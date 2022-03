Melinda rompe su silencio tras divorciarse de Bill Gates: "Nuestra relación no era saludable"

Diez meses después de conocerse su separación de Bill Gates (66 años), la filántropa Melinda Gates (57) ha hablado por primera vez sobre lo que supuso su divorcio del padre de sus tres hijos y lo que les llevó a tomar la decisión de poner punto final a su relación tras 27 años de matrimonio.

Una entrevista con la que ha puesto punto final a casi un año de silencio, pues desde que se conociera la noticia de su ruptura, en mayo de 2021, ambos optaron por guardar silencio e intentar mantener un perfil discreto en lo que se refiere a su vida personal.

Ahora, Melinda se ha sincerado con la presentadora Gayle King, del programa de televisión CBS Mornings, a quien ha desvelado que su relación "no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos" y que tras su divorcio "derramó muchas lágrimas durante muchos días". "¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?", ha confesado que llegó a pensar tras tomar la decisión.

Melinda Gates ha concedido su primera entrevista tras su separación. Gtres

Un gran sentimiento de tristeza que, según ha explicado, dio paso al enfado, continuando el proceso de duelo y luto "por la pérdida de algo que creías tener y que pensabas que tendrías para toda la vida". Por suerte, esa etapa ha quedado atrás y Melinda Gates se enfrenta al 2022 "emocionada por lo que está por venir y la vida que me espera".

"Fue algo doloroso, pero al final del día comencé este viaje de curación y siento que estoy empezando a llegar al otro lado. Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora", ha reflexionado, para después hablar sobre un tema muy polémico, las supuestas infidelidades de Bill. "Creo en el perdón, así que pensé que habíamos superado algo de eso. No fue un momento o una cosa específica lo que realmente ocurrió. Llegó un punto en el que había demasiadas cosas. "Una vez que la confianza se rompe es muy difícil recuperarla. Pero en cualquier relación, ¿no?", ha seguido la filántropa, que tras darse cuenta de que no era una relación sana y de que no podía confiar en su marido, optó por la separación.

Pese a que ya no hacen vida de pareja, Bill y Miranda Gates continúan unidos. No solo por los tres hijos que tienen en común, Jennifer (25), Rory (22) y Phoebe (19), también por la fundación que crearon juntos y que ambos siguen presidiendo.

