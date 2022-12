1 de 15

La afamada cantante y el prestigioso médico especialista en urología se dieron el 'sí, quiero' el 17 de junio de 2022 en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Mallorca, la tierra natal de la que fue concursante de Operación Triunfo. Para tan importante día, Chenoa confió en el diseñador Hannibal Laguna para su impresionante vestido de novia.

Fue también EL ESPAÑOL el que publicó en exclusiva, el 26 de marzo de 2019, que Chenoa había encontrado el amor junto al doctor Miguel Sánchez Encinas, jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

La intérprete de Soy humana y el urólogo asistieron juntos al Teatro Nuevo Apolo de Madrid y disfrutaron de la última función de Looking for Europe, del filósofo francés Bernard-Henri Lévy, donde no quisieron ocultar el amor que ya sentían y que, tres años después, sellaron en su esperada boda, cuyo enlace también se vio afectado por la pandemia de coronavirus.