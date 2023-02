Así son Paula y Sofía, las hijastras de Carlos Herrera con un papel clave en su boda: su especial vínculo

Este pasado lunes, 30 de enero de 2023, la prensa especializada en crónica social informaba, de forma sorpresiva, que uno de los presentadores y periodistas más veteranos, queridos y reconocidos del país, Carlos Herrera (65 años), había contraído matrimonio con su actual pareja sentimental, la comunicadora de Onda Cero Pepa Gea (49).

La pareja, que formalizó su historia de amor en 2019 -tras más de 20 años de amistad y oficio- se dio el 'sí, quiero' el 5 de diciembre de 2022 en Nueva York, en la más estricta intimidad. Ambos han sellado sus vidas de la misma manera que han vivido su amor: desde la discreción más absoluta e impenetrable, y sólo rodeados de íntimos amigos y de sus familiares más allegados.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Herrera y su razón de amor, Pepa, estuvieron arropados en todo momento, en la ceremonia civil, tanto por los hijos de él -Alberto Herrera (30) y Rocío Crusset (28), frutos de su matrimonio con Mariló Montero (57)-, como por las hijas de ella, Paula (23) y Sofía (19), nacidas de una longeva relación anterior de Gea.

Carlos Herrera junto a su flamante mujer, Pepa Gea, el día de su gran boda en Nueva York.

Según confía la fuente consultada, junto a los vástagos de ambos estuvieron tan sólo los testigos del enlace. Se trató de una boda "muy austera, dentro de lo que supone estar en Nueva York". Los recién casados festejaron a lo grande su 'sí, quiero' en El Rocío, Huelva, a finales de diciembre de 2022. En su suerte de paraíso en el sur, Carlos ha adquirido recientemente un nuevo bien inmueble, como corrobora EL ESPAÑOL.

Una casa que se ubica muy cerca de su adorada Virgen del Rocío. Se explica que la relación de Carlos Herrera con sus hijastras, Sofía y Paula, es "fabulosa" y que ellas lo ven "como un segundo padre". Ídem ocurre en el caso de Pepa y los descendientes de Herrera, Alberto y Rocío.

"Es que esta familia no se entiende desde 2019. Carlos y Pepa eran muy buenos amigos, y compañeros, desde hace décadas y los hijos se conocen de pequeños, se tratan y se aprecian. Se han criado juntos. También Pepa y Mariló tienen un trato afectuoso", desliza el informante. Mención aparte en este 'sí, quiero' tienen Paula y Sofía, pues se detalla que ambas han tenido un papel muy activo en la boda.

"No sólo han apoyado a Pepa en todo lo referente a los preparativos, también fueron de las primeras que animaron a su madre para que se casara", apuntan con total solvencia a este medio. Sobre estas jóvenes, EL ESPAÑOL ha tratado de averiguar algunos datos personales. Sofía, la menor, ha seguido los pasos de su progenitora en el mundo de la información. Sofía ha estudiado Periodismo en la Universidad Complutense.

Pepa Gea junto a sus hijas, Paula y Sofía, en una imagen de sus redes sociales.

Según los datos que controla este medio, Sofía está enamorada de un joven llamado Georgio, con el que lleva poco más de un año de relación. Por su parte, Paula se encuentra en los últimos años de sus estudios de Comunicación Digital, Publicidad y Marketing con doble grado internacional en el CEU. Además, es una gran aficionada de los viajes y comparte siempre que puede, con sus seguidores, los momentos más felices de sus escapadas, desde la Gran Manzana hasta Bali.

En los últimos días, Carlos Herrera ha hablado en su programa de radio, Herrera en COPE, del excelso momento que atraviesa. El mítico comunicador ha reconocido que su enlace "ha despertado tanto interés en tantos amigos y colegas" que decidió compartir en sus redes una imagen del enlace. Herrera ha añadido, arrobado de amor, que su esposa es "una bella mujer".

"Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos días los medios de comunicación, por cierto, se lo agradezco a todos porque han sido cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil que Elche -como llama cariñosamente a su mujer- y yo realizamos hace unos días. Y como empezaban a decir que había sido en secreto, y no, en secreto no ha sido, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan y lo den a sus lectores", explicó en las ondas.

Tal y como se observa en la imagen que el periodista colgó en redes, Herrera estaba muy elegante en su boda. El periodista llevaba un traje de chaqueta mientras que su mujer lucía un favorecedor tocado blanco con redecilla. La novia completó su look nupcial con un abrigo blanco y unos llamativos pedientes. Los recién casados no podían estar más felices y no dudaron en hacerse este selfie con los rascacielos de fondo.

En los últimos 11 años, desde que se separó de Mariló Montero, Herrera ha vivido sus relaciones amorosas en la más estricta intimidad. Una parcela blindada. En realidad, Carlos nunca ha participado directamente de la prensa del corazón. No obstante, en julio de 2019 unas imágenes del comunicador con una periodista llamada Pepa Gea descubrían su nueva relación sentimental.

Los enamorados se conocieron en Onda Cero -de la época en la que Carlos Herrera se puso al frente de la emisora entre 2001 y 2015- y, desde entonces, han hecho sus vidas al unísono. A principios de agosto de 2022, la pareja sorprendía a propios y extraños y relajaba su celo compartiendo en sus redes sociales una fotografía inédita de ambos.

Junto a la reveladora imagen, el periodista de radio posteaba: "Elche no es solo una palmera". Unas palabras que son un guiño a su novia, natural de la mencionada ciudad de Alicante. Sea como fuere, todo un paso al frente que demostró la solidez de su amor. Tal y como explicaron entonces a este periódico, fue algo que vivió la pareja con "absoluta normalidad", un gesto para nada premeditado.

El currículum de Pepa

Pepa Gea en una imagen de sus redes sociales.

Periodista de profesión, Gea lleva casi tres décadas vinculada a la emisora de Atresmedia, Onda Cero. Antes pasó por COPE y La Ser. En la actualidad, es la subdirectora y presentadora del programa Madrid en la onda, además de profesora en la Universidad Camilo José Cela y es columnista en The Objetive.

Por si esto fuera poco, Pepa es experta en antiaging, wellness y bienestar, y se formó en Nutrición y Dietética. También ha hecho sus pinitos como actriz de doblaje y locución. En sus redes sociales se define como "una apasionada de la comunicación y las relaciones sociales".

Y no miente: cuenta a este periódico una compañera de profesión que la conoce de años que es una mujer "muy competente, seria y rigurosa". Sobre su pasión por el bienestar y la nutrición, Pepa da buena cuenta en su propia página web, Medice Pepa. Así describe Gea su objetivo: "Cuidarse por dentro es el primer objetivo, que ese cuidado se note por fuera, el segundo".

