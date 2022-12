Tamara Gorro anuncia su separación "definitiva" de Ezequiel Garay: su comunicado

El pasado 4 de junio, Tamara Gorro (35 años) desvelaba que se había reconciliado con Ezequiel Garay (35), su marido y padre de sus dos hijos, tras una ruptura de seis meses. Tras un tiempo separados, la televisiva subía a sus redes sociales un post en el que compartía la buena noticia, "Mejor juntos", escribía junto a una fotografía en la que parecían ambos.

La publicación no tardaba en llenarse de mensajes de felicitaciones, pues todo el mundo estaba contentísimo de esa segunda oportunidad que parecía ser definitiva para la pareja. Sin embargo, pese a que lo han intentando, finalmente, no ha podido ser y este lunes 12 de diciembre Tamara Gorro ha compartido un comunicado en el que ha anunciado su separación "definitiva" del argentino tras doce años de amor.

Lo ha hecho a través de las stories, donde primero subía un mensaje enigmático. "Ajeno a mis compromisos laborales, tengo que comunicaros algo", se podía leer. Apenas dos minutos después, la colaboradora compartía con sus followers, a los que cariñosamente llama su "familia virtual", el mensaje: "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado".

'Stories' de Tamara Gorro con los que ha anunciado su ruptura. Instagram

Unos duros momentos en los que Gorro, pese a todo, ha querido recordar sus mejores momentos junto al exfutbolista. "Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida por el padre de mis hijos", continúa, dando a entender que ha sido una decisión que han tomado en común.

Consciente de que su anuncio dará de qué hablar, ha querido pedir respeto. "Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto", termina.

Segunda ruptura

Apenas había comenzado 2022 cuando Tamara Gorro subía a sus redes sociales un vídeo en el que anunciaba que se separaba temporalmente de Garay. "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", contaba sin poder contener las lágrimas. Según explicaba, lo hacían "con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido".

Ezequiel Garay y Tamara Gorro, junto a sus hijos, en una imagen de redes sociales. Instagram

Un periodo de reflexión en el que se dejaron ver juntos en varias ocasiones, siempre con la idea de que todo fuera fácil para sus hijos. Medio año después, con la llegada del verano, anunciaban que se daban otra oportunidad. Desde ese momento, se dejaron ver juntos en varias ocasiones, compartiendo además fotografías familiares en las redes sociales. La última de ellas es del pasado 3 de diciembre, cuando los cuatro juntos daban la bienvenida a la Navidad.

Esta ocasión, por el contrario, parece definitiva. Tamara Gorro se ha mostrado tajante en sus redes sociales y, al contrario que en enero, no ha dado muestras de que haya reconciliación posible.

