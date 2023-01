La drástica decisión de Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, tras el ingreso de su marido en prisión

Joana Sanz (29 años) está atravesando un momento doloroso tras el ingreso en prisión de su marido, acusado de un delito de agresión sexual el pasado viernes, día 20 enero. A medida que pasan los días, las cosas se complican para el futbolista con la aparición de nuevos datos. Visto lo cual, su mujer ha tomado una drástica decisión que pone en jaque su relación con Dani Alves (39), así como su postura ante todo lo que está sucediendo.

La modelo canaria ha eliminado todas las fotos que tenía con él en su perfil de Instagram, sólo ha dejado una correspondiente a una campaña publicitaria que seguramente no puede borrar por cuestiones contractuales. Un gesto que suena a ruptura. En los nuevos tiempos 2.0 dejar de seguir a alguien en las redes o hacer que desaparezcan recuerdos de pareja es sinónimo de dar por finalizada una relación.

Aunque no ha vuelto a hacer declaraciones al respecto, su círculo más allegado afirma que Joana está absolutamente destrozada. En este sentido, Fabiola Martínez (50), que tiene amigos en común con Joana, ha dicho durante un acto público este jueves 26 de enero: "Es una chica bastante joven, tengo entendido que no tiene hermanos, que su madre acaba de fallecer, pues tiene que ser bastante duro".

La pareja, en una imagen de archivo. Europa Press

La exmujer de Bertín Osborne (68) añade que no ha hablado con ella, pero "me he informado y me he querido interesar por su situación y lo está pasando muy mal como es lógico. Hasta que no se sepa y la ley no determine exactamente qué es lo que pasó y cómo pasó para ver culpables, pues lo debe de estar pasando muy mal".

Mientras la justicia sigue su curso, Sanz intenta mantenerse en silencio y no ha justificado este movimiento certero de eliminar todo rastro de Alves de las redes. Quizá para que sus palabras no sean tergiversadas, como le pasó hace unos días después de publicar un mensaje sobre sus sentimientos. "Corazón, aguanta tanto dolor, por favor", decía en uno de sus stories.

Entonces, muchos interpretaron que se refería a su todavía marido; nada más lejos de la realidad. Ella misma lo explicaba así: "No tergiversen o malinterpreten lo que digo. 'Corazón, aguanta tanto dolor, por favor,' es un mensaje para mí, para mi estado de ánimo". Joana está sufriendo, sobre todo porque, además, acaba de perder a su madre por lo que el dolor es doble.

Joana muestra algunas pertenencias de su madre. Redes sociales

Aún así, está sacando fuerzas de flaqueza para ir desprendiéndose de alguna de las cosas que pertenecieron a la fallecida. "¿Alguien sabe qué puedo hacer con esa máquina de escribir? Es de mi madre. ¿Y con esta de coser?", escribe en los stories de su Instagram en el mismo día que ha borrado las fotos de Dani. La teoría de la posible separación de la pareja está sobre la mesa, aunque la periodista Isabel Rábago (48) cree que la decisión podría estar motivada por los comentarios negativos y los ataques que ha recibido en las imágenes en las que aparecía con el futbolista y que no las habría eliminado, sino archivado para que no sean públicas. Sea como fuere, habrá que esperar a que los acontecimientos aclaren la situación.

