Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden su jet privado porque se les quedaba pequeño

Cristiano Ronaldo (37 años) y Georgina Rodríguez (29) han comenzado el año con muchos propósitos y objetivos. El más importante de todos es adaptarse a su nueva vida en Arabia Saudí, a donde se han trasladado tras el fichaje del astro portugués por el club Al-Nasser. Una nueva vida a la que dieron comienzo hace apenas unas semanas, cuando llegaron en su avión privado al país asiático.

La ya conocida aeronave, que la influencer ha mostrado en sus redes sociales en innumerables ocasiones, lleva años siendo su medio de transporte preferido, pues con ella pueden recorrer largas distancias con la máxima discreción y comodidad posible. De hecho, el uso del jet es tan imprescindible para la pareja que el pasado mes de julio decidía ponerla a la venta con el objetivo de adquirir una de mayor tamaño.

Tras meses en el mercado, la aeronave por fin ha encontrado comprador, según desvela ABC, aunque el nombre de esta persona o empresa no ha trascendido. El aparato llevaba formando parte de la vista de Cristiano desde el año 2015, cuando jugaba en el Real Madrid, y pagó por él una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Se trata de un Gulstream G-200, un avión del que solo se fabricaron 20 unidades en todo el mundo y que el luso personalizó a su gusto. El lujo, como ha enseñado Georgina en su perfil de Instagram, estaba presente en todos los rincones de este jet, que contaba con detalles tales como nevera, microondas, horno, WiFi, teléfono, sistema multimedia…

Una gran cantidad de lujos que, sin embargo, no han sido suficientes para la pareja, que necesita un transporte más grande. El motivo principal parece ser que el Gulstream solo tiene espacio para diez personas y, como su familia está formada por siete miembros, en más de una ocasión pueden verse necesitados de más asientos.

De momento, según el citado medio Cristiano y Georgina no han encontrado un sustituto a este avión al que tanto dinero ha dedicado el astro portugués. No solo tuvo que hacer un gran desembolso en su compra, sino que mensualmente tenía una serie de gastos fijos al tener contratado a tres capitanes y dos auxiliares de vuelo. Eso sí, en las ocasiones que no lo utilizó supo sacarle rentabilidad ya que una empresa se encargaba de alquilarlo a terceros por 3.000 euros la hora.

Ahora no solo tienen que encontrar un nuevo jet privado que se amolde a sus necesidades actuales, también una residencia permanente. Desde su llegada, el clan Aveiro-Rodríguez se aloja en uno de los edificios más altos de Arabia Saudí, el hotel Four Seasons, ubicado en la Kingdom Tower de Riad.

Son una familia numerosa de siete miembros, a los que hay que sumar el equipo de seguridad del deportista, más el personal de servicio, por lo que necesitan mucho espacio. Lo han encontrado en el citado establecimiento, que ha puesto a su disposición nada menos que dos plantas completas con 17 habitaciones solo para ellos, tal y como asegura el diario británico Daily Mail.

La pareja ocupa la suite Kingdom, una de las más imponentes de la torre. Cuenta con 365 metros cuadrados, divididos en dos pisos, y capacidad para dos adultos y un niño tal y como especifican en la web. Dispone de una cama king size y una cuna, que probablemente ocupe la pequeña Bella Esmeralda, o una plegable en su defecto. Además, un espacioso salón, un despacho, una cocina y un enorme vestidor para que la modelo española pueda colgar las prendas de su armario de alta costura.

