El lado íntimo de Alexia Putellas, ídolo del fútbol femenino: huérfana de padre y las dos mujeres de su vida

Alexia Putellas (29 años) ha vuelto a hacer historia. Este pasado lunes, 27 de febrero de 2023, fue elegida como la mejor jugadora del año en la gala The Best de la FIFA. Era la segunda vez que lo conseguía.

A pesar a estar lesionada, motivo por el cual no disputó la pasada Eurocopa con la selección española de fútbol femenino, una vez más fue reconocida como la número uno. Era una una de las favoritas, pero el triunfo le tomó por sorpresa. No tenía un discurso preparado, según ella misma confesó, y viajó a París sin la compañía de sus familiares, su gran soporte a lo largo de su carrera.

"No me he preparado nada, muchas gracias a todos los que habéis votado. Primero quiero dar la enhorabuena a Alex y a Beth, vosotras también lo merecéis", comenzó Putellas, haciendo mención a las otras jugadoras que optaban por el galardón. "Gracias a toda la gente que han estado todos los días, no sólo ahora, durante toda mi vida, que gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo, un pedacito de todas esas personas que me he ido cruzando por el camino", añadió al recoger el premio. La futbolista lucía un vestido largo en color blanco, de escote pico, mangas abullonadas, cut out en la zona del pecho y cola. El toque romántico lo daban las alas plateadas que decoraban la cintura.

Alexia Putellas consiguió este galardón después de que el pasado 17 de octubre ganara el Balón de Oro por segundo año consecutivo. Así, se convertía en la primera jugadora en conseguirlo de forma seguida. La centrocampista del Fútbol Club Barcelona recogió el galardón en el Théâtre du Châtelet de París muy emocionada y con la mirada puesta en el público. Allí estaba su madre, Eli Segura, una de las mujeres de su vida y gran apoyo a lo largo de su carrera.

Al igual que en 2021, año en el que Alexia se coronó por primera vez como la mejor del mundo, Eli Segura quiso ser testigo del gran momento profesional que vive su hija. Hasta ahora, nadie había repetido como la gran triunfadora de la gala de France Football.

Desde el público y en medio de otras grandes estrellas del fútbol, Eli, emocionada, escuchó atentamente las palabras de su hija. "Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse intentar mejorar para ponerlo al servicio del equipo. Sin mis compañeras no estaría aquí. Las aprecio muchísimo y es un privilegio ser su compañera", expresó Alexia Putellas, que en su momento tampoco pensaba que ganaría el galardón.

"Me rompí la rodilla y creía que esto no sería posible porque creía que se recordaría lo más reciente que fue la Eurocopa", añadió la deportista catalana. Intentado contener las lágrimas, explicó que se encontraba mejor, pero reconoció que "echaba de menos estar en el campo".

Igual de emotivo fue el discurso que dio en 2021, cuando se alzó por primera vez con el premio. En aquella ocasión, los sentimientos se hicieron notar cuando recordó a su padre, quien falleció cuando ella sólo tenía 18 años.

"Espero no emocionarme... Porque se lo quiero dedicar a alguien que ha sido especial para mí, por quien lo hago todo, espero que allí donde estés te sientas orgulloso de mí. ¡Va por ti, papá!", dijo entonces la jugadora, emocionando a su madre y a su hermana, Alba, otra de las mujeres más importantes de su vida.

La estrecha relación de Alexia Putellas con su madre y hermana se aprecia en su perfil de Instagram, seguido por dos millones y medio de usuarios. Si bien la mayor parte de su contenido está relacionado con el deporte, cuando muestra su lado personal la estrella del balompié femenino incluye a estas dos mujeres, quienes son un referente y su principal apoyo.

Aunque partió de este mundo hace 10 años, Alexia Putellas también contó con el soporte de su padre. Él fue, de hecho, uno de los personajes clave en la carrera de la icono e ídolo del fútbol femenino.

"Él se desplazaba siempre con ella para arriba y para abajo en los entrenos y yo me quedaba con la pequeña, excepto los fines de semana que íbamos todos a verla jugar. Ella lo dialogaba todo con él sobre los partidos, en casa, en el campo, todo", comentó Eli Segura, madre de Alexia, en una entrevista que ofreció a Nius después de que la centrocampista del Barcelona se alzara con el Balón de Oro en 2021.

Entonces, muy orgullosa de su hija, Eli Segura también recordó que el éxito de Alexia Putellas se debe, sobre todo, al "sacrificio" que tuvo que hacer desde que era una niña. "Cuando era más jovencita, sus amigos jugaban, salían... pero ella no. No iba al cine porque tenía que estudiar ya que tenía partido después, por ejemplo", comentó entonces la madre de la mejor jugadora de fútbol femenino. Hoy, su nombre se conoce en el mundo entero, es un ídolo del fútbol y un modelo a seguir para aquellas niñas que deseen seguir sus pasos.

