El divorcio de Christian Gálvez y Almudena Cid: su régimen de separación y la desconocida versión de él

12 días han pasado desde que un programa de televisión destapara la incipiente historia de amor que viven Christian Gálvez (41 años) y la copresentadora de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo (38). Desde entonces, no han cesado de sucederse acontecimientos.

En primer lugar, la sorpresiva confirmación de amor por parte de la pareja, acuñando su ya célebre frase, "si son rosas, florecerán". Christian y Pardo se han declarado públicamente, y el que fuera presentador de Pasapalabra ha gritado a los cuatro vientos sus fuertes sentimientos.

Por su parte, la tercera en cuestión, Almudena Cid (41), todavía mujer de Gálvez, apenas si ha atendido a los medios, sin querer responder de forma directa. "Me estoy cuidando", han sido casi sus únicas palabras públicas. Hace unos días, se emitían unas imágenes de la exgimnasta desahogándose con una amiga en un bar. EL ESPAÑOL conoce nuevos detalles de su ruptura y de su divorcio.

Christian Gálvez en una imagen de archivo fechada en junio de 2016. Gtres

Todavía no han firmado el divorcio, al menos hasta el cierre de este artículo. Según se explica, por la parte de Christian está todo "claro y resuelto". Se espera un divorcio "sencillo" al no tener la expareja propiedades ni empresas en común. Ambos contrajeron matrimonio en régimen de separación de bienes, como avanza Marisa Martín-Blázquez, y se explica que la casa que compartieron en Boadilla del Monte (Madrid) le pertenece a Christian.

El presentador aún no ha decidido qué hacer con ella. Lo que parece es que no va a vivir en ella. Son demasiados los recuerdos de una vida en común. Se desliza que Almudena "hace días que ya se fue de la casa". Confirma quien bien lo sabe que existe tensión entre ellos. Tanto, que llevan días "sin comunicarse". Son sus allegados quienes intentan tender puentes entre ellos.

Ella está profundamente dolida por cómo ha actuado él. Cierto es que cuando saltó la noticia del amor entre Gálvez y Patricia Pardo el matrimonio "ya estaba roto" desde hacía meses, pero el entorno de la expareja entiende que todo ha sido demasiado "precipitado".

Mención aparte se merecen las palabras de amor que le ha dedicado él a Pardo en su programa de radio. "No ha tenido ninguna sensibilidad ni decoro", sentencian. Por su parte, Christian "no sale de su asombro" ante las declaraciones que ha hecho la familia de Almudena en prensa. Por duras y, sobre todo, por injustas palabras que, según los que rodean al comunicador, no se ajustan del todo a la verdad.

Gálvez junto a su todavía mujer, Almudena Cid, en una imagen de archivo. Gtres

En los sentimientos de cada persona nadie manda, pero se insiste muy mucho en que "las cosas se hicieron con la mejor de las intenciones y sin engañar". Los tiempos "no son los contados", y todo se hizo, según el entorno de él, como se debía, teniendo en cuenta lo delicado de la situación cuando "una de las partes deja de sentir".

Por último, sostienen fuentes de total solvencia que Almudena "no aprobó que su familia hablara", y habría tenido una conversación con algunos familiares: "No quiere dar pena ni lástima por nada". Ella hubiera preferido el silencio y que sólo los actos hablasen. Ahora, sólo desea Cid que el tiempo escampe y que la tranquilidad y el anonimato vuelvan a su vida.

El amor de Christian y Patricia

El pasado lunes 28 de febrero, Patricia Pardo confirmó en directo su relación con Christian Gálvez. "Estoy feliz y estoy ilusionada", con sólo estas escuetas palabras, y una amplia sonrisa, Patricia desveló el buen momento sentimental que atraviesa junto al presentador de Alta Tensión.

Fue su compañero de programa, Miquel Valls, quien le hizo ver a la gallega lo que sigue en un momento dado del programa: "Te veo muy guapa hoy... Te brillan mucho los ojos, ¿no?". Ella supo reaccionar al instante: "Miquel me la tenía que devolver", reconociendo, con gran sentido del humor, su historia de amor. "Voy a utilizar una frase de Ana Rosa que nos gusta mucho a los dos: 'Si son rosas, florecerán'", añadió, pletórica.

El que fuera presentador del mítico 'Pasapalabra' saliendo de la casa de Patricia Pardo hace unos días. Gtres

Precisamente esa última frase de Pardo es la que cobra un significado interesante horas después de hacer pública su relación. Y es que Christian Gálvez empleó sus redes sociales para confirmar su romance con la fotografía de un ramo de rosas y un romántico mensaje: "Pasiño a pasiño faise o camiño. Son rosas, florecerán". Con una frase en gallego en honor a la presentadora, y sentenciando que son rosas y por tanto su relación florecerá, el de Móstoles grita al mundo que su historia de amor avanza a buen paso

Pero no solo eso. La propia Patricia al ver la publicación decidió contestar y escribir una rotunda frase en los comentarios: "Pois camiñemos" -pues caminemos- junto al emoticono de una rosa roja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

Sólo una hora después de que Gálvez confirmara el idilio, el exmarido de Pardo, Fran Márquez, también utilizó su perfil de Instagram para escribir un texto que va dirigido de forma directa a su exmujer y la nueva pareja de esta.

El policía, con el que se casó en el verano de 2014 y tiene dos hijas en común, publicó un mensaje muy llamativo que dice lo siguiente: "Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás". Se trata de una clara alusión al rosco de Pasapalabra que durante tantas tardes presentó Christian Gálvez, y la palabra en cuestión a adivinar no es otra que "vida".

