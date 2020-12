Álex González: " Si me tengo que puntuar del 1 al 10, me pongo un 9 como conductor"

Hablar con Álex González (40 años) es sinónimo de pasar un buen rato. Bastan solo unos minutos al teléfono con este actor madrileño, protagonista de éxitos como 'El Príncipe', para que nos cuente multitud de anécdotas de su día a día.

En esta ocasión, desde JALEOS, hemos preguntado a Álex por su próximo estreno '3 Caminos', por cómo está viviendo la pandemia del coronavirus y, también, hemos aprovechado su condición de embajador de BMW para conocer cómo es su día a día al volante. Así ha sido nuestra charla…

Álex… le entrevistamos como actor y también como embajador de BMW… Es uno de los embajadores más veteranos con una marca de coches… ¿Hace cuánto tiempo empezó su relación con la marca alemana?

Pues son cerca ya de seis años. Es una relación que también ha desembocado en amistad con algunos de los compañeros de BMW porque trabajar con ellos es muy fácil. Uno cuando es actor puede hacer colaboraciones, prestando su imagen a una marca…

Pero en el caso de esta marca es muy fácil. Me siento completamente identificado con BMW. Para mí conducir este coche es un placer. Lo haría aunque no colaborase con ellos.

Es decir que se puede apropiar el eslogan de BMW que es 'Me gusta conducir'…

Sí, lo cierto es que ese eslogan de BMW lo han hecho pensando en mí (risas). Yo me paso la vida en el coche. Voy a todas partes conduciendo. Además, como vivo a las afueras de Madrid… pues tengo que coger el coche para todo…

El actor Álex González conduce actualmente un BMW X4.

Álex González, un fan del motor

Entonces, el coche no es un mero vehículo para ir de un punto a otro…

Yo hago mucha vida en el coche… Y no solo conduzco. Hago de todo. Hablo con mis amigos por teléfono, tengo charlas de trabajo, me gusta escuchar muchos podcast… Ahora, por ejemplo, incluso estoy recibiendo clases dentro del coche… Le saco mucho partido… (risas)

Qué curioso que aproveche el coche para recibir clases…

Cada año hago una lista de cosas que me gustaría hacer… Y las clasifico en los diferentes apartados: familia, salud, trabajo… Escribo las cosas que me gustaría hacer en cada uno de los apartados y cuáles querría cumplir los objetivos…

Y el estudio es uno de ellos. Busco también desactivar aquellas creencias que a veces incluso nos autoimponemos. Sobre todo cuando decimos que no sabemos hacer algo.

¿Y qué es lo que no sabe hacer Álex González?

Ahora me toca renovar de nuevo la lista… Por ejemplo, yo siempre me decía que se me daba mal el tema de los números y siempre delegaba muchos aspectos en personas que eran expertas en contabilidad. Hasta que un día me dije… Voy a hacer un curso de finanzas. Y me apunté. Y ahora estoy en el coche escuchando podcast de finanzas, de marketing, de gestión…

¿Y qué conclusiones ha obtenido de todo ello?

Dentro de los libros que lee uno al año, hay algunos que impactan más que otros. Y a mí recientemente me ha impactado que es el Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, el autor que escribió también 'El Monje que vendió su Ferrari'…

Y una de las cosas de las que habla este este autor es de la universidad del tráfico… Por ejemplo, muchas veces tenemos la tendencia en el coche de poner las noticias…

Pues bien, yo escucho las noticias. Pero lo hago solo cinco minutos. Y con esos cinco minutos me es más que suficiente para cada día. A no ser claro está que quiera escuchar a un escritor o leer alguna columna o seguir a un periodista concreto… Sin embargo, el resto del tiempo, lo aprovecho para aprender cosas…

Entonces… también habrá ensayado papeles dentro del coche…

Sí, claro. Recientemente he tenido un personaje mexicano. Así que imagina todos los diálogos que he escuchado en el coche…. He practicado mucho ensayando y actuando dentro del coche.

¿Qué es lo que más le sorprende sobre la evolución de los coches?

Pues en este tiempo que llevo con BMW, en estos seis años, lo que más he notado es una gran mejora en seguridad y en digitalización. Al final hay que darse cuenta que nos pasamos mucho tiempo con el teléfono…

Al principio era solo para llamar. Después llegaron los mensajes, las apps, los correos electrónicos… Y esa conectividad ahora la siento en el coche. Dentro del vehículo puedo seguir utilizado todas las aplicaciones con total seguridad. Creo que es uno de los avances más grandes que está teniendo BMW y la industria de la automoción.

Y también mencionó la seguridad…

Sí, así es. Me siento muy seguro dentro del coche. Este el mío en concreto tiene todo tipo de 'gadgets'. Por ejemplo, tiene un sistema que interviene sobre la dirección y que va guiando ya que lee las líneas de la carretera.

Así en caso de despiste el coche te corrige y el volante se mueve solo. Y también frena solo, cuando vas con el control adaptativo y detecta algún obstáculo... Además, te avisa, vibra el pedal, detecta los stop, los peatones… Todo este tipo de cosas a mí me hacen sentirme más seguro…

Álex González estrenará en enero la nueva serie '3 Caminos'.

Álex González: conductor de un BMW X4

¿Qué coche tiene ahora?

Empecé con el X4… Después con eso de que uno tiene una edad y cumples 40 (risas) pensé en cambiar y opté por el X6 pero ahora he vuelto a mis orígenes y estoy de nuevo con el X4.

¿Y por qué cambió?

Bueno, por aquello de que buscaba un coche más grande. En aquel momento era cuando empezamos a rodar la serie de Amazon Prime Video de '3 Caminos'. Y claro hacía más viajes, estaba llevando todo el tiempo el coche al trabajo, a los rodajes, viajamos por todo el norte de España… Era una época en la que llevaba todo en el coche, hasta el gimnasio, ya que tenía unas mancuerdas y todo… Además, era muy cómodo…

Pero volvió de nuevo al X4…

Sí, cuando terminó el rodaje de '3 Caminos' y volví a Madrid, sentía que tenía que volver al X4, a los orígenes. Al final el espacio es prácticamente el mismo, tengo una buena habitabilidad y el X4, al ser más pequeño que el X6, me permite moverme más fácilmente por Madrid, entrar en las plazas de aparcamiento… Por ello quise volver al X4.

Ha vuelto a tus orígenes… automovilísticos…

He vuelto a mis orígenes sí… e incluso mucho más allá. Porque ahora tengo el X4 M Competition… que es una versión deportiva con cerca de 510 CV. Es una salvajada de coche. Incluso al principio tengo que decir que me daba un poco de apuro arrancarlo en el garaje porque suena muchísimo…

Pero tengo que reconocer que ahora ya he perdido la vergüenza (risas)… Además, es rojo tirando a naranja… Así que cumplo con todos los tópicos: acabo de cumplir 40 años y ya tengo mi coche deportivo y de color rojo (risas).

Vemos que le gusta mucho la gasolina…

Reconozco que soy muy aficionado al motor de combustión. Y me gustan mucho los coches. El de ahora, por ejemplo, es una auténtica gozada. Pero no puedo dejar de pensar que tenemos que buscar entre todos un mundo más sostenible. Y en este sentido, aunque disfruto con el X4 también me alegra poder colaborar con una marca que ya cuenta con modelos electrificados y eléctricos…

Coches eléctricos

¿Se animaría con un eléctrico?

Tengo que reconocer que el coche eléctrico es el presente. Toda la industria está virando hacia ahí. Y entre todos tenemos que crear un mundo más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles que son más contaminantes…

Pues ya sabe el próximo, el futuro iX3, el SUV eléctrico de BMW…

Justo antes de tener el X4, pregunté en BMW por el i3. Resulta que lo tenía un vecino de plaza de garaje. Lo estuve mirando y probando… pero coincidió con la etapa en la que tenía que viajar mucho por el rodaje… Y yo creo que ese eléctrico está genial para si lo usas mucho en grandes ciudades como Madrid.

Y de motos… ¿cómo anda?

No tengo carné de moto. Podría conducir hasta una 125. Hace unos años tuve un accidente y me di un susto. Y siempre me dicen: "sácate el carné y disfrutas de la moto". Y claro como vivo fuera de Madrid y una moto en Madrid tiene mucho sentido para moverte por los atascos y para aparcar, etc. pues a veces me lo pienso…

Entonces, de momento, las dejamos de lado…

No te voy a engañar. Hace años tuve un accidente y no me apasionan… Pero reconozco que me encanta verlas. Aunque me me siguen dando un poco respeto…

Álex González es un apasionado de los coches y del motor.

Cumplir los 40 años

¿Qué tal es como conductor?

Podemos decir que soy ágil conduciendo… (risas). Pensaba que con esto de cumplir los 40 iría más despacio y tranquilo, pero cuando voy con los amigos siempre me gastan la broma de que se marean por cómo conduzco…

¿Qué tal va con los puntos del carné?

Cuando estuve en Estados Unidos, pedí a mi padre que me revisara, por favor, la correspondencia. Y un día me llama y me dice… Álex, que has perdido algún punto… Pero bueno luego los recuperé rápido. Desde entonces, además, tengo máximo cuidado con todo, especialmente con la velocidad…

Si se tuviera que puntuar del 1 al 10… ¿Qué nota se pondría como conductor?

Pues, eso se lo tendrías que preguntar a mis amigos… Pero vamos, me voy a mojar y no voy a ser humilde… me pongo un 9 (risas).

¿Ha tenido algún susto reciente?

Pues tengo que reconocer que sí y fue hace muy poco, hace solo unos días. En Madrid, venía por la carretera de La Coruña e iba a coger la M30 y antes de llegar a la M30 de repente un coche de delante se queda parado.

Tal es así que yo solo puedo sortearlo, no me dio tiempo ni a pitar. Solo recuerdo haber mirado por el espejo, ver que no venía nadie por la izquierda y girar el volante muy deprisa… Iría a unos 120 km/h y pasé tan ajustado que lo rocé. Fue muy peligroso… Al cabo de 15 segundos de que pasara todo, empecé a tener taquicardia y me dije… me he librado de un accidente.

Uff… Menos mal que quedó en un susto…

Sí, al final yo he hecho ya varios cursos de conducción con BMW, unos cuatro más o menos, y alguno de ellos ha sido de conducción deportiva y también de respuesta ante situaciones de este tipo.

Y cuando acabas el curso piensas que no has aprendido mucho, pero luego cunado surgen situaciones extremas de este tipo te das cuenta que tu memoria lo ha guardado y sabe cómo responder… Ahora solo me falta hacer un curso para ir más prudente todavía…

Coronavirus

¿Qué tal está llevando la pandemia del coronavirus? ¿Cómo le ha afectado?

Lo peor que estoy llevando son dos cosas. La primera no poder ver a mi familia, como le ocurre a todo el mundo. Y luego, además de la crisis sanitaria, ver hacia dónde está yendo la sociedad y cómo está afectando al mundo laboral con tanta cantidad de gente y puestos de trabajo afectados…

Cuando empezó el confinamiento estaba muy preocupado por la situación sanitaria y por cómo evolucionaba el virus y ahora me preocupa mucho y estoy más pendiente la parte económica.

¿Qué parte positiva se puede sacar de todo esto?

Yo siempre quiero sacar una parte positiva de todo y ver la luz donde parece que no la hay. Con esto he aprendido que se pueden hacer muchas cosas nuevas, que se puede aprender mucho todavía (por eso hice el curso de finanzas).

Además, también he sacado adelante un proyecto que quiero producir y que llevo varios años con él. Inicialmente estaba obsesionado que fuera una película y ahora tengo claro que será una serie de ocho capítulos… Así que yo me quedo siempre con las cosas positivas…

¿Y qué tal lleva el hecho de ser una persona joven y vital y obligar a estar confinada en muchos momentos?

Tengo que reconocer que en la etapa más dura del confinamiento hubo momentos de desesperación… Fíjate, alguien puede pensar que estaba un poco loco pero lo que hacía, era bajar al coche, al garaje y quedarme dentro del coche una hora y aprovechar para hacer dos o tres llamadas por teléfono porque en el garaje tengo cobertura…

Así lo que hacía era pensar que cambiaba de sitio, aunque no me moviera del coche ni del garaje… Después, al cabo de una hora subía a casa y esto me hacía parecer que venía de algún sitio (risas).

En breve le vemos en Amazon Primer con '3 Caminos'… ¿Cuál es el argumento?

Sí, estrenamos en enero. Es una serie sobre el 'Camino de Santiago'. Se llama tres caminos porue son tres etapas (años 2000, 2004 y 2020). En ellas, varios amigos se encuentran y van viendo y descubriendo cómo se entrecruzan las vidas. Es una historia muy emotiva.

¿Ha podido hacer el Camino de Santiago?

No lo he podido hacer todavía y justo cuando quería hacerlo fue cuando empecé la serie. Pero al final es como si lo hubiéramos hecho. No por el hecho de andar en silencio y con un propósito determinado. Pero sí en el sentido de andar mucho.

Al final como el teléfono te iba indicando lo que recorrías cada día, ha habido días de rodaje de 28 o 30 kilómetros andando. Como vas repitiendo muchas escenas, al final (de escena en escena y de 500 metros en 500 metros) haces muchos kilómetros por etapas del camino. Ha sido un rodaje especial.

Ahora está rondando 'Fuimos canciones' que la veremos en 2021…

Sí la estamos terminando de rodar ahora. Todavía queda alguna semana de rodaje y, aunque no lo sé con seguridad, calculo que se podrá estrenar en el tercer trimestre de 2021.

Bueno, pues a pesar de que ha sido un año difícil, al menos en lo profesional está teniendo mucho éxito…

Sí, me siento más que satisfecho en este aspecto. Cuando estaba el confinamiento, en algún momento llegué a pensar que la serie no se terminaba de rodar. Por ello, me puse a estudiar, para poder hacer algo en finanzas porque pensaba que aquello tenía muy mala pinta… Pero después hemos ido acabando la serie, también he hecho otras cosas de publicidad, una colaboración con La Liga…

Buenas noticias por lo menos…

Sí, además, no solo estoy satisfecho en lo personal. También en lo relacionado con la industria del cine…

Qué sorpresa que diga esto…

Sí, alguien me mata si me lo oye decir. Pero es que es así. Siempre nos quejamos, de que el cine se está muriendo… y puede ser. No te digo que no. Y a mí me duele más. Para mí el cine es como una iglesia, como una religión… Y me da mucha pena que desaparezca. Pero más tarde o temprano se iba a extinguir… Por ello al cine con la llegada de las plataformas (Amazon Prime Video, HBO, Netflix) le ha tocado la lotería…

Me imagino que no está tocando a todos vivir una transformación en nuestras vidas

Jeff Bezos lo dijo hace diez años… trazó la línea y dijo. Esto es el futuro, es la digitalización. Hay personas que nacen a uno y otro lado. Y también hay empresas. Y algunas no sobrevivirán… Pero incluso yo voy más allá. No solo es digitalización.

Es también inteligencia artificial… Y esto va a toda prisa… Y tenemos la suerte de que nuestra industria ha podido cruzar esa barrera gracias a las plataformas. Creo que somos muy afortunados y que incluso ahora que la crisis está pegando tan fuerte a tantos sectores nosotros gracias a las plataformas ofrecemos un producto que se consume más que nunca, porque está en los salones de las casas.



[Más información: Carolina Marín: "Me encanta conducir, me relaja muchísimo"]