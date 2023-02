Ana Fernández estalla contra los Goya: "Los actores 'losers' entramos por la parte de atrás"

La última gala de los premios Goya sigue dando qué hablar. A los debates generados por los looks elegidos por las estrellas invitadas, el uso del maquillaje y los cambios físicos, ahora se suma la intrahistoria de la alfombra azul. Ha sido la actriz Ana Fernández (33 años) la que ha traído el tema a colación, haciendo una denuncia pública en su perfil de Instagram.

"Como veo que se están reivindicando tantos temas respeto a los Goya (duras críticas a estilismos, cambios físicos, maquillaje o no maquillaje…) me animo a añadir otro tema debate que se ha vivido este año", comienza Ana en su reflexión, compartida este lunes, 13 de febrero, dos días después de la gala.

El tema al que hace referencia la actriz es que los actores menos populares son, de alguna manera, desairados. "Quién pasa por la alfombra azul". Indignada, la intérprete cuenta con detalle la situación que vivió un grupo de actores, en el que ella está incluida.

"La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún (petición previa para entrar en el listado de alfombra roja, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó, si no lo eras o se te había pasado el recibo, no había solución porque tienes que haberlo hecho hace seis meses… Y no sé cuántas excusas más)", explica.

Visiblemente enfadada, Ana Fernández comenta que esta amarga situación se vivió a una semana de la celebración de los premios Goya. "Los estilismos, los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billetes de ave, la noche de hotel ya estaban listos. Así que había que tirar para adelante...", explica la intérprete de Las chicas del cable para responder a aquellos que se preguntaban por qué no había fotos de algunos actores en la alfombra azul.

"Los losers entrando por la parte de atrás, sin ser vistos, eso sí, directos a las salas del backstage de distintas marcas (que ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos, con una sensación de ridiculez. Qué pena que por el griterío que hay montado no se pueda ni oír la gala en las dos pantallas que hay puestas, ni el discurso de agradecimiento de los compañeros premiados, porque supuestamente, ¿para qué narices estamos aquí?", pregunta de manera retórica.

"Ni nos dejan hacer alfombra porque no les sale de ahí, nos dan durante las cuatro horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con los pertinentes hashtags y cuando empieza, como es lógico, el 90% no hace ni 'p' caso a los premios... Chachi", continúa Ana Fernández en una especie de carta de desahogo.

Para finalizar, deja a un lado el amargo momento que vivió junto a otros tantos intérpretes y aplaude a aquellos compañeros de profesión que brillaron durante la velada: "Lo poco que pude escuchar de la gala me pareció estupendo, enhorabuena a los presentadores y a todos los compañeros premiados". Y añade: "En fin, una vez dicho, que desahogarse siempre viene bien, me doy cuenta de que sólo queda reírse de estas cosas y que por supuesto hay temas infinitamente más importantes. Feliz semana.

El mensaje de Ana Fernández se ha ganado el aplauso de Vicky Martín Berrocal (49), encargada de diseñar su espectacular look: un vestido azul lleno de brillo y hecho a medida. La empresaria, de hecho, ha compartido la publicación en sus stories de Instagram, añadiendo el siguiente comentario: "Definitivamente no hay nada mejor que hablar claro y alto". La actriz madrileña, además, se ha ganado la aprobación de Andrea Duro (31), compañera de profesión, quien ha comentado: "Otro temita interesante".

