La Casa Imperial rusa condena la guerra entre Rusia y Ucrania: el comunicado

Este jueves 24 de febrero, Vladímir Putin (69 años) ordenaba bombardear Ucrania. Así, empezaba un conflicto bélico que ha sido condenado por La Casa Imperial de Rusia. A través de un comunicado, la Gran Duquesa María (68 años) se ha mostrado en contra de todo tipo de ataques y ha pedido la "implementación inmediata de la paz".

Sin querer hacer declaraciones políticas, la emperatriz ha expresado que "Rusia y Ucrania, todas sus poblaciones, nunca deben ser enemigos". En sus palabras, es una situación "monstruosa y antinatural".

El comunicado, con fecha del 24 de febrero de 2022, ha sido difundido a través de la página web de la Casa Imperial de Rusia y en las redes sociales de Jorge Romanov (40), hijo de la Gran Duquesa María.

Jorge Romanov también se ha hecho eco del comunicado, a través de sus redes sociales. Casa Imperial de Rusia

El comunicado íntegro

Los hechos ocurridos en nuestra Patria han sido muy alarmantes y de profundo duelo.

Reconociendo plenamente la independencia y soberanía de todos los estados que se formaron después de la caída de la Unión Soviética, estoy al mismo tiempo convencido de que todos los pueblos que históricamente pertenecieron al espacio civilizatorio del antiguo Imperio Ruso están unidos por el concepto de una Patria en el más alto sentido espiritual y cultural de la palabra.

Es espantoso y doloroso ver cómo, durante los últimos ocho años, hermanos y hermanas, cuyos padres, abuelos y bisabuelos juntos defendieron su Patria común, se han enfrentado y derramado su sangre; cómo mueren y sufren ciudadanos pacíficos; cómo los padres derraman lágrimas desconsoladas sobre los ataúdes de sus hijos. Ahora el curso de estos eventos ha culminado en un cataclismo aún mayor.

La Casa Imperial Rusa no realiza declaraciones de carácter político y, en cualquier caso, en las condiciones actuales no disponemos de información completa que nos permita realizarlas sin riesgo de perjuicios no intencionados. Pero estamos absolutamente convencidos y siempre afirmaremos que Rusia y Ucrania, todas sus poblaciones, nunca deben ser enemigos. Esto es algo tan monstruoso y antinatural como que los miembros de la misma familia se asesinen unos a otros.

Yo, mi hijo y heredero, el Gran Duque Jorge de Rusia, y su esposa, la Princesa Victoria Romanovna, oramos por la implementación inmediata de la paz.

Estamos profundamente agradecidos a quienes ahora están haciendo esfuerzos para prevenir la guerra y brindar asistencia a los que sufren: los heridos, los que han perdido sus hogares y pertenencias y los refugiados.

Que Dios Todopoderoso salve a nuestros pueblos y nos libre de la enemistad fratricida.

La Gran Duquesa María de Rusia

