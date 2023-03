Los duros momentos de Lydia Lozano: volcada en su madre y con un doloroso aniversario en ciernes

El 2023 no ha empezado con buen pie para ella, aunque la mala racha viene de lejos. Lydia Lozano (62 años) atraviesa una etapa personal muy difícil motivada principalmente por el delicado estado de salud de su madre, que tuvo que ser ingresada hace unos días a causa de una neumonía con insuficiencia respiratoria, según avanzó Lecturas. Debido a su avanzada edad, los médicos prefirieron que se quedara en el hospital para tenerla vigilada, lo que provocó la inquietud de su hija.

Un duro golpe para la colaboradora de Sálvame que se ha volcado en su cuidado, faltando a su puesto de trabajo en el programa, algo insólito en ella pues es una enamorada de su profesión. Sol Hernández tiene 93 años y ya sufre algunos achaques, como corresponde a esta etapa. Aunque sea algo natural, ley de vida, para Lydia no resulta fácil, pues su madre es la mujer más importante para ella, además de su hermana, Esther.

El ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la periodista, que confirma una buena noticia. "Ya le han dado el alta", asegura, y añade: "No quiero dar más declaraciones al respecto, espero que lo entendáis". Ahora Sol sigue recuperándose en casa, recibiendo los cuidados y todo el cariño de Lozano y también del marido de ésta, Charly, con quien lleva casada más de tres décadas y que es su mayor apoyo.

La periodista y su madre, en una foto de archivo. Gtres

A decir verdad, Lydia lleva unos años muy complicados en los que las muertes de seres queridos y los problemas propios de salud han sido constantes. Aunque está más tranquila después de que su madre haya regresado a su domicilio, no puede evitar cierta tristeza ante los próximos acontecimientos que se avecinan. El próximo 22 de marzo se cumplirán dos años de la inesperada muerte de su hermano, Jorge Lozano, a los 70 años. Era catedrático de Periodismo y un referente personal y profesional para ella. Ingresó por Covid y tras permanecer varias semanas en la UCI no pudo superar las complicaciones y falleció.

Si para Lydia fue traumático, para su madre, viuda desde 2010, aún más como ella misma confesaba en Sálvame: "La muerte de un hijo no se supera y yo pongo toda mi energía para ayudar a mi madre. No he pasado casi el luto porque estoy todo el rato pendiente de ella. Lo único que quiero es que ella se ría y que cuando hablemos de él, nos riamos".

Tras el triste desenlace, las cenizas fueron esparcidas en el cementerio de El Paso en la isla de La Palma, de donde procede la familia, una semana antes de que el volcán entrara en erupción y asolara el lugar. Lozano viajó hasta allí para cubrir la información y todos los recuerdos se le vinieron encima. "Cuando estaba en La Palma y pasaba por ahí y decía: ¿dónde estará mi hermano?. Por eso me ha afectado todo lo de La Palma", confesaba entre lágrimas en Sálvame a su regreso.

Lydia y Charly llevan casados tres décadas. Gtres

A todo esto hay que sumarle los problemas de salud que ha tenido la colaboradora en los últimos tiempos. El 22 de septiembre del año pasado entraba en quirófano para ser operada de la espalda. Se había roto tres vértebras y sufría fuertes dolores, pues padece osteoporosis y eso agravaba los síntomas. Llovía sobre mojado porque anteriormente había sido intervenida de las cervicales y se había roto un brazo.

Todo ello afectó a su estado anímico, ya que además la rehabilitación era dura. "Tengo todos los dolores del mundo. Es como si en la espalda llevase una serpiente de hierro de arriba a abajo. Un dolor horroroso. Tengo que estar con la barra todo el día menos cuando estoy en la cama", contaba en Socialité.

En los momentos difíciles, su marido, sus amigos y su legión de fans incondicionales son su refugio. No en vano, Lydia es uno de los personajes más queridos de la televisión y uno de los pesos pesados de Sálvame. Aunque en el programa sufre lo indecible y es habitual verla envuelta en polémicas con sus compañeros y llorando ante las cámaras, adora su trabajo. Lo que más le preocupa es que su madre sufra viéndola pasarlo mal, pero acepta las reglas del juego.

Entre sus mayores alegrías se encuentra su larga trayectoria profesional y dentro de unos meses, el 22 de junio, también tendrá algo importante que celebrar. Ese día se cumplen 32 años de su matrimonio con Charly, su alma gemela. En una entrevista concedida en noviembre de 2022 a la revista Diez Minutos confesaba el secreto de la buena marcha de su relación: "Preparamos cenas románticas. Nos dejamos notitas por las noches o el espejo. También nos hacemos regalos aunque no sea una fecha especial. Charly es un tío con carácter y eso me gusta. Me mantiene los pies en el suelo y si hago o digo algo en televisión que no le gusta me lo dice sin rodeos".

