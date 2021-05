Laura Matamoros se compra un perro de 2.000 euros: desvelamos los detalles

Cinco días después de haber confirmado su segundo embarazo, Laura Matamoros (28 años) ha cogido un vuelo en Madrid para encontrarse, por primera vez, con la mascota que completará su familia. Según ha compartido en sus redes sociales, se trata de un perro de raza Chow Chow, de nombre Pipa, que formaba parte de Chow of the island, un criadero legal que, según ha podido saber JALEOS se encuentra en Mallorca.

De acuerdo con la información a la que ha accedido este periódico, la 'empresa' canina vende perros de raza Chow Chow por un precio que varía entre 2.300 y 2.500 euros, dependiendo del color. La entrega se puede hacer por dos vías: en mano o a través de una compañía de envíos. Laura Matamoros, según se observa en las redes sociales, ha optado por uno crema y lo ha buscado personalmente.

En medio de su ilusión por encontrarse con la nueva mascota que llenará el vacío de Indo, el Bulldog que le regaló Benji Aparicio (31) y que estuvo presente en importantes momentos de su vida, Laura ha recibido cientos de críticas por parte de sus seguidores. Son muchos los que han cuestionado que tuviese que coger un vuelo para encontrarse con su Chow Chow. "¿Viajar en avión para ir a por un perro? ¿No había perros en tu barrio o ciudad?, le ha preguntado uno de sus followers. Otro, al mismo tiempo, le ha recordado la importancia de la adopción canina. "Por fa hay que adoptar, los refugios están a tope. No hace falta tener a un perro de una raza porque está de moda. Un perro es algo más", le ha escrito.

Pese a los comentarios, Laura Matamoros está disfrutando de la ilusión que le genera tener una nueva mascota. Así lo ha demostrado en sus recientes stories de Instagram, donde se le ve, primero en el aeropuerto y después en el avión para regresar a Madrid. "Es la primera vez que vuelo con un perro. Pipa se está portando fenomenal", ha asegurado la hija de Kiko Matamoros (64), quien goza de uno de los momentos más felices de su vida.

El pasado jueves, la influencer confirmó en sus redes sociales que está embarazada por segunda vez. "Es lo más maravilloso que me podía esperar aunque la situación no fuese la más idílica del mundo", decía entonces, haciendo referencia a su breve ruptura con Benji Aparicio. Así, no dudaba en dar las explicaciones que vio oportunas acerca de su reconciliación con el chef.

Laura Matamoros ha compartido varios vídeos en sus 'stories' para mostrar a su nueva mascota. Instagram

"Me vuelvo loca con esta cosita de aquí. He tenido muchas subidas y muchas bajadas durante este mes. Han pasado muchas cosas. Yo hace tres semanas pensaba que iba a empezar de cero mi vida sin Benji. Creo que es una oportunidad que nos ha dado Dios para que nos demos cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para luchar y estar, y crear esa familia que queremos, esta familia imperfecta", decía una Laura muy ilusionada por rehacer su vida y construir ese núcleo que siempre había soñado.

"Lo más importante en la vida es que mi hijo va a tener un hermanito o hermanita, Benji va a ser papá de nuevo, mi familia está increíblemente feliz y me emociono porque es algo que quería desde hace mucho tiempo, que me hace muy feliz aunque sé que muchos vais a cuestionar cómo es la situación", decía Laura Matamoros, quien ahora ha querido sumar a su casa a una nueva mascota de la que ya ha empezado a desvelar detalles en sus rede sociales.

