Quién es María Esteve, la actriz nominada al Goya que va hoy a ‘Pasapalabra’ de invitada

La actriz María Esteve se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este lunes previo a la festividad del Pilar participará, en calidad de invitada, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

Junto a María Esteve estarán como famosos invitados la también actriz Lidia San José, el actor Juli Fàbregas y el medallista olímpico Damián Quintero, quienes pondrán a prueba tanto su cultura general como su rapidez (y sus nervios).

Y hoy también está con nosotros la grandísima @MariaEsteveF 👏 pic.twitter.com/aQzyvUhiHK — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 11, 2021

María Esteve Flores es famosa desde la cuna: es la hija del bailarín Antonio Gades y la actriz y cantante Pepa Flores, Marisol. Como actriz comienza su andadura en Canal Sur, la cadena autonómica andaluza, en la serie diaria Aprendiendo a vivir, una suerte de Sensación de vivir local.

En 1996 da el salto a la capital, y tras un pequeño papel en Más que amor, frenesí protagoniza la película Nada en la nevera, dirigida por Álvaro Fernández Armero. Antes del cambio de siglo también la vemos en No me hables de los hombres que me pongo Atómica, Mensaka, Sobreviviré, Cuarteto de la Habana y la película de terror El arte de morir.

De innegable vis cómica, María Esteve despunta poco después como una secundaria roba escenas en El otro lado de la cama, de Emilio Martínez-Lázaro, donde interpreta a Pilar. Logró su segunda nominación al Goya, tras Nada en la nevera. También actuaría en su secuela, Los dos lados de la cama, repitiendo personaje.

En la televisión nacional debutó en 1997 en la olvidada serie dirigida por Millán Salcedo Ketty no para. Luego Telecinco contaría con ella para Maneras de sobrevivir, y en Antena 3 estuvo durante dos años en la serie Doctor Mateo.

De sus trabajos más recientes como actriz podemos citar la película Hacerse mayor y otros problemas, la serie Sabuesos de Televisión Española y Supernormal, de Movistar +.

Fuera del mundo de la interpretación hay que apuntar que María Esteve es fotógrafa y que se ha formado junto al director José Luis Alcaine, uno de los más respetados del cine español. Durante años se encargó de realizar reportajes fotográficos al ballet de Antonio Gades, y también ha hecho exposiciones como la titulada ‘De Málaga al cielo’, en la que estuvo respaldada por sus hermanas, Celia Flores y Tamara, y por su madre, Pepa Flores.

