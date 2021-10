Jennifer, la hija de Bill Gates, se casa en un criadero de caballos rodeada de mucha seguridad

Suenan campanas de boda en casa de Bill Gates (65 años). Su hija Jennifer (25) dará el 'sí, quiero' este sábado 16 de octubre a su prometido, Nayel Nassar (30). Ha sido New York Post quien ha publicado algunos detalles de cómo sucederá el evento.

La celebración tendrá lugar en el criadero de caballos que Bill Gates y su mujer, Melinda French Gates (57) regalaron a su hija tras graduarse en la universidad en 2018. Se trata de unas instalaciones sitas en North Salem valoradas en 16 millones de dólares (13,78 millones de euros) y que han sido bautizadas con el nombre de Wenchester County.

El recinto se ha estado preparando durante los días previos para la celebración de la boda y en las inmediaciones se ha podido ver al personal contratado por los novios instalando las carpas que acogerán a los invitados, pabellones de vidrio y una estructura circular donde previsiblemente se oficiará la ceremonia.

"No puedo esperar a casarme contigo", escribía Jennifer sobre esta imagen en su cuenta de Instagram. Redes sociales

También se ha visto ya ay todo el movimiento al parecer no ha sido del agrado de vecinos, de acuerdo con el diario citado, al que indican que Gates y Nassar enviaron personal con obsequios de vino fino y vales de regalo para restaurantes para compensarlos por los contratiempos. "en relieve de Jennifer y su prometido que decía 'por favor, tengan paciencia con nosotros, sabemos que tenemos un vecindario compartido y amamos North Salem'", señala un vecino.

Jennifer Gates y Nayel Nassar, en un torneo de equitación. Gtres

Aunque no será hasta este próximo 16 de octubre cuando tenga lugar el paso por la vicaría oficial de la pareja, las celebraciones ya han comenzado en la semana previa. Este miércoles 13 de octubre los novios han disfrutado de sendas fiestas por separado: "Jennifer estuvo con su familia y su prometido con la suya", explica una fuente a People.

Esta misma publicación recoge que la madre de la novia está siendo un pilar fundamental en la organización del enlace: "Jennifer está muy unida a su madre. Melinda es una parte crucial de los preparativos nupciales". Hay que remontarse hasta el mes de marzo para encontrar la primera celebración que Melinda le hizo a su hija, una cita a la que solo acudieron las amigas más íntimas de la novia y que ésta quiso agradecer a su madre: "Gracias por esta celebración increíble. Me siento profundamente agradecida por las mujeres increíbles en mi vida que me aconsejan, me apoyan y son edificantes para mí".

La hija del fundador de Microsoft se comprometió con el joven de origen egipcio, nacido en Estados Unidos, Nayel Nassar, en enero del 2020, poco antes de la crisis de salud por la pandemia. Esto les obligó a retrasar la boda. "Nayel Nassar, eres único. Me sorprendiste este fin de semana en uno de los lugares más significativos para mí relacionado con una de nuestras muchas pasiones compartidas. No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo y amándonos", escribió ella en redes sociales entonces.

Por su parte, él reveló: "Me siento el más afortunado y feliz hombre del mundo en estos momentos. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado y mucho más. No puedo esperar a seguir creciendo juntos a través de este viaje llamado vida y simplemente no puedo imaginar la mía sin ti. Te quiero más de lo que posiblemente puedes imaginar y gracias por hacer cada día un sueño para mí. De aquí a la eternidad...".

La pareja, disfrutando de una de sus aficiones en común, la equitación. Gtres

La pareja, ambos jinetes, se conocieron en la Universidad de Standford donde él estudió Administración y Economía y ella se graduó en Medicina.

Melinda y Bill Gates, que tienen otros dos hijos, Rory (22) y Phoebe (19), se divorciaron este año, después de 27 años de matrimonio.

