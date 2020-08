El intenso dolor de Pilar García Muñiz dos años después de la repentina muerte de su marido

Era una de las parejas referentes del periodismo de este país. Él, Pedro Roncal, director del Canal 24 Horas de Televisión Española y ella, Pilar García Muñiz (46 años), acreditada periodista, pieza clave del ente público durante más de dos décadas e incansable buscadora de la verdad para darle forma y comunicarla a sus fieles espectadores.

Pero el 19 de agosto de 2018 todo se rompió en mil pedazos. Pedro Roncal encontraba la muerte de manera repentina tras sufrir un infarto agudo de miocardio mientras pasaba unos días en Pamplona. Ahora se cumplen dos años de aquel fatídico momento y Pilar García Muñiz, su viuda y madre de su único hijo, un adolescente que ya tiene 14 años, sigue intentando recomponerse del que fue, sin lugar a dudas, el golpe más duro de su vida.

Pilar García Muñiz, en su vuelta al trabajo tras el fallecimiento de su marido.

JALEOS ha contactado con algunas personas de su anterior entorno laboral, fuentes que solo tienen buenas palabras para quien fuera su compañera de trabajo durante años. "Pilar es una magnífica profesional y siempre ha estado en su sitio en ese sentido. Lo de su marido fue muy fuerte, dos años han pasado ya... Creo que ella ha hecho un comentario en las redes sociales respondiendo al tuit de otro compañero suyo de ahora de Cope", señala a este periódico alguien que la quiere bien.

Y así es. Este miércoles, el periodista Andoni Orrantia, director adjunto de Cope, recordaba a Pedro Roncal en el segundo aniversario de su muerte con una de sus frases más célebres: "Los periodistas deberíamos replantearnos qué información hacemos, a quién nos dirigimos y qué pretendemos con ello". Y continuaba: "Dos años ya sin Pedro Roncal. Permanece el legado de un gran profesional y un apasionado maestro".

Dos años ya. Y a mi me parece que fue ayer. No me acostumbro a su ausencia. Sigue doliendo demasiado. Pero la vida sigue... y ahí seguimos, aprendiendo a vivirla de nuevo. Gracias @aorrantiah por el recuerdo. https://t.co/1iTwUzBDs7 — Pilar García Muñiz (@pilargmuniz) August 19, 2020

En respuesta a ese cariñoso mensaje que además iba acompañado de una foto del malogrado periodista, Pilar García Muñiz secundaba sus palabras con emoción, ternura y agradecimiento. "Dos años ya. Y a mi me parece que fue ayer. No me acostumbro a su ausencia. Sigue doliendo demasiado. Pero la vida sigue... y ahí seguimos, aprendiendo a vivirla de nuevo. Gracias Andoni Orrantia por el recuerdo", escribía la actual mano derecha de Carlos Herrera (63).

La propia García Muñiz afirma algo que confirman las fuentes consultadas por este diario: "Sigue doliendo demasiado". "Sí, perder a tu marido de esa manera es algo doloroso. No me puedo ni poner en su piel, se me pone el vello de punta... Pero bueno, los cambios profesionales le vinieron muy bien. El año pasado había mucha tensión en la casa -en Televisión Española-, además del golpe de su marido también la degradaron: pasó de presentar informativos todos los días a Informe Semanal... Lo de Herrera le ha venido fantástico. Él deja que ella se luzca, hacen un tándem estupendo y ella sigue manteniendo contacto con algunos de sus compañeros de aquí, claro".

Efectivamente, el 15 de julio del año pasado se anunciaba que Pilar García Muñiz empezaría a formar parte del equipo de Carlos Herrera en la cadena radiofónica COPE. "Yo empecé a estudiar periodismo porque quería trabajar en la radio. Y la tele se cruzó en mi camino", declaró la periodista a la que Herrera se ha referido en varias ocasiones como "una de las mejores de España".

Pilar García Muñiz y Carlos Herrera. Cope

El gran público conoce a Pilar por su encomiable labor ante los informativos de Televisión Española y otros formatos como España Directo, pero ella misma ha llegado a aseverar que la radio para ella es "pasión, cercanía, el medio más directo, te acompaña siempre a lo largo del día y además, es inmediatez, algo muy importante en el contexto informativo". Un cambio de aires que según sus excompañeros de cadena "tenía ganas de hacer, sobre todo por sus últimas circunstancias vitales y laborales".

Pilar García Muñiz es una profesional de los medios de comunicación que, a pesar de que es consciente de que su trabajo tiene proyección pública, no quiere ser personaje público. Contadas han sido las menciones que la periodista ha hecho sobre la muerte de su marido en algún foro público o en sus redes sociales. Cabe destacar el emotivo tuit que dedicó a Pedro Roncal cinco días después de su fallecimiento.

No tengo palabras para agradecer tantas y tantas muestras de cariño y el retrato que alumnos y compañeros de RTVE habéis hecho de Pedro Roncal. Un hombre íntegro, un periodista honesto, un profesor exigente, perfeccionista y apasionado y para mí, el mejor padre del mundo. Gracias — Pilar García Muñiz (@pilargmuniz) August 25, 2018

Un mensaje cargado de cariño donde destacaba las grandes virtudes de su pareja y ponía en valor su faceta como padre: "No tengo palabras para agradecer tantas y tantas muestras de cariño y el retrato que alumnos y compañeros de RTVE habéis hecho de Pedro Roncal. Un hombre íntegro, un periodista honesto, un profesor exigente, perfeccionista y apasionado y para mí, el mejor padre del mundo. Gracias".

[Más información: Pilar García Muñiz abandona TVE tras 20 años en el ente público]