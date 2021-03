Rosario Flores, "muy afectada" por la muerte de Enrique San Francisco, su amor de juventud

Le muerte de Enrique San Francisco este 1 de marzo, a los 65 años, ha dejado destrozados a sus seres más queridos. A sus familiares, por supuesto. Y a muchos amigos que se han apresurado a mandar sus mensajes de pésame o a mostrar su dolor en las redes sociales. Entre todas esas personas cercanas al actor a las que su pérdida ha devastado, está Rosario Flores (57 años). La artista fue su pareja durante cuatro años.

Rosario se encuentra "muy afectada". Son las palabras que se deslizan a JALEOS desde su entorno. Desde el mismo, se advierte que la cantante no va a realizar declaraciones. A menos, por el momento. Quiere tener tiempo y espacio para poder llorar la muerte de quien en su día fue el hombre de su vida. Para pasar el duelo por una de las personas más importantes de su biografía.

Enrique contó en su día, en Mi casa es la tuya, que su historia con Rosario tuvo dos fases muy marcadas. "Los primeros dos años, fueron maravillosos", explicaba. Los otros dos coincidieron con esa etapa en la que cayó en las garras de las adicciones, en una espiral de excesos que llevó a que la historia se precipitara hacia un final inevitable. "Un día le dije que tenía que dejarme, que yo ya no era un hombre, era una piltrafa", detallaba en esa entrevista.

Quique San Francisco muere a los 65 años JALEOS | AGENCIAS

Pero fue un tiempo del que ambos guardan muy buenos recuerdos. "Nos presentamos junto al carné de conducir y por poco nos matamos. Ella suspendió y yo aprobé", contaba divertido Quique a Bertín Osborne (66) en la mencionada charla en el programa de Telecinco, emitida en enero de 2018. Una de las muchas anécdotas que, seguramente, hoy se agolpen en el recuerdo de Rosario Flores.

Fue con el mismo interlocutor delante, tan solo un par de meses más tarde, donde ella también se deshizo en elogios hacia Enrique. "Nos quisimos mucho, ha sido uno de los hombres que mejor me ha tratado, me formó como mujer", le contaba a Bertín, a quien le confesa cómo Antonio Flores retaba a San Francisco cuando se fijó en ella: "Mi hermano le decía que no me iba a gustar, pero me cortejó y, al final, me enamoró".

Un amor que no pudo ser. Que se tornó en historia imposible. Un silencio hoy de Rosario que explica cómo fue la relación y cómo, a pesar de que el destino les tenía preparados caminos separados, nunca dejaron de quererse. De admirarse.

Enrique San Francisco explicándole a Bertín cómo fue su relación con Rosario.

[Más información: Quique San Francisco: "No me llaman para trabajar por vago"]