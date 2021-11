De Primark al armario de Amelia Bono: el abrigo 'low cost' que ha enamorado a la influencer

No solo de grandes firmas están llenos los vestidores de las VIP. Las marcas low cost cada vez tienen más presencia en los amplios roperos de famosas que, como Amelia Bono (40), ha caído rendidas ante Primark y su nueva colección de abrigos. La influencer, que es conocida por su elegante manera de vestir, se ha hecho con una de las prendas de la firma irlandesa, demostrando que el tener estilo y vestir bien no tiene que ser sinónimo de grandes desembolsos.

Ante la bajada de temperaturas, Amelia ha adquirido una nueva prenda que no solo le ha conquistado a ella, también a buena parte de sus seguidores. Una cazadora acolchada, una de las tendencias de la temporada, cómoda y muy versátil. Si bien a primera vista su estilo es informal, según se combine se puede convertir en una pieza muy ponible, tal y como ha demostrado la empresaria, que lo ha compartido en Instagram con dos looks muy diferentes.

Primero la llevó con un conjunto total black muy femenino compuesto por blusa, pantalones cortos y botines y unos días después con un estilismo más casual de vaqueros, jersey de punto gris y botas marrones. En ambas ocasiones el elemento común era este abrigo, de color negro, largo por debajo de las rodillas y con una gran capucha. Una apuesta segura para estar abrigada en los meses más fríos pues, además de estar muy de moda, tiene un gran precio: 30 euros.

Esta no es la primera vez (y seguro no será la última) que Amelia Bono se enamore de un look de Primark. Hace unas semanas, para dar la bienvenida al otoño, sorprendía con un outfit todoterreno tan perfecto para ir a la oficina como para una cita informal. Un conjunto de gabardina y pantalón de pinzas en color topo que dejó con la boca abierta a sus seguidores. "¿Quién dijo que ir elegante no significa ir cómoda? Chicas, esto se puede conseguir con la nueva colección The Edit, que ha sacado Primark", escribía junto a las imágenes.

Con este y otros looks, Amelia se ha convertido en la mejor embajadora de las marcas low cost, algo que sus followers agradecen mucho. Su perfil en las redes sociales se ha convertido en un lugar a visitar para conocer las últimas tendencias y las prendas que están de moda y, por supuesto, al mejor precio.

