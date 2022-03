Carlota Corredera: "La señora que trabaja en mi casa es de Ucrania y ha podido traerse a su familia"

Este pasado jueves 10 de marzo de 2022, en el céntrico Museo Chicote de Madrid, en plena Gran Vía, se ha celebrado el lanzamiento de la firma de joyas Kielle.

Un magno evento que ha reunido a lo más granado de los rostros patrios. Por unas horas, el bullicio y el incesante traqueteo de flashes volvían a recuperar el espíritu prepandémico de los eventos públicos en la capital de España.

Los actores José de la Torre (35 años) y Antonio Velázquez (40), las actrices Natalia Verbeke (43) y María Esteve (47) y la presentadora Carlota Corredera (47) no han dudado en acudir, puntuales, a la cita. EL ESPAÑOL ha podido charlar distendidamente con la conductora de Sálvame.

Con la sinceridad, naturalidad y cercanía que la caracterizan, la gallega se sincera con este periódico sobre la actualidad más candente. Aborda, desde el dolor y el terror que le supone, la invasión a Ucrania por parte de Rusia.

Como no podía ser de otro modo, hace balance del concierto homenaje a Rocío Jurado, donde ha estado muy implicada. Por último, apoya sin fisuras la decisión de Concha Velasco (82) de ingresar en una residencia. Carlota, siempre al lado de las mujeres.

Carlota Corredera en el 'photocall' del evento de este jueves 10 de marzo.

Se presenta una línea de joyas. ¿Cuál es su joya más especial?

La joya de mi vida es mi hija. Con eso no se puede competir. Fíjate, yo no tengo una gran colección de nada, siempre he sido austera. Ahora me encantan más los colgantes y los pendientes. Mis joyas más preciadas son mi alianza y mi anillo de compromiso. Eso es para siempre.

Hay que preguntarle por el concierto de Rocío Jurado

Te digo mis impresiones. Sólo te digo que ayer tenía placas en la garganta y unas décimas de fiebre. Eso es lo que me llevé. Canté, disfruté muchísimo. Estuvimos en diferentes temperaturas, frío y calor. Ayer estaba como si me hubiese pasado algo por encima. Nos fuimos con una sensación muy guay. Más allá de lo que supone como persona que quiere mucho a Rocío Carrasco (44), que soy. Fue emocionante y bonito, un concierto con una calidad increíble. Las canciones, el repertorio súper bien. Las cantantes lo dieron todo y además se notaba.

¿Cuál fue el momento más emotivo?

El momento más emotivo fue uno que me perdí. Antes de presentar a las Tanxugueiras, íbamos mal de tiempo. Quería ser muy contundente y entonces dije: 'Para ti, Rocío. Quiero decirle a todas las Rocío: yo sí te creo'. En ese momento, todos empezaron a decir 'yo sí te creo'. Cuando la vi de pie, emocionada, dije 'ostras'. Rocío también me emocionó mucho cuando salió a hablar.

¿Cómo está Rocío?

Ella está muy contenta. Que está deseando verlo mañana en la tele, para disfrutarlo también de otra manera. Ella estaba como anfitriona, entraba y salía, y le gustaría disfrutarlo. Que yo sepa, se emite íntegro.

¿Cómo valora su situación familiar?

Le damos mucha importancia porque es una familia que sale mucho en la tele, pero, ¿cuántos familiares no se hablan? A tu familia no la eliges, tu familia te viene impuesta. Tú tienes una familia de sangre y una familia escogida. Que la familia de sangre encaja, es una fortuna muy grande. Tú tienes que saber elegir con quién estar y con quién no. La gente tóxica y la gente que no te hace bien, que te resta y no te suma, hay que tenerla lejos.

Algo más personal. ¿Cómo está usted?

Yo estoy muy bien. Yo estoy fenomenal, pero, ¿cómo voy a estar? Sí, bien. Bueno, como todo el mundo: pendiente de Ucrania, sobrecogida con la guerra. Tengo una persona muy cercana que es de Ucrania, que es la señora que trabaja en mi casa. Por suerte, ha podido traerse a su familia aquí. Es terrorífico todo lo que está pasando. Es imposible que no te impregne algo de tristeza todo lo que estamos viendo en la tele.

Esas mujeres, solas, cruzando la frontera...

El otro día, el 8-M, parecía como complicado celebrar algo con lo que estaba sucediendo. Pero también por esas mujeres que están cruzando la frontera de Ucrania solas, pasando mucho miedo, ¿no? Habiendo dejado a sus maridos, a sus padres y a sus hermanos en Ucrania. Por ellas también había que dar el callo.

Por último, se ha generado mucho revuelo con el ingreso de Concha Velasco en una residencia, ¿qué opinión le merece?

Yo creo que en este tema no se puede opinar, que cada familia es un mundo. Si ella con sus hijos ha pactado que lo mejor para ella es estar donde está, yo desde luego no me atrevería jamás a juzgar ni a unos hijos ni a una madre que ha tomado esa decisión. Yo no conozco a Manuel ni a su hermano, pero lo que me transmiten es un cariño infinito por su madre. Estoy convencida de que es la mejor decisión para ellos. Eso no significa que haya familias que no terminen de encajar que tu mayor acabe en una residencia.

No se debe abandonar a la gente mayor

Hay que tener libertad absoluta y lo que no se debe hacer es abandonar a la gente mayor. Ellos no están abandonando a nadie. Es importante que cale ese mensaje: en las residencias hay gente muy profesional, con mucha vocación. Que están precisamente para llegar donde no llegan los hijos. Cuando nos hacemos mayores, no somos conscientes. Lo ideal es envejecer de manera independiente, pero Concha lo ha explicado: tiene problemas de movilidad por la noche. También hay que pensar en la calidad de vida de ella y de sus hijos.

