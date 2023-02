El renacer de Juan José Ballesta tras cinco meses de ausencia: 20 kilos más y en "pleno proceso de creación"

Es uno de los actores más queridos del panorama nacional desde que conquistó a la crítica y el público con su papel en El Bola, que le valió el Goya al mejor actor revelación en 2001. Tenía 13 años cuando la rodó y desde entonces los admiradores de Juan José Ballesta (35 años) le han visto crecer en la pantalla, con varias películas y multitud de series de televisión en su currículum.

También se ha convertido en todo un personaje en las redes sociales, donde se muestra con total naturalidad, como el chico de barrio que siempre ha sido y con una imagen muy alejada de una estrella de la interpretación. Sus más de 100.000 seguidores le son muy fieles, por eso han vivido con cierta preocupación su ausencia de casi cinco meses en Instagram. El 22 de septiembre subía su última publicación, hasta hace sólo unos días cuando anunciaba su participación en Pasapalabra.

Su regreso ha sido celebrado por todo lo alto por amigos y fans, aunque según insiste su agencia de representación en conversación con EL ESPAÑOL, él nunca "ha estado desaparecido", sino retirado un poco del ojo público y muy centrado en su trabajo.

[La verdad sobre la 'desaparición' de Juan José Ballesta: dónde está y por qué no coge el teléfono]

El cambio físico del actor es evidente. Gtres

Lo primero que ha llamado la atención al ver a Juan José ha sido su espectacular cambio de imagen: "He cogido 20 kilos, entrenando y con la dieta". Ballesta ha aprovechado este tiempo de desconexión para ponerse en forma tanto física como mentalmente y anuncia que trabaja en varios proyectos. Este medio se ha puesto en contacto con su agencia, Doble M, para conocer cuáles son esos proyectos con los que regresará a la pantalla después de un parón laboral. En 2021 rodó su última película, Un hombre de acción, que se estrenó en Netflix el pasado mes de noviembre con bastante éxito.

"Está en fase de preproducción de varios proyectos, pero lógicamente no podemos adelantar nada por las cláusulas de confidencialidad. Pero sí, Juan José está en pleno proceso creativo y no desaparecido, como se ha dicho, es una invención. Está trabajando", precisan a este medio. Todo parece indicar que ese cambio físico tendría que ver en parte con exigencias del guion.

Su aparición en Pasapalabra no ha sido el único movimiento de los últimos días, ya que el actor, siempre volcado con Parla, el municipio madrileño donde nació, ha concedido una entrevista a la radio escolar del centro público Luis Vives, donde habla sin tapujos de sus problemas con la fama y los altibajos de su carrera. Reconoce que ha pasado un año difícil en el que el teléfono no sonaba: "Pensé que ya no me querían".

Aún así, estar un tiempo lejos del foco le ha servido para aprender "que hay que tomarse las cosas con calma y no ir a toda pastilla, porque mi niñez ha sido todo muy rápido". A Juan José la popularidad le llegó de repente, sin esperarlo, y eso siempre es difícil de asumir: "Me vino la fama un poco grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme, la gente me perseguía, me echaban fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo".

Su familia es su mayor refugio, en especial sus padres, su hermana y su hijo, que ya tiene 15 años. El adolescente ha pasado por momentos difíciles después de ver cómo sus padres se enfrentaban en redes sociales en agosto de 2022. Verónica Rebollo, exmujer de Ballesta, la afeaba públicamente al actor que no le pasara la pensión de Juanjito, que quedó bajo su custodia tras la ruptura.

El actor le escribió una carta a su hijo. Redes sociales

Tan sólo un mes después, el actor le dedicaba a su hijo una sentida carta en un reel de Instagram donde decía: "Sé que no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero recuerda que todo pasa por algo, y la verdad es que estoy expectante por ver cómo creces y en la gran persona en la que te conviertes. No te preocupes si te equivocas, tropiezas y te caes, tu madre y yo siempre estaremos para ayudarte a levantar. Solo te pido que estudies, lo demás vendrá solo. Confía en nosotros". La publicación terminaba con una declaración emotiva: "Te amo. Es el momento... Vamos al tajo, campeón".

Juanjo no duda en afirmar que su hijo le ha ayudado mucho "a formarme como persona adulta". También a superar dificultades amorosas, ya que tras su separación con Verónica, el actor volvió a encontrar el amor en una joven brasileña llamada Jaqueline, aunque el romance no prosperó. "Hay que seguir adelante. Una puerta se cierra y otra se abre. Y si no se abre, la partimos y la reventamos. Es obvio que llegará el día en el que saldrá el sol e intentará hacernos florecer de nuevo, pero nosotros ya no estaremos para nadie. Viviremos en la sombra sin poder dar nuestro amor a través de nuestros pétalos y flores que nunca florecieron por culpa del puto desamor", decía al confirmar la noticia en diciembre de 2021.

Desde entonces no se le han conocido más parejas. En la actualidad su mayor aventura es emprender nuevos retos interpretativos que le devuelvan a la pantalla, pero desde una perspectiva más madura y consciente de lo que es su profesión. "Ser actor, la fama y el dinero no dan la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. La fama se te puede torcer la cosa, es una vida muy inestable. El mundo de la fama es un mundo muy bonito, pero a la vez un mundo muy peligroso, tengo muchos amigos que se han perdido por el camino", ha confesado en la citada entrevista de radio.

Sigue los temas que te interesan