Los detalles de la cita madrileña de Felipe y Letizia junto a otra pareja: cuándo fue y las órdenes al personal

Una de las grandes aficiones de los Reyes es disfrutar de Madrid como dos ciudadanos más. Por motivos obvios, no es algo que puedan hacer con frecuencia y es que Felipe VI (54) y Letizia (50) no pasan desapercibidos. Pese a ello, no es raro verles disfrutando, de vez en cuando, tanto del ocio de la capital como de alguno de sus restaurantes. Así ha sucedido este fin de semana, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Los Reyes han estado en uno de los locales de moda de la capital, Ferretería, un restaurante de estética cuidada y muy peculiar que está ubicado en pleno centro, en el número 57 de la calle Atocha. La velada, según ha podido confirmar este medio, tuvo lugar el viernes 27 de enero y sus detalles más íntimos han quedado para la intimidad del Jefe de Estado y su mujer.

Puestos en contacto con el restaurante, los empleados del mismo han desvelado a EL ESPAÑOL que han recibido órdenes de no compartir información sobre la visita de los Reyes para preservar su intimidad.

Aunque no se sabe si degustaron algunos de sus platos o se decantaron por tomar solamente unas bebidas, se conoce que no estuvieron solos. Así lo desvela Vanitatis, que afirma que la pareja real estuvo acompañada del doctor Pedro Jaén, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal y presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología, y su mujer.

Según testigos presenciales, Felipe y Letizia llegaron al local cuando quedaba media hora para la medianoche. Lejos de optar por un reservado, se decantaron por una mesa alta, por lo que no pasaron inadvertidos para el resto de comensales, algunos de los cuales se acercaron a saludarles. Una vez terminada la cita, los dos matrimonios se dirigieron hasta un aparcamiento cercano, del que salieron, cada uno en su coche, para ir a casa.

Pedro Jaén, el hombre que acompañaba a los Reyes, forma parte de su círculo de confianza, como ha quedado demostrado. Conocido como 'el sabio de la piel', está considerado como uno de los 25 médicos dermatólogos de España y su nombre ha formado parte de la lista elaborada por Forbes de los 100 mejores médicos de España.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Dermatología Médico - Quirúrgica y Venereología por el Hospital 12 de Octubre. Actualmente es Jefe del servicio de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal, profesor titular de la Universidad de Alcalá (UAH) y presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología.

Como autor de más de 500 publicaciones científicas y de más de 600 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, es una de las principales autoridades en la investigación dermatológica, que lidera en el Grupo de Investigación Aplicada en Dermatología (GIAD) del IRYCIS (Instituto Ramón y Cajal Investigación Sanitaria). Es Director Médico del Grupo Médico Pedro Jaén y en el ámbito de la cooperación, impulsa un proyecto para tratar el albinismo en África. Recientemente ha publicado el libro Una piel para toda la vida.

