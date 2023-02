Carlos Herrera reaparece tras su boda con Pepa Gea y desvela cómo se encuentra

El pasado 30 de enero de 2023, la prensa especializada en crónica social informaba, de forma sorpresiva, que uno de los presentadores y periodistas más veteranos, queridos y reconocidos del país, Carlos Herrera (65 años), había contraído matrimonio con su actual pareja sentimental, la comunicadora de Onda Cero Pepa Gea (49).

La pareja, que formalizó su historia de amor en 2019 -tras más de 20 años de amistad y oficio- se dio el 'sí, quiero' el 5 de diciembre de 2022 en Nueva York, en la más estricta intimidad. Ambos sellaron sus vidas de la misma manera que han vivido su amor: desde la discreción más absoluta e impenetrable, y sólo rodeados de íntimos amigos y de sus familiares más allegados.

Sea como fuere, una gran noticia que ha desatado mucha expectación y ha provocado una ola de felicitaciones para la pareja, que el presentador quiso agradecer compartiendo dos días después, a través de sus redes sociales, una imagen de él y Pepa radiantes el día de su boda.

Carlos, con un traje azul marino y corbata de rayas; la periodista, con un look nupcial discreto y elegante, con blazer blanca y diadema con redecilla al tono. Han pasado dos semanas y nada más ha trascendido de uno de los días más felices en la vida del locutor radiofónico.

Este lunes, 13 de febrero de 2023, Herrera ha reaparecido este lunes en la jornada Armados de Valor, organizada por la Asociación Española de Radio Comercial para celebrar el Día Mundial de la Radio.

"La radio es mi forma de vivir", ha confesado Carlos Herrera este lunes sin apearse de una gran sonrisa. Un gesto pletórico que, además de corroborar el excelso momento que atraviesa, ha subrayado cuando se le ha dado la enhorabuena por su matrimonio con Pepa Gea. En esa línea, Herrera ha agradecido las masivas felicitaciones que ha recibido llevándose la mano al pecho y entonando un "muchas gracias".

En el momento en que se le ha interpelado sobre cómo se encuentra, Carlos, siempre discreto y reacio a hablar en exceso sobre su vida privada, ha despachado el interés de la siguiente manera: "¿Vosotros cómo me veis?". Dejando patente, si bien de forma indirecta, el inmejorable momento que vive al lado de su nueva razón de amor.

En los últimos 11 años, desde que se separó de Mariló Montero, Herrera ha vivido sus relaciones amorosas en la más estricta intimidad. Una parcela blindada. En realidad, Carlos nunca ha participado directamente de la prensa del corazón. No obstante, en julio de 2019 unas imágenes del comunicador con una periodista llamada Pepa Gea descubrían su nueva relación sentimental.

Carlos Herrera junto a su flamante mujer, Pepa Gea, el día de su gran boda en Nueva York. Redes Sociales

Los enamorados se conocieron en Onda Cero -de la época en la que Carlos Herrera se puso al frente de la emisora entre 2001 y 2015- y, desde entonces, han hecho sus vidas al unísono. A principios de agosto de 2022, la pareja sorprendía a propios y extraños y relajaba su celo compartiendo en sus redes sociales una fotografía inédita de ambos.

Junto a la reveladora imagen, el periodista de radio posteaba: "Elche no es solo una palmera". Unas palabras que son un guiño a su novia, natural de la mencionada ciudad de Alicante. Sea como fuere, todo un paso al frente que demostró la solidez de su amor. Tal y como explicaron entonces a este periódico, fue algo que vivió la pareja con "absoluta normalidad", un gesto para nada premeditado.

Hace unos días, Carlos Herrera habló en su programa de radio, Herrera en COPE, de su flamante estado civil. El mítico comunicador reconoció que su enlace "ha despertado tanto interés en tantos amigos y colegas" que decidió compartir en sus redes una imagen del enlace. Herrera añadió, arrobado de amor, que su esposa es "una bella mujer".

"Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos días los medios de comunicación, por cierto, se lo agradezco a todos porque han sido cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil que Elche -como llama cariñosamente a su mujer- y yo realizamos hace unos días. Y como empezaban a decir que había sido en secreto, y no, en secreto no ha sido, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan y lo den a sus lectores", explicó en las ondas.

