Miki Nadal y Carola Escámez, ya hay sentencia de divorcio: los detalles y la manutención de su hija

Ya hay sentencia para el divorcio entre Miki Nadal (53 años) y Carola Escámez después de la celebración del juicio, que tuvo lugar el pasado 19 de enero en el juzgado número 4 de violencia de género de Madrid, en el que se fijaron las medidas definitivas. Ahora, semanas después, el juez ha hablado. Según la información que maneja JALEOS en exclusiva, el fallo de la sentencia dicta que la custodia de la hija que tienen en común, Carmela, será compartida en semanas alternas.

En esa línea, el cómico y colaborador de Zapeando sufragará todos los gastos de la educación de la menor, además de los 1.000 euros de pensión alimenticia de los que se hará cargo. El togado, en cambio, ha desestimado la pensión compensatoria. Por último, se desliza a este periódico que los gastos extraordinarios de la menor serán repartidos a medias entre el ya exmatrimonio. Por fin, la justicia ha esclarecido este punto del contencioso que han librado Miki y Carola a raíz de su ruptura en junio de 2019, tras cinco años de relación y una hija en común.

El ya exmatrimonio posando para los medios de comunicación en octubre de 2016. Gtres

Un aciago y delicado asunto que se vio recrudecido y, por fin, ha hallado un final. Cabe recordar que la historia entre Miki y Escámez no se trata de un divorcio al uso. A menos de dos semanas de celebrar su quinto aniversario de boda, la pareja ponía fin a su matrimonio en junio de 2019. Lo hacía no precisamente de forma cordial, sino con cajas destempladas y poniendo su quiebre sentimental en manos judiciales. Una ruptura marcada en rojo, además, por la condena al colaborador de La Sexta por un delito leve de vejaciones a Escámez. En aquel fallo se dictaba que Nadal debía realizar trabajos para la comunidad.

El escándalo estaba servido. Tal y como informó en su día este medio, el motivo de esta tensa situación podría haber sido una presunta infidelidad. Aquello derivó en esta demanda de divorcio -de la que hoy se conoce la sentencia-, que hizo más farragoso el litigio. Desde entonces, han intentado mantener la mínima relación personal y por lo que único que han mirado es por el bien de la menor, algo que se puede constatar analizando la sentencia. Afortunadamente, pese a la situación bélica y enconada que libran los mayores, la menor no se ha visto envuelta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miki Nadal (@nadalmiki)

Sea como fuere, Miki y Carola ya han cerrado el que, de seguro, es uno de los capítulos más complicados de su vida. Atrás han dejado su historia -fruto de la cual han tenido a su única hija, el motor de sus vidas- y su litigio; hoy ambos miran al futuro con esperanza y de nuevo enamorados. Por un lado, a mediados de junio de 2020, este periódico se hacía eco de la nueva ilusión sentimental de Carola. Su nueva pareja se llama Roberto Martín (26). La que fuera miembro de la selección española de tiro al vuelo utilizaba su cuenta de Instagram para publicar la preciosa fotografía de la confirmación en la que aparece junto a Martín. "Deseando ver el mar", fueron las palabras con las que Carola acompañaba la hermosa instantánea.

Miki, por su parte, meses después, en septiembre, se dejaba fotografiar con una nueva pareja, Helena Aldea, una alicantina de profesión periodista y empresaria. Su historia se fraguó poco a poco, sin prisas. No se han escondido, pero tampoco lo pregonan en las redes: "Ni ella ni él lo han hecho antes y no lo van a hacer ahora". No es su estilo. Aldea es una exitosa empresaria que, después de haber estudiado Periodismo, optó por dedicarse al mundo de la moda, de la mano de su hermana Ángela. Ambas, emprendedoras, probaron suerte en el mundo empresarial con su tienda de moda Capriche. Se trata de una marca muy respaldada y de renombre en el mundo de la moda, televisivo y de la farándula. La marca de las mujeres que sonríen, como se define en la web.

[Más información: Miki Nadal y Carola Escámez vuelven a citarse en los juzgados: los detalles de este importante contencioso]