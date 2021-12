Amelia Bono y Fernando Ligués rompen su relación: los motivos de esta inesperada decisión

A finales del pasado mes de junio una revista del corazón anunciaba la separación matrimonial de Amelia Bono (40 años) y Manuel Martos (42), una de las parejas más sólidas y carismáticas del panorama social. En aquel momento, se apostilló que su ruptura era amistosa y que no existieron terceras personas. Buena sintonía que han podido demostrar en estos meses. En octubre, veían la luz unas reveladoras imágenes de Amelia Bono nuevamente ilusionada.

Fue la revista ¡HOLA! quien desvelaba la identidad del hombre que le había devuelto la ilusión a la exnuera del cantante Raphael (78). La hija de José Bono (70) volvía a sonreír de la mano del empresario Fernando Ligués. Ambos fueron inmortalizados tanto a las afueras de Madrid como en Sotogrande. Su relación era un hecho y ya no se ocultaban. No obstante, este lunes 6 de diciembre el mismo medio citado anteriormente informa de su "inesperada ruptura". Amelia y Fernando han decidido emprender caminos separados.

Fernando Ligués y Amelia Bono en una reunión familiar con dos de los cuatro hijos de Amelia y Manuel Martos. Gtres

Tras varios meses juntos, según la información que llega a esta revista de fuentes de total solvencia, Amelia y Fernando rompieron la semana pasada su historia de amor. Tal y como insisten esas fuentes, la ruptura es irrevocable; no hay marcha atrás y no existe posibilidad alguna de que se pueda retomar la relación en un futuro. Ambos se habrían dado cuenta de que sus proyectos de vida no son compatibles. Cabe recordar que hace unas semanas se publicaban unas imágenes en las que Fernando Ligués conocía a dos hijos de Amelia.

Pese a este gran paso en su relación, no ha podido ser. Fernando Ligués es licenciado en Empresariales por la Complutense de Madrid. Además, trabajó durante unos años en la compañía KPMG, donde ejerció de director sénior de transacciones y reestructuraciones. También se publicó que ha sido directivo en King Regal y Construcciones Hispano Germanas. Es padre de tres hijos y un gran aficionado a los deportes, entre ellos el motociclismo. Cuentan quienes lo conocen que es reacio a los medios de comunicación y que huye de la prensa del corazón.

La separación de Amelia y Manuel

Después de 13 años de matrimonio y cuatro hijos en común -Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime-, la influencer y el músico decidían separarse, según desvelaba en junio ¡HOLA!. La publicación aseguraba que la relación entre ambos sigue siendo perfecta y que la ruptura se había llevado a cabo de forma amistosa y sin terceras personas de por medio.

La expareja llevaba tiempo distanciada, y daban prueba de ello las redes sociales de la hija de José Bono, pues es muy activa en su perfil de Instagram y desde hacía meses no compartía fotografías ni vídeos con su marido. De hecho, era muy habitual que ambos protagonizaran gran parte del contenido de la cuenta de TikTok de Amelia con divertidas escenas, pero la última de estas data de finales del mes de febrero. El hijo de Raphael y la hija del citado exministro de Defensa se casaron en 2008 en la iglesia del Hospital Tavera de Toledo. Al enlace acudieron más de 600 invitados; muchos de ellos rostros famosos de diferentes esferas públicas, sobre todo del mundo empresarial, musical, de la moda y de la aristocracia.

La primera vez que se conocieron en persona y pudieron mantener sus primeras conversaciones fue en 2007, pero Manuel llevaba ya tiempo 'enamorado' de Amelia y gracias a la relación de sus familias pudieron tener su primera reunión. Fue la propia Natalia Figueroa, periodista y madre de Martos, la que explicó en un programa que ambas sagas antes de que ellos dos empezaran su relación y reveló que su hijo tenía muchas ganas conocer a la hija del político. Tal era la admiración de Martos por Bono que "le encantaba ver fotos de ella en las revistas", según desveló su madre.

"Hace 14 años la vi bajando las escaleras del Chesterfield Café de Madrid. Se paró el mundo, el tiempo, y vi toda mi vida por delante junto a ella. Qué suerte la mía, porque catorce años después sigo dando gracias todos los días. Y sé que así será todos los días de mi vida", recordó Manuel Martos el pasado diciembre sobre lo que sintió al verla por primera vez y lo mucho que la seguía queriendo en el presente.

