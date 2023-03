7 de 10

La famosa intérprete de éxitos como Made your look o All about than bass es también un auténtico fenómeno en sus redes sociales, donde no para de compartir divertidos vídeos en familia y también estilismos como éste. Meghan Trainor, embarazada de su segundo hijo, intenta seguir poniéndose la ropa de antes, aunque tenga que enfrentarse a alguna dificultad. Así lo cuenta: "La cremallera del vestido casi se abrió cuando me senté por culpa de mi tripa, pero era demasiado lindo para no usarlo. Me encanta este look". El peinado con dos lazos a modo de coletas también ha causado furor.