucha suerte".

