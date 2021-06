Alberto Herrera sustituye a su padre en la radio: la vida del hijo más desconocido de Carlos y Mariló Montero

Cuando se acerca el periodo estival, los presentadores titulares, tanto de televisión como de radio, comienzan sus vacaciones, y delegan sus funciones en sus sustitutos durante el verano. En el caso de Carlos Herrera (63 años) y su espacio radiofónico Herrera en COPE, este inminente relevo cuenta con una especial connotación familiar. No en vano, será sustituido, entre otros profesionales, por su propio hijo, Alberto Herrera (29). El presentador asignó a su equipo hace unos días, y la decisión ha sido trasladada a los directivos de la emisora.

De este modo, Alberto, en compañía de Bárbara Archilla, se pondrá al frente de la franja de diez a doce de la mañana, después de coger el testigo de Pilar García Muñiz (47), que se responsabilizará del horario comprendido entre las seis y las diez de la mañana. Sin duda, un nombramiento que ha sorprendido a propios y extraños. Incluso, según pudo conocer EL ESPAÑOL hace unos días, esta asignación ha generado cierta "inquietud" en la emisora. Sea como fuere, lo cierto es que Alberto Herrera lleva tiempo ligado a las ondas, tanto de forma independiente como a la vera de su progenitor.

En concreto, el joven ha ido ganando bastante presencia y peso en la COPE de un tiempo a esta parte. De hecho, en este último año ha contado con su propia sección dentro del programa capitaneado por su padre. Alberto se ha hecho cargo de Yo te lo explico, papá, un apartado en el que el también hijo de Mariló Montero (55) aborda ciertas cuestiones de actualidad en un tono distendido. Así y todo, la voz de Alberto no le es extraña a los espectadores de esta radio. Ahora bien, más allá de sus logros radiofónicos, ¿cómo es la vida del hijo más desconocido de Carlos Herrera y Mariló Montero?

Alejado por decisión propia de la primera línea mediática -su hermana, Rocío Crusset (26), sí cuenta con mayor exposición mediática gracias a su profesión como modelo-, Alberto lleva una vida "de lo más normal y corriente", como explica a JALEOS una persona de su entorno profesional. Es un hombre "muy cercano y educado" y, sobre todo, humilde, como se explica al otro lado. No siempre tuvo claro que lo suyo fuese la radio, por más que estuviera presente en su vida desde que era un niño. De hecho, las ondas le comenzaron a interesar hace relativamente poco tiempo. Alberto estudió Administración y Dirección de empresas y Marketing en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, y en el último año de carrera fundó una agencia de publicidad, Mad & Digger.

Alberto es una imagen de sus redes sociales.

De este modo, sus inclinaciones académicas profesionales parecían ir por otros derroteros. Es más, de pequeño solía decir que no quería, bajo ningún concepto, dedicarse a la profesión de sus padres. La radio no le llamaba, la tele, menos. Esa exposición no iba con él, como reconoció hace un tiempo: Dentro de mi anonimato, que sigo considerando que tengo, estoy muy cómodo, porque ser conocido tiene muchísimas ventajas pero también tiene muchas desventajas. Yo estaba muy cómodo en ese aspecto". Sin embargo, el año 2020 fue decisivo en su vida: presentó en solitario su primer programa radiofónico, Área 27, en RockFM y de viernes a sábado. La música le abrió un mundo desconocido.

"Estoy muy contento por la oportunidad. Sigo pensando que soy muy joven, que con 27 años esté presentando un programa en solitario es un gustazo", confesó para El País. Siempre sintió debilidad por la música, y de aquellos barros, estos lodos: "Ya de crío echaba un vistazo a los vinilos de mi padre". Alberto Herrera Montero casi no necesita presentación porque nació conocido. Nació y se crio en Sevilla y es hijo de madre navarra y de padre almeriense criado en Barcelona. Sus primeras aficiones son la música y el Betis.

Alberto y Rocío Herrera en una imagen fechada en diciembre de 2016. Gtres

"Supongo que todo empieza a finales de los 90. Todavía era un crío, pero recuerdo con cierta ternura esos ratos ya eternos, pero fugaces a su vez, en los que tras el hueco que deja una puerta entreabierta ojeaba cómo mi padre, en sus ratos libres, echaba un vistazo a viejos vinilos que seleccionaba de su extensa biblioteca musical con el mismo cuidado con el que tratas unas zapatillas nuevas", confesó durante una entrevista en la radio. Y añadió: "Lo que me enganchó a este mundo fue ese cariño por lo puro, por la calidez que te proporciona el sonido de la caída de una aguja sobre un vinilo que automáticamente da paso a eléctricas como las de Mink Neville, Clapton o Knofler, a voces como las de Aretha, Joplin oCocker, pianos como el de Wonder, Joel o Dr John o ritmos como los de Baker, Moon o Watts".

Comienza a tocar la guitarra y el piano a todas horas, a investigar y aprender sobre música. Esos primeros años, Alberto realiza trabajos de todo tipo para ganar algún dinero; desde servir copas hasta trabajar en una fábrica de hierros pasando por caterings de todo tipo u organización de eventos. Si algo tiene Alberto Herrera es que tiene muy presente a sus padres y la profesión como periodistas de ambos.

Mariló Montero y Carlos Herrera junto a sus hijos, Alberto y Rocío, en una imagen fechada en 2014. Gtres

Su primera aparición en la radio es muy temprana; con siete u ocho años participa en una sección en la que varios contertulios de su misma edad comentan de forma divertida la jornada futbolística de esa semana, cada uno defendiendo a su equipo.Probó la radio con su padre y lo tuvo claro: "Es esa sensación de escuchar un sonido del que te sientes parte, sin que sea necesaria una invitación, nada más suenan tres acordes. Mi pasión por la radio comienza en casa; supongo que haber crecido entre micrófonos y haber trasteado en estudios durante toda mi vida me ha empujado en cierta manera". Eso sí, hay una cosa que tiene cristalina, la televisión no le gusta: "La radio no es como la tele, donde se te ve mucho y es mucho más fácil identificarte

Carlos Herrera y Mariló Montero contrajeron matrimonio en la localidad madrileña de Aravaca en el año 1991. Fruto de su relación nacieron dos hijos, Alberto Herrera Montero, el más desconocido del clan, que es un apasionado de la música, y Rocío Herrera Crusset. Ésta última, modelo de profesión, decidió despojarse de sus apellidos originales para adquirir el de Crusset, el segundo de su padre, es decir, el apellido primero de su abuela paterna.

