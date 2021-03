Iñaki García, el Policía Local que ha enamorado a Rosa López: su trabajo como agente canino en Leganés

El pasado 10 de febrero de 2021 la cantante Rosa López (40 años) posaba en una revista del corazón, vía exclusiva, con el hombre que la ha conquistado y anunciaba, pletórica y feliz, su "compromiso de vida" con él. La persona que le ha devuelto la ilusión, y las ganas de confiar de nuevo en el amor, se llama Iñaki García, un discreto asturiano, natural de Oviedo, de 44 años, con el que Rosa lo tiene más cristalino que nunca: "Nuestro amor es el definitivo".

La otrora concursante de Operación Triunfo está atravesando, pues, uno de sus mejores momentos personales al lado de este hombre, de profesión Policía Local, como ha podido confirmar JALEOS. Se conocieron en agosto de 2019 y lo suyo fue un flechazo de los de película, como cuentan ambos. Se miraron, se dieron los teléfonos, quedaron y hasta hoy. "Es la primera vez que me cuesta presentar a un chico de lo ilusionada que estoy", sostuvo la de Granada en la citada entrevista. Ahora bien, ¿quién es Iñaki García? Este periódico ha podido conocer más aspectos sobre su vida profesional.

Iñaki García durante el vídeo que grabó en 2018 para el medio 'Soyde'.

En la actualidad, Iñaki es uno de los agentes de la Unidad Canina de la Policía Local de Leganés. Lleva años afincado en Madrid. Está volcado en una profesión absolutamente vocacional, tanto él como sus compañeros, como se puede apreciar en las imágenes que ilustran este artículo. Así hablaba la nueva pareja de Rosa López en 2018 desde su puesto de trabajo, justo cuando presentaba ante los medios locales el servicio canino al que habían estado adiestrando para la caza de droga durante cinco meses. "Necesitamos que sean perros pasivos, pero que les guste relacionarse. Es decir, que sean tranquilos, pero juguetones", asegura Iñaki al medio Soyde.

Iñaki, en el vídeo que se difundió entonces, mostraba su faceta más paternal y desenfadada jugando, incluso, con los niños y los perros en plena calle, haciendo pruebas ante posibles detecciones. En aquella entrevista, Iñaki se mostraba especialmente orgulloso por que la Policía Local de Leganés consiguiera abrir 185 actas por drogas. Un número que incrementó notablemente con este servicio policial. "Cada vez que salimos con los perros levantamos diez actas, teniendo en cuenta que tampoco salimos todo lo que nos gustaría", manifestaba, orgulloso de su trabajo, la nueva ilusión de Rosa. No cabe duda de que este es un trabajo que le llena a Iñaki.

La pareja de Rosa López junto a uno de sus compañeros posando con uno de los perros.

Es una persona que tiene claro que, pese a estar con alguien tan conocido como Rosa López, quiere seguir preservando su vida privada a toda costa. No le gusta salir en los medios de comunicación y tan solo rompió su celo hace unas semanas para la revista ¡HOLA!, de forma completamente excepcional. Muestra de su discreción, en las páginas de esa revista aseguraba: "Yo sigo siendo anónimo y quiero seguir siéndolo. Además, en ella no veo fama, sino una mujer con un corazón enorme".

Iñaki García junto a algunos habitantes de Leganés en el vídeo de 2018.

Entonces, desveló que no había seguido la trayectoria de Rosa: "La verdad es que no. Me encanta la música, desde la ópera al heavy. Ahora bien, cuando escuchas cantar a Rosa te quedas con la boca abierta". Lo cierto es que los animales no solo están en la vida laboral de este asturiano, sino también en casa. La pareja tiene en su hogar dos perritas, Lola y Once. Sea como fuere, la pareja se mostró muy enamorada en aquella portada. Por fin, la cantante parece haber encontrado a ese hombre que tanto buscó y que se le resistía. "No he conocido nunca a un hombre tan bueno, tan puro y tan honesto como él. Me aporta amor, amistad, respeto", afirma, enamorada.

Así relató Rosa hace un tiempo cómo se conocieron Iñaki y ella: "Yo no suelo salir, pero, casualmente, el día que nos conocimos acudí a un concierto de Marta Sánchez. Estuve en la parte de los técnicos viendo la actuación junto a otros artistas y, poco a poco, nos dimos cuenta de que la salida iba a ser complicada por la cantidad de gente que había. En ese momento aparecieron Iñaki y su perro policía y nos ayudaron a salir". Eso sí, de momento, la cantante descarta la boda: "Lo más importante es sentirnos felices, como ahora. Él quiere verme feliz y el hecho de que esté conmigo en esta sesión de fotos significa para mí mucho más que una boda".

Deja atrás su mala racha

Hoy la vida de Rosa López se escribe en positivo, tanto a nivel profesional como sentimental, pero no siempre fue así. En 2017, la cantante contó dos de sus mayores desgracias personales. Ambas en el fatídico mes de mayo. La primera saltó a la prensa uno de los escándalos más sonados de Rosa, narrado por ella misma en el programa de Bertín Osborne (66): por qué dejó de cantar durante un año. Muy dubitativa a la hora de contar realmente lo que pasó, la artista dio a entender que todo ocurrió por una negligencia médica, en lo que muchos espectadores vieron como un envenenamiento.

"No fue una explotación de la voz. Pasó lo que tendría que pasar. Estaba en una gira impresionante, concierto tras concierto todos los días. Lo que detonó todo esto que la gente decía que me quedé sin voz fue que un día que me trajeron un médico, que no sé si era médico, y me pinchó en el culo un líquido azul y blanco que no sé qué coño era", confesó entre lágrimas. Días más tarde concedía una exclusiva en una revista en la que desvelaba que le había salido un bulto en el pecho. "Lo tengo hinchado y estoy superagobiada con el tema. Pienso que es el estrés. ¡O que el pecho me pide guerra", asegura con el sentido del humor que la caracteriza.

Los hombres de Rosa López

Rosa López junto a Salvador. Gtres

Después de su historia de amor con el cirujano Pablo Muñoz Cariñanos, la interprete de Europe is living a celebration no se rindió en su búsqueda de la felicidad y probó suerte durante otros dos años con Cristóbal Sánchez Arco, quien se convirtió en ese tiempo en representante de la ganadora de Operación Triunfo. Aquello tampoco cuajó y Rosa se refugió en los brazos de un músico, el Dj Luis Ramón Llorente alias 'Monchi'. Sin embargo, este joven protagonizó algún que otro asunto que hizo que la artista renegara de la relación. Aunque después, en noviembre de 2016, se la relacionó con el escritor Anxo Pérez, la cantante no tardó en desmentirlo en su Instagram: "Quiero aprovechar para mandar un beso a mi amigo Anxo… ¡Que me lo han encasquetado de novio! Anxo, lo siento. Cuando ya se está presente en los medios, pasan estas cosas. Aprovecho para mandarte un beso".

[Más información: Rosa de España confiesa en 'El Hormiguero' que está enamorada: "Surgió en un concierto de Marta Sánchez"]