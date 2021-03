Muere el actor Quique San Francisco a los 65 años tras largo tiempo en la UCI

El actor Quique San Francisco ha fallecido a los 65 años de edad tras ingresar el pasado 5 de febrero en la UCI del Hospital Clínico de Madrid como consecuencia de una neumonía bilateral severa. El pasado 12 de enero se suspendía su función La penúltima, que debía haber tenido lugar en la localidad vasca de Getxo. Unos días más tarde, desde la organización explicaban que San Francisco no podía subirse a las tablas por "problemas de salud". Sin dar mayores explicaciones.

Semanas después se conoció que llevaba todo ese tiempo hospitalizado en el centro médico de la capital, en el barrio de Chamberí, muy cercano al domicilio en el que residió hasta que, por problemas económicos, lo perdió en 2019. Su estado de salud empeoró considerablemente el pasado fin de semana cuando la infección que tenía se extendió al izquierdo.

Enrique San Francisco en una imagen de archivo. Gtres

Hace unos días el actor hablaba desde el hospital para la revista ¡HOLA!: "Estoy desesperado por salir de aquí… Ya en rebeldía, aunque me tratan como a un rey y me tienen en palmitas". Pese a que siempre se mantuvo positivo y optimista, el ánimo no siempre fue el mejor en los últimos días: "La situación se lleva con dignidad, pero no estoy muy contento. Ahora, pendiente de los últimos cultivos y pruebas para saber cómo están respondiendo mis pulmones. Todavía no puedo andar y el respirador siempre está a mano".

