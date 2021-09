Diego Arrabal estrena trabajo: así es su nuevo proyecto "plural y sin censura"

Diego Arrabal (50 años) se ha convertido en uno de los paparazzi más conocidos del panorama nacional. No solo por su labor como fotoperiodista, sino también por su colaboración en Viva la vida, programa al que ha renunciado hasta en dos ocasiones en el último año.

Su primer adiós fue en octubre de 2020 y lo dio a conocer a través de sus redes sociales. "Amigos: quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en el programa Viva la vida llegó el momento de deciros adiós. (Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio)" explicó entonces Diego Arrabal en su perfil de Twitter. Su ausencia, sin embargo, fue breve. Apenas un mes después de este mensaje, el paparazzo regresó al formato de Telecinco hasta el pasado mes de mayo. Entonces, por segunda vez en menos de un año, decidió apartarse de la pequeña pantalla.

"Aún no me lo puedo creer. Tras casi cuatro maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida", comentó Arrabal en sus redes sociales, dejando claro que no fue despedido y que se trataba de una decisión personal. "En ningún momento me despiden. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir", explicó. "Me voy un poco triste porque os voy a echar mucho de menos, pero también contento por todo lo vivido y porque, estoy seguro, no podía haber tenido un trabajo mejor", aseguró el paparazzo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Arrabal (@diegoarrabalpaparazzo)

Aquella despedida, tampoco fue para siempre. El pasado 4 de septiembre, coincidiendo con el regreso de las vacaciones de Emma García (48), Diego Arrabal volvió sentarse en el plató de Viva la vida, trabajo que compaginará con un nuevo proyecto que lo acercará aún más a la audiencia.

En medio de su segundo regreso, el colaborador ha estado trabajando en su canal de YouTube, creado hace poco más de un mes, pero que tendrá su lanzamiento oficial este lunes 20 de septiembre a las 22:00. Así lo ha anunciado él mismo en todas sus redes sociales y a través de un vídeo en la mencionada plataforma, donde ha contado mayores detalles acerca de este proyecto.

"Vamos a empezar con un directo con líneas abiertas absolutamente para todo el mundo", ha explicado Diego Arrabal, insistiendo en varias ocasiones que, no será únicamente su canal de YouTube, sino de todas aquellas personas que deseen unirse a su comunidad. "Nuestro canal, vuestro canal", ha definido el paparazzo a este trabajo.

Diego Arrabal en el plató de 'Viva la vida'. Gtres

"Aquí nunca existirá la censura. Va a ser un canal abierto, plural y, sobre todo, muy democrático", continuó explicando Arrabal, quien también ha invitado a sus seguidores a suscribirse y activar las notificaciones para mantenerse atentos a todas las novedades. Actualmente, sin haberse estrenado de forma oficial, ya supera los 29.000 suscriptores.

Como contenido, Diego Arrabal ya ha tenido una primera idea. Según ha anunciado en un vídeo, se plantea ofrecerle una entrevista a Rocío Carrasco (44), "totalmente gratuita y sin vetos, para que contesté a todo lo que se le pregunte". La conversación, sin embargo, no está cerrada. El paparazzo ha aclarado que se trata de un planteamiento que ha hecho a su comunidad, un elemento clave dentro de su nuevo proyecto.

"Aquí se va a hacer lo que todos queramos", ha reiterado el colaborador, quien no pretende que se le encasille con unos pocos personajes. "Intento darle voz a todo el mundo", ha asegurado. "La pluralidad es lo más importante que hay. Mi obligación como comunicador es aportar todo lo que pueda aportar y después cada uno que tenga sus conclusiones", ha añadido Diego Arrabal, quien espera con gran expectación el lanzamiento oficial de este nuevo proyecto.

[Más información: Las emotivas palabras y el paseo de Diego Arrabal con su madre tras un año sin poder verla]

Sigue los temas que te interesan