El 'secreto' de los trajes de baño de Laura Madrueño en 'Supervivientes': hablamos con su diseñadora

Laura Madrueño (37 años) se ha convertido en la gran sorpresa de la nueva edición de Supervivientes. Tras ocho años con Lara Álvarez (36) al frente, Mediaset ha apostado por un rostro fresco que, desde el pasado 2 de marzo, relata el día a día de los concursantes desde los Cayos Cochinos de Honduras. Una nueva imagen que, además, trae consigo un estilo renovado en todos los aspectos. De la chica de El Tiempo destacan su alegría y sencillez, dos características que precisamente están reflejadas en sus estilismos.

La nueva presentadora de Supervivientes, gran amante del mar, la naturaleza y los animales, se ha desmarcado del estilo salvaje de Lara y ha optado por la naturalidad y comodidad, utilizando trajes de baño de SwimSolis, una marca made in Spain que forma parte de su armario desde sus comienzos. Así lo ha confirmado EL ESPAÑOL Begoña Camuñas, fundadora y patronista de la firma.

Este periódico ha podido conocer los 'secretos' de los modelos que la presentadora se ha llevado a Honduras. Desde sus gustos hasta las peticiones de su estilista.

Cuénteme la historia de la marca.

La primera colección la lanzamos en 2019. Yo me formé en Estados Unidos y siempre estuve ligada a la moda hasta que me casé, fui madre y me aparté de la costura hacia el público, porque nunca he dejado de coser. Cuando mis hijas estaban encarriladas, me lancé a hacer trajes de baño, que siempre me ha fascinado. Además, noté que había un hueco en el mercado porque, personalmente, nunca encontraba el modelo que me apetecía. En el momento en el que decidí crear la marca, volví a la escuela y me formé en corsetería, que es la clave de un buen traje de baño. Estuve varios años estudiando, tanto a nivel de patronaje como de costura, confección, materiales... Porque no es lo mismo coser una tela rígida que una licra.

Cuatro años después, sus trajes de baño están de actualidad gracias a Laura Madrueño. Pero anteriormente, también diseñó alguna pieza para Lara Álvarez.

Sí, también. Hicimos la promo de Supervivientes 2021 con un diseño hecho a medida.

En el caso de Laura Madrueño, no es un personaje nuevo para la marca. De hecho, lleva sus diseños desde hace tiempo. ¿Cómo se dio esta relación?

La relación con Laura es casi desde el principio de la marca, gracias a Mayte Méndez de Vigo, estilista de Mediaset. Yo le mandé la colección, le encantaron nuestros modelos y me dijo que había una chica de Telecinco que estaba buscando trajes de baño porque practicaba buceo y creía que los míos le encajarían. Yo no sabía que era, pero fue como amor a primera vista. Le encantaron nuestros trajes de baño porque son de su estilo, son cómodos y sientan bien. Le gustaron porque no se les movía cuando practicaba buceo y desde entonces hemos trabajado juntos. El año pasado, incluso, me llamó para hacer el traje de baño de su boda, que le hicimos dos, y siempre hemos estado en contacto.

Al conocer la marca, ¿ha sido la propia Laura quien ha pedido llevar sus trajes de baño a Supervivientes?

Sé que ella pidió trabajar con nosotros y llevar nuestros trajes de baño. De hecho, hicimos el del arranque del programa a medida y sé que ha llevado un montón de nuestras colecciones.

En la pieza hecha a medida, ¿Laura pidió algún detalle específico?

La estilista nos dio una idea, supongo que tras consensuarlo con Laura. Nos pidió unos colores específicos y que llevara una falda. Nosotros no nos dedicamos a hacer ese tipo de piezas, pero lo hicimos. Lo que no nos esperábamos es que se tirara al mar con la falda, pero lo hizo y el resultado fue bárbaro porque que no se le movía. Me hizo mucha gracia verla buceando con el traje de falda.

Laura Madrueño en 'Supervivientes' con un diseño de Swimsolis. Instagram

¿Qué estilo de piezas le gustan a Laura Madrueño?

A Laura le encantan los trajes de baño que tengan reminiscencias de los neoprenos. A ella le encanta todo lo que tenga que ver con la licra, pero que recuerde al neopreno.

¿Qué repercusión ha tenido para la marca el hecho de que Laura Madrueño lleve sus diseños en Supervivientes?

Hemos tenido un subidón de seguidores. La gente está muy pendiente y Laura ha tenido muy buen comienzo. Por lo que veo gusta mucho por lo que transmite, que es precisamente lo que nosotros queremos para la marca: frescura, naturalidad, elegancia...

¿Va a lucir más modelos de su marca este Supervivientes?

Sí, sí. No sé cuáles ni cuándo, pero sé que alguno más saldrá.

¿El proceso y la confección de sus diseños se lleva a cabo en España?

Todo es español. Además, esa fue una de las premisas cuando se creó la marca. Potenciar nuestras capacidades, nuestro talento, la cantidad de gente maravillosa que hay, que sabe latín en cuanto a confección, en cuanto a patronaje, corsetería, tejidos... Buscamos lo mejor de lo mejor.

Además de la web, ¿dónde se pueden comprar sus trajes de baño?

Tenemos un taller showroom en Madrid que se puede visitar con cita previa. También asesoramos mucho por teléfono porque entendemos que comprar un traje de baño online es complicado. Por otro lado, para las que no están en Madrid, tenemos un servicio que es probar en casa si se tienen dudas entre dos o tres modelos. Pero también lo ofrecemos a principio de temporada para las clientas que están en la capital.

¿Cuáles son los próximos proyectos de la marca?

La nueva colección. No tenemos nombre, pero saldrá antes de verano, en mayo.

