Carlota Corredera se viste de amarillo y azul en señal de apoyo al pueblo ucraniano

Todo el planeta está pendiente de la invasión que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia y su presidente, Vladimir Putin (69 años). En estos momentos, la preocupación, así como la solidaridad y el apoyo al país ucraniano, no dejan de sucederse.

La invasión por parte de las tropas rusas está en su momento más cruento. Los ucranianos luchan contra los militares de Putin, y mientras la gran mayoría de países europeos envían armas para que puedan protegerse.

España ha confirmado en las últimas horas que enviará armamento, pero no es la única medida que toman los españoles. A través de las redes sociales, anónimos y rostros conocidos se están volcando con el devastado país. Algunas personalidades públicas también están solidarizándose a través de la moda y sus estilismos.

Carlota Corredera luciendo su 'outfit' de apoyo a Ucrania este jueves 3 de marzo, en 'Sálvame'. Mediaset

Está claro que la ropa es otra forma de comunicación no verbal muy potente, con la cual se pueden enviar mensajes, rotundos, de arropo, ayuda y comprensión. Este jueves 3 de marzo de 2022 lo ha demostrado la reina Letizia (49 años) luciendo una blusa al más puro estilo ucraniano durante la entrega de las Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña en su X Convocatoria.

No ha sido la única en la jornada presente. Este 3 de marzo, por la tarde, la presentadora Carlota Corredera (47) se ha sumado a la causa, a la ola de apoyo y solidaridad, a través de su estilismo. La periodista gallega ha lucido un conjunto en los mismos tonos que la bandera ucraniana. Un outfit compuesto por camisa amarilla, blazer azul y pendientes a juego.

Carlota Corredera presentando el espacio 'Sálvame' este jueves 3 de marzo junto a Belén Esteban. Mediaset

Lo cierto es que Corredera está muy pendiente de lo que acontece entre Rusia y Ucrania, con el corazón en un puño. Hace unos días, en el programa estrella de la tarde de Telecinco, Carlota ya mostró su profundo malestar y dolor por esta masacre: "Es terrorífico todo lo que está pasando. Toda mi solidaridad para ellos y también para los compañeros que están allí jugándose la piel para contarnos lo que está sucediendo. Es un país europeo que está siendo masacrado".

En ese momento, añadió en Sálvame: "Todos estamos muy pendientes del desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania. Tengo una persona muy cercana que es de allí. Una mujer que tiene allí a sus dos hijos, a sus cinco nietos, y está desesperada. Lo único que me decía ayer era 'no nos abandonéis, no abandonéis al pueblo ucraniano".

A los pocos minutos de iniciar el programa Sálvame vestida con la bandera de Ucrania, las redes sociales han destacado el gesto de Carlota Corredera.

#yoveosalvame

Carlota Corredera vestida de bandera de Ucrania.

¿Habrá reñido con la Banda de la Tarta?, que son pro Putin o será que ahora que hay problemas empieza a desmarcarse de la linea oficial?

Igual podias probar a denunciar la agresion sexual a Carlota Prado. — PATROCLO (@PATROCL34615483) March 3, 2022

Carlota Corredera con los colores de Ucrania #yoveosálvame — Im alone, Carrie (@sanxisco) March 3, 2022

Cuando @CarlotaLlauger con su outfit lo dice todo. Apoyando a #ucrania — rammsesd (@davicin981) March 3, 2022

La lucha de Berta Vázquez

Más allá de la Reina y de Corredera, otra de las famosas que más involucrada se ha mostrado en sus redes sociales es la actriz Berta Vázquez (29). En su caso, además, la situación le afecta especialmente. No en vano, Vázquez nació en Kiev en 1992. Se está atentando, pues, contra su país de origen.

Hija de madre ucraniana y padre etíope, la que fuera pareja sentimental del actor Mario Casas (35) está utilizando sus redes sociales para mostrar su honda preocupación y, sobre todo, con el objetivo de conseguir, desesperadamente, la manera de ayudar a sus compatriotas ucranianos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BIRTUKANTARAKAN (@berta__vazquez)

Berta Vázquez grita al mundo su impotencia y desesperación a golpe de post en Instagram; vídeos de bombardeos y frases de ánimo y fuerza. Esperanza y unión. "Thinking about you every second", ha posteado en las últimas horas. Lo que significa en castellano: "Pensando en ti cada segundo, Ucrania".

También emplea la red como altavoz para conseguir cobijo y hogar a aquellas personas que llegan, desarboladas, de su país: "¿Alguien tiene casa en Madrid, Valencia, Barcelona para dos mujeres, un bebé y una niña? Ya en camino desde Kiev. Se han ido solas, no hablan el idioma y, lógicamente, están desorientadas. Estaría bien ayudarlas una semana, un par de semanas, hasta que el Gobierno organice el plan de ayudas".

