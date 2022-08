Miguel Ángel Cabrera, expianista de Camela, termina el homenaje más especial a su hijo fallecido

El 28 de diciembre de 2021 la vida de Miguel Ángel Cabrera (50 años), conocido por ser durante décadas el pianista del grupo Camela, cambió para siempre. Su hijo mayor, Rafael, sufría un grave accidente de coche en la localidad madrileña de Aranjuez. Dos meses después, el 4 de febrero, fallecía. Desde entonces, el músico ha dedicado gran parte de su tiempo a recordar al joven.

Tras organizar una gran reunión el día en el que el joven habría cumplido 19 años y en la que se dieron cita parte de sus amigos y familiares más cercanos, Cabrera se ha centrado en poner a punto su panteón.

Unas labores a las que se ha dedicado en las últimas semanas y que por fin han dado sus frutos. Así lo ha hecho saber en sus redes sociales, donde ha compartido con sus seguidores de Instagram el resultado final de la tumba. Inspirándose en los gustos y aficiones de su hijo, Miguel Ángel ha mandado hacer un sepulcro elegante y con un especial detalle creado para gustarle.

Como a muchos jóvenes de su edad, a Rafael le encantaba pasar horas frente a la televisión jugando a su consola, que ahora forma parte de su último hogar. "Tu suelo, inspirado en tu PS4, que tanto te gustaba cariño mío. Que guardo como un tesoro", ha escrito su padre en su último post, en el que muestra el resultado final.

La edificación destaca por sus columnas blancas, que contrastan con la piedra negra que recorre las paredes, la parte superior y el suelo. Este, como dice Miguel Ángel, recuerda al del mando de la famosa consola.

Junto a la imagen, una dedicatoria para su hijo: "Jugabas mucho con tu PlayStation, amor mío, y he querido hacer el suelo de tu palacio -de nuestra casa- inspirado en el mando de esa consola que con tanto cariño guardo. Te amo, cariño mío".

Miguel Ángel Cabrera y sus dos hijos. Instagram

Las reacciones de cariño no se han hecho esperar y además de sus fans, varios familiares y amigos han apoyado una vez más al teclista. El más conocido Dioni Martín (51), cantante de Camela, que solo ha necesitado una palabra para expresarse, "precioso", ha escrito.

En estos casi seis meses que han pasado desde la muerte de Rafa, el músico no ha dejado de recibir mensajes de apoyo. Especialmente desde el mes de abril, cuando hizo pública la muerte de su hijo, dos meses después de que esta sucediera.

En un extenso y emotivo vídeo, Miguel Ángel Cabrera desvelaba que en el momento del accidente su hijo viajaba con dos amigos suyos, que por suerte salieron con vida del mismo. "Mi hijo fue el perjudicado. La vida me ha cambiado la vida de un día para otro, solo quienes pasan por esto lo entienden". Revela además que conducía con exceso de velocidad por una zona en la que "no debía hacerlo", pero que no había bebido ni había tomado sustancias.

El golpe fatal, según contaba, le afectó a la zona de la cabeza, lo que permitió a la familia donar sus órganos, salvando varias vidas. "Mi hijo es un héroe", afirmaba tras revelar este detalle.

