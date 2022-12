La verdad sobre la 'desaparición' de Juan José Ballesta: dónde está y por qué no coge el teléfono

La noticia saltaba este fin de semana y preocupaba sinceramente a todos los que le conocen. Sin embargo, Juan José Ballesta (35 años) no está desaparecido, como se ha dicho, y hay una razón justificada para que lleve más de 80 días sin dar señales en las redes sociales y no conteste a las llamadas. La alarma desatada en el programa Socialité, al que llamaron varias personas de su círculo pidiendo ayuda para localizarle, sería completamente infundada.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Doble M Talent Agency, su agencia de representación, que niega rotundamente las informaciones que se han dado, y asegura que el actor se encuentra bien y localizado. Esta es la verdad sobre su supuesta desaparición. "No está desaparecido. Nos está llamando mucha gente y esto sólo hace que preocupar a sus familiares. Juan José está volcado en su nuevo proyecto profesional y por eso está un poco alejado de todo, porque lo más importante para él ahora es este trabajo", aseguran.

Ha llamado mucho la atención que tampoco publique nada en sus redes sociales, donde acumula casi 100.000 seguidores y es bastante activo, subiendo vídeos de su vida diaria, sus actividades y sus amigos. Desde el pasado 18 de septiembre, Ballesta no ha publicado contenido nuevo, lo que ha hecho que sus fans hayan aprovechado ese último post para escribir comentarios preguntando si se encuentra bien.

Por muy extraño que pueda parecer, sus representantes lo aclaran asegurando a este medio que ellos mismos aconsejaron al actor alejarse un poco de las redes sociales y centrarse en el trabajo. No hay que olvidar que Juanjo se ha visto envuelto en alguna polémica en Instagram relacionada con su expareja y madre de su hijo, Verónica Rebollo.

Lo que sí quieren desmentir categóricamente es que no se pueda estar en contacto con él. "Nosotros hablamos con Juanjo, su familia habla con Juanjo. Está un poco apartado, pero él decide a quién coge el teléfono o no. Insistimos en que se encuentra centrado en su trabajo", aclaran a este periódico.

Del proyecto que mantendría a Juan José oculto del ojo público no se dan datos, de momento se mantiene todo en secreto. El actor acaba de estrena su última película, Un hombre de acción, de Netflix, inspirada en la vida del navarro Lucio Urtubia, atracador, anarquista, albañil y falsificador, que llevó a cabo una legendaria operación para invertir en causas en las que creía. Ballesta comparte protagonismo con Luis Callejo (52), Miki Esparbé (39) y Ana Polvorosa (34).

Refrendando las explicaciones de sus representantes, los padres del actor también han hablado del tema para decir que, en efecto, su hijo está trabajando y que el lugar en el que está no tiene demasiada cobertura, de ahí que no le entren las llamadas. Además, añadieron a El diario de Sevilla que su hijo "no quiere ser localizado".

