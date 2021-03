Así es Judit, la pareja y socia de Álex Casademunt: todo lo que hizo por el cantante y su empresa en común

Este pasado martes por la noche perdía la vida el mítico concursante de Operación Triunfo 1, Álex Casademunt, tras colisionar su vehículo con un autobús en Mataró, Barcelona, donde residía. La noticia impactaba a propios y extraños y las redes sociales y los medios digitales recogían al minuto su trágico desenlace. Las condolencias de sus compañeros de programa, de sus amigos y seguidores continúan sucediéndose en medio de la investigación que está llevando a cabo la Policía Local para esclarecer las causas reales del accidente mortal.

Sea como fuere, una trágica pérdida que deja a una familia absolutamente devastada, rota, "sin poder todavía asimilarlo", como ha podido conocer JALEOS a través del entorno de Casademunt. El cantante deja a una hija de tres años, Bruna -fruto de una anterior relación-, y a una pareja sentimental actual, Judit Puig. Esta joven, totalmente anónima y discreta, fue, además, socia del cantante. Y es que, ambos fundaron su propia empresa dedicada a la moda, SonSocks. En concreto, a los calcetines con diseños únicos y originales.

Puig fue mucho más que una pareja o una socia para Álex Casademunt. Se desliza a este medio que fue quien realmente "lo cambió en muchos sentidos, lo serenó, le hizo madurar". Se conocieron, se cuenta a este medio, en un momento complicado para Casademunt tras su ruptura definitiva con la madre de su hija, Laia. Son etapas de la vida y "Judit llegó en el momento necesario para Álex", se apostilla. Ambos tenían, más allá de su empresa, muchos sueños por cumplir: "Te podrás imaginar cómo está ella, sin creerse nada".

Demasiados planes, demasiado amor. Estaban ambos viviendo los primeros años de una gran historia. No solamente está devastada Judit, la persona con la que se contacta desea puntualizar que Álex tenía una "gran familia". Dos hermanos, Joan y Cristina -a los que estaba muy unido-, y unos padres, Juan y Rosa, que han visto cómo el destino cruel ha sesgado la vida de su hijo Álex. El dolor que sienten esos padres es inmenso, si es que este se pudiera medir. "No me quiero ni imaginar esa llamada con esa noticia", apunta la persona con la que se contacta. Casademunt, además, "se llevaba muy bien" con Laia, la madre de su hija, pese a la ruptura.

La suya fue una relación volcánica, de idas y venidas, intensa, pero real. "Apasionada", la califica la persona al otro lado del teléfono. Pero no siempre la pasión es suficiente y aquello se acabó. Mantenían una relación buena y de afecto y cariño. Hablaban con frecuencia, casi siempre con el pretexto de su hija de por medio. La expareja tuvo a su única hija en 2018. "Voy a ser padre, es el momento de cambiar. No te voy a negar que me da mucho respeto, pero me apetece mucho ser padre", aseguró entonces el cantante. Gracias a su hija conoció realmente cuál era el amor más grande de su vida, el de su "trozo de vida": "Gracias a ella soy más responsable".

Lo cierto es que la actividad de Álex en redes se resumía, mayoritariamente, en colgar publicaciones con su hija Bruna. En otro orden de cosas, en lo que respecta a la empresa que tenían en común, SonSocks, JALEOS no ha podido confirmar que esté directamente vinculada, en cuanto a su fundación, al nombre de Álex Casademunt, por lo que todo hace indicar que figura la que fue su pareja, Judit. A nivel empresarial, Casademunt figuraba en una sola sociedad, Álex Casademunt González S.L. Se trata de una empresa dedicada a las artes escénicas. La fundó en 2002 y facturó en 2003 121.844 euros y recogió unas pérdidas de 34.913. A nivel musical, estaba a punto de sorprender a su público con un nuevo tema.

Su trágico accidente mortal

El cantante fallecía en la noche de este pasado martes, 2 de marzo, en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que investiga la Policía Local. Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que cuando sufrió el accidente mortal el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo iba en moto, el consistorio ha precisado en un comunicado que el siniestro se produjo cuando Casademunt conducía un turismo, en el que no llevaba pasaje.

El accidente tuvo lugar a las 21.44 horas en la carretera de Cirera, entre las plazas de França y de la Gran Bretanya, en el puente que pasa sobre la ronda de Mataró (C-32). Según el comunicado, el siniestro se produjo "por un choque frontal entre los ángulos izquierdos de un turismo, que circulaba en sentido descendente, y un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que circulaba sin pasajeros en dirección al hospital" de la localidad. Su muerte ha dejado devastado a su entorno.

La familia de Álex Casademunt y David Bisbal dan el último adiós al artista

"Se hacía de querer", ha asegurado, totalmente roto, su hermano en la capilla ardiente. Sin poder hacer declaraciones, y completamente destrozados, llegaban Juan, padre de Álex, y Rosa y Cristina, su madre y hermana respectivamente. También sus compañeros de Operación Triunfo han mostrado sus condolencias, e incluso Chenoa (45), Natalia Rodríguez (38), Manu Tenorio (45) y David Bustamante (38) se han desplazado a Barcelona para despedir a su compañero. "Completamente destrozados", ha asegurado Natalia.

Las redes también se han inundado de mensajes. "Ve tranquilo mi cangrejo. Te quiero mucho... Siempre estarás a nuestro lado, porque mi música es tu VOZ por siempre... Mi cariño y fuerza a familia, amigos y compañeros", escribía Chenoa. Bustamante la secundaba: "¡No es justo! No puedo... ¿Por qué? ¡Que alguien me diga que es mentira! Habíamos quedado, teníamos planes. Tocado y hundido... Te quiero hermano". Un desgarro con el que también se expresaba Nuria Fergó (41): "Se nos ha roto nuestra familia, parecíamos invencibles... Álex te has ido demasiado pronto. Nada será igual sin ti. Todo mi amor para su familia, duele".

