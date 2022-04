El homenaje de Miguel Ángel Cabrera, expianista de Camela, a su hijo fallecido por su cumpleaños

El pasado 4 de febrero, Miguel Ángel Cabrera (50 años), expianista de Camela, desvelaba a través de sus redes sociales la muerte de su hijo, Rafael, a los 18 años. Según explicaba en un emotivo vídeo, el joven había fallecido dos meses atrás en un accidente de coche ocurrido el 28 de diciembre de 2021 en Aranjuez, Madrid. Sin embargo, el dolor de su pérdida provocó que se quedara para él la triste noticia durante dos meses.

A raíz de su desgarrador testimonio, Miguel ha utilizado su cuenta de Instagram -la misma donde hizo pública la noticia- para dedicarle emotivos mensajes a su primogénito, quien permaneció en la UCI durante cuatro o cinco días y estuvo ingresado por varias semanas hasta su fallecimiento.

Amigos, familiares y admiradores le arropan en estos momentos tan complicados con mensajes cargados de cariño y apoyo. Una oleada de amor que ha aumentado este 24 de abril, día en el que Rafael hubiera cumplido 19 años. Una jornada en la que el dolor estuvo muy presente y que Cabrera quiso aprovechar para hacer un homenaje a su hijo.

Miguel Ángel Cabrera ha compartido el emocionante homenaje que realizaron a su hijo con motivo del que hubiera sido su 19 cumpleaños. Instagram

Los más allegados se acercaron hasta el cementerio en el que descansan los restos del joven, donde llegaron con unos globos del número '19' y otros con forma de corazón blanco. Estos últimos los soltaron para que volaran hasta el cielo, creando un momento de lo más emocionante. Pese a ser unos instantes muy íntimos, el que fuera componente de Camela los ha compartido en sus redes, donde ha subido un vídeo. "Es el cumpleaños más amargo de mi vida, pero en mi corazón el más bonito", ha escrito en la publicación. "Me dejas el alma rota, pero a la vez el alma blanca como tu corazón, sé que voy a estar contigo eternamente y eso me alivia un poquito".

Aquellos que no pudieron estar en el camposanto también quisieron apoyar a la familia de Rafael en el día de su cumpleaños y crearon un vídeo muy emotivo que Miguel Ángel Cabrera también ha colgado en su Instagram. A lo largo de más de once minutos amigos y familiares recuerdan al joven, pero también varios rostros conocidos a los que el joven idolatraba.

Uno de ellos es uno de los actores preferidos del chico, Paco León (47), que conocedor del homenaje quiso formar parte. "Es un mensaje para Rafa por su cumpleaños. Sé que siempre me ha seguido y ha sido muy fan mío. Desde donde esté, que me siga viendo y se siga riendo con mis cosas, yo no paro de hacerlas. Un beso", se le escucha decir.

También aparece el cantante Omar Montes (33), que dice: "Quiero felicitar el cumpleaños a un príncipe que nos está cuidando desde ahí arriba, a Rafa. Te queremos mucho, sé que nos estás cuidando. Que Dios te bendiga". Pero también salen en el vídeo cantantes como Vicente de Castro, Josué Rarujo o Juan Farina, de los que el joven era admirador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Cabrera (@mcabreraj)

Tanto apoyo ha emocionado a Miguel Ángel Cabrera, que tan solo ha podido agradecer la oleada de apoyo: "Mil gracias a todas las personas que han participado para que mi hijo sienta el calor de todos vosotros. Os estaré eternamente agradecido", ha escrito.

[Más información: Miguel Ángel Cabrera, expianista de Camela, a su hijo fallecido: "Mi cabeza no cree ni creerá que no estás"]

Sigue los temas que te interesan