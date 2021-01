Muere Blanca Crusset, la madre del periodista Carlos Herrera

Duro golpe para el periodista Carlos Herrera (63 años). Su madre, Blanca Crusset, a quien todo el mundo en su círculo cercano llamaba cariñosamente doña Blanca, ha fallecido este sábado día 30 de enero. La relación de Carlos Herrera y su madre era especialmente estrecha. Ambos sentían admiración mutua por el otro y así lo ha manifestado el propio comunicador radiofónico en un sinfín de ocasiones. En 2016 declaró lo siguiente: "Yo soy lo que soy gracias a mi madre".

El pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, Carlos Herrera publicaba la última foto junto a su progenitora en su cuenta de Instagram. Alegres, celebrando esta Navidad tan atípica y con una copa en la mano, miraban a cámara y Herrera dejaba un mensaje de felicitaciones con guiño a doña Blanca.

"Tres benjamines finalmente se ha cargado doña Blanca. No me deja subir la foto con gorro de Papá Noel. Lo siento. Feliz Navidad", escribía al almeriense, que hoy se enfrenta al dolor por la triste pérdida de su madre, tal y como ha adelantado Look.

Blanca Crusset, cuyo apellido después heredó su nieta, Rocío Crusset (26), que se despojó del Herrera para desvincularse de alguna manera de la alargada sombra de su celebérrimo padre, quedó viuda muy joven. El padre de Carlos Herrera murió victima de un cáncer de hígado cuando él tenía tan sólo 11 años de edad. El fallecimiento del cabeza de familia provocó que Blanca adquiriera un rol importante en el clan familiar.

Así lo desveló el propio periodista en una entrevista en Telemadrid hace unos cinco años. "Fuimos una familia muy unida y mi tío Alberto ejerció como figura paternal. Fue una persona muy importante para mí. De hecho, mi hijo se llama así por él", declaro.

Carlos Herrera es padre de dos hijos, Alberto Herrera (28) y Rocío Crusset, fruto de su matrimonio con la también periodista Mariló Montero (55). Hasta la fecha, nadie de la familia Herrera Montero ha publicado nada en sus redes sociales en relación a la triste pérdida de doña Blanca, un pilar clave en la familia que este sábado ha dicho adiós para siempre.

Cabe recordar que Blanca Crusset apareció hace un par de años en el programa Ya es mediodía de Telecinco. A través de una videollamada en conexión directa con Sonsoles Ónega, la madre de Carlos Herrera intervino aprovechando el momento en el que la presentadora felicitaba al periodista radiofónico tras la primera oleada del EGM -Estudio General de Medios-radiofónico en 2019. En aquel momento, Carlos Herrera, con su programa en cadena Cope consiguió ganar más de medio millón de oyentes desde su incorporación.

Blanca Crusset no sólo ha intervenido en Telecinco, sino también en la emisora donde su hijo consta como presentador estrella. En una llamada de teléfono a la radio, la madre de Carlos afirmó: "He sido testigo de que has trabajado mucho. Estoy muy contenta y tengo un niño muy gracioso".

