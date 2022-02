Pilar Rubio, 'guía turística' y embajadora de la cultura francesa: su aplaudida iniciativa en París

Tras el fichaje de Sergio Ramos (35 años) en el Paris Saint-Germain, el pasado verano Pilar Rubio (43) se mudó a la capital francesa para iniciar una nueva vida al lado de su marido y sus cuatro hijos, Sergio Jr. (7), Marco (6), Alejandro (3) y Máximo Adriano (1). Aunque viaja constantemente a Madrid para continuar con su trabajo, la televisiva se ha establecido en el país vecino. Allí ha aprovechado para aprender un nuevo idioma y conocer espacios emblemáticos de la ciudad que ha compartido en sus redes sociales.

Además de pasear por lugares y monumentos muy representativos de París, como la Torre Eiffel, la madrileña ha explorado sitios cargados de historia. El pasado 4 de febrero recorrió parte del Musée d'Orsay, una pinacoteca dedicada a las artes del siglo XIX del que mostró algunos detalles en su perfil de Instagram.

"Por fin he podido visitar el Musée d’Orsay, que alberga la mayor colección de obras impresionistas del mundo. Es una auténtica maravilla, os lo recomiendo si venís a París", escribió Pilar Rubio el pasado 4 de febrero junto a una publicación que, entre imágenes y vídeos mostraba algunos detalles de este espacio cultural. Aunque la colaboradora de El Hormiguero fue cuestionada por algunos por haberle tomado fotos a las obras de arte, también fue aplaudida por otros tantos, quienes alabaron su labor de mostrar la cultura francesa.

"A Pilar le siguen 7,1 millones de personas y es probable que alguno no conozca el Museo D'Orsay. Y que alguien con tanta audiencia se dedique a promover un museo en vez de productos no culturales me parece maravilloso", escribió una usuaria de Twitter. Por otro lado, junto al post de Instagram, la mujer de Sergio Ramos recibió comentarios como los siguientes, que elogiaban su buena iniciativa: "Me lo apunto", "Me gustaría poderlo hacer algún día" o "Gracias por compartir tu visita".

Esta misma semana, Pilar Rubio ha vuelto a ejercer de 'guía turística' y embajadora de la cultura francesa con un par de visitas a otros lugares históricos de París. De la mano de la fotógrafa Valeria Lores ha recreado varias instantáneas que rinden tributo al fallecido artista David Bowie. Tal y como ha desvelado en su cuenta de Instagram, para ello se ha hecho seis imágenes captadas en tres exclusivos alojamientos de la ciudad en la que reside: L’Hôtel Plaza Athénée, en L’Hôtel Paris y en la Rue de Beaux Arts.

En este caso, la madrileña también ha recibido comentarios positivos por parte de los usuarios de las redes. "Excelente trabajo" o "Brillante idea" son algunos de los mensajes que se leen en sus recientes publicaciones.

Más allá de estos post con historia, en los últimos meses Pilar Rubio se ha hecho eco de otros tantos lugares de la ciudad, que son más típicos en el turismo. Los diferentes ángulos de la Torre Eiffel, los clásicos café de la ciudad o sus románticas calles también destacan en la cuenta de Instagram de la madrileña. Algunas de estas instantáneas, además, están etiquetadas con el hashtag #PiliinParis, con el que hace una analogía con la popular serie Emily in Paris.

Para adaptarse aún más a la cultura del país que hoy es su hogar, Pilar Rubio también se ha propuesto estudiar francés. Así lo ha desvelado ella misma en varias ocasiones. "Me muevo lento, pero seguro. Poco a poco, el pájaro va haciendo su nido", escribió en alguna ocasión en su nuevo idioma junto a una imagen en la que se apreciaban sus libros y apuntes.

