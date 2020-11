Carolina Marín: "Me encanta conducir, me relaja muchísimo; además, soy buena conductora"

Escribir sobre Carolina Marín (27 años) es hablar de fuerza, corazón, empuje, ambición, trabajo duro…

Carolina siempre quiere ser la número uno en el bádminton, independientemente de la competición en la que participe.

En las cerca de dos décadas que lleva dedicadas a este deporte, Carolina ha sido campeona olímpica, tres veces campeona mundial y cuatro veces campeona europea. Además, ha demostrado que se puede vencer a las rivales más duras, las jugadoras asiáticas.

Ahora, casi dos años después de su grave lesión, en JALEOS 'charlamos' con ella sobre el deporte, sus próximos objetivos y cómo es en su faceta de conductora… Este es el resultado.

Carolina… Le entrevistamos como embajadora de Toyota en España… ¿Por qué ha decidido asociarse con un fabricante de coches?

Comencé la relación con Toyota Huelva. Y esta relación se fue afianzando poco a poco hasta llegar a la situación actual. Puedo decir orgullosa que pertenezco al equipo olímpico de Toyota España.

¿En qué consiste este acuerdo? ¿Cómo le apoya como deportista esta marca?

Toyota es una gran marca con la que me siento totalmente identificada. Me gusta conducir mi RAV4, me da mucha fiabilidad y seguridad. Es lo que yo pido a mi equipo, que pueda confiar en ellos, y Toyota me lo demuestra día a día.

El coche elegido por Carolina Marín es un Toyota RAV4.

¿También apoya esta marca al deporte del bádminton?

Correcto. Toyota apoya la cantera del bádminton español a través de la Federación Española de Bádminton (FESBA). Es de agradecer su implicación para que el bádminton español nos siga dando alegrías durante muchos años y veamos aparecer sabía nueva.

¿Qué supone para usted y para el deporte del bádminton en particular que una marca os muestre su apoyo? ¿Un deporte minoritario como el bádminton necesita de este tipo de acuerdos?

Apoyos como el de Toyota son fundamentales. Los deportes minoritarios desgraciadamente no gozan de mucho escaparate, y que marcas tan potentes se fijen en nuestro deporte no tiene precio. Esto puede hacer que otras marcas decidan apostar también por el deporte minoritario

¿Los deportes y deportistas de deportes minoritarios podrían subsistir si no fuera estos patrocinios?

Es muy complicado. Los patrocinios de deportes minoritarios compiten en clara desventaja con deportes como el fútbol, tenis, etc. y sin duda el patrocinio de Toyota nos da mucho lustre. Es una de las grandes marcas del sector del automóvil, con un gran prestigio detrás que se lo ha ganado a lo largo de los años. No podemos más que estar agradecidos por su apoyo.

Dentro del acuerdo con Toyota… uno de los apartados es conducir un coche de la marca. Sabemos que cuenta con el RAV4… Así que cuéntenos, ¿eligió usted el modelo? ¿Por qué coche?

Si, elegí yo el modelo. Es un coche que me encanta; es silencioso, potente, elegante, amplio. Tiene todas las características que buscaba.

¿Tiene más coches o motos en el garaje?

No, actualmente solo dispongo del Toyota RAV4 Electric Hybrid.

Carolina Marín siempre afirma querer ser la número uno en el bádminton. Europa Press

Carolina Marín, una conductora concentrada

Algunos deportistas nos cuentan que no pueden pasar muchas horas en el coche porque empiezan a sufrir calambres… ¿A usted también le ocurre?

A mí me gusta conducir y no me cansa. Utilizo el coche sobre todo para ir de mi casa a la Residencia Blume a entrenar que es un trayecto más o menos corto.

¿Para una deportista de alto nivel… le viene mejor un coche alto como el RAV4, con más espacio para las piernas?

A mí me gustan los coches espaciosos con los que me pueda sentir cómoda. Y el Toyota RAV4 es un coche muy espacioso y muy cómodo, por lo que estoy encantada con este modelo.

El coche que conduce es híbrido… ¿Conocía antes esta tecnología? ¿Consigue circular mucho tiempo en modo eléctrico? ¿Mira lo que consume el coche o no se preocupa en exceso de eso?

Intento conducir con precaución y siempre muy pendiente del entorno. En ciudad reduzco mucho la velocidad con lo que circulo en modo eléctrico.

Es un tema que cada vez me preocupa más e intento estar bastante pendiente de lo que consume mi coche, que en este caso es muy poco.

¿Le preocupa el medio ambiente? ¿Crees que podemos dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones?

Me preocupa mucho. Es un tema del cual debemos preocuparnos todos, y sobre todos los gobiernos a nivel mundial. De las medidas que se tomen ahora dependerá el futuro de las nuevas generaciones.

Carolina señala que utiliza el coche para ir de su casa a la Residencia Blume a entrenar.

Próximamente llegará un RAV4 híbrido enchufable… Un coche que podrá circular más tiempo en modo 100% eléctrico… ¿Le apetecerá cambiar el híbrido por este otro más evolucionado?

Es una alternativa que me seduce mucho. La energía eléctrica es una energía limpia, y si ha avanzado tanto en los últimos tiempos este tipo de energía aplicada a los vehículos, estaría dispuesta a utilizarla en el nuevo RAV4 Plug-in Hybrid.

¿Y cambiar al eléctrico cuando Toyota lo desarrolle?

Como os decía anteriormente, si la tecnología está ahí y es buena para reducir la contaminación de las ciudades yo creo que debemos adoptarla.

Sensación de libertad

¿Cómo eres como conductora?

Creo que soy buena conductora. Respeto mucho las señales de tráfico y estoy muy pendiente de mi entorno, ya que es lo que más accidentes provoca por falta de atención al volante.

¿Conduce usted o prefiere ir de copiloto?

A mí me encanta conducir. Me da una sensación de libertad tremenda y me relaja muchísimo.

¿Pasas mucho tiempo en el coche? ¿Hace muchos viajes o realmente no tiene tiempo para viajar en coche y suele ir más de pasajero?

Realmente viajes largos no hago muchos, sólo cuando voy a Huelva a descansar y a ver a la familia. Y normalmente soy yo la que conduce. Por lo demás son viajes cortos para ir a entrenar y volver a casa y siempre conduzco yo.

Carolina lo tiene claro en los próximos Juegos Olímpicos: "Ir a por el oro".

¿Dónde le gustaría viajar en coche?

Hay muchísimos lugares para viajar por toda España y por el mundo. Pero si tengo un lugar donde elegir y volveré siempre conduciendo, es a mi tierra, a Huelva.

¿Ha tenido alguna vez un incidente/accidente con un coche? ¿Cómo fue?

Una vez tuve un pequeño incidente en un atasco. Realmente no pasó nada, pero como es lo único que me ha pasado me puse muy nerviosa.

¿Le reconocen dentro del coche?

Alguna vez me reconocen, pero la mayoría de las veces paso desapercibida. Tampoco me importa que me reconozcan, me saluden y me demuestren su cariño.

¿Cómo lleva los atascos?

Pues he de reconocer que soy nerviosa y si voy con prisa no los llevo muy bien. Pero bueno, me imagino que no soy la única a quien le pasa.

¿Y qué tal con las multas? ¿Le han puesto muchas? ¿Alguna vez le han quitado alguna por ser una persona conocida?

Alguna vez me ha multado algún radar por ir justo por encima del límite. Desde entonces, voy mucho más pendiente.

¿Y los puntos? ¿Tiene todos?

Los puntos los mantengo todos.

Carolina junto a su coche, el Toyota RAV4.

El coronavirus y los Juegos Olímpicos

¿Cómo le está afectando esta nueva etapa que vivimos todos con el coronavirus? ¿Qué es lo peor que lleva de la pandemia?

Lo peor que llevo es la incertidumbre. Cada día salen noticias nuevas de campeonatos que se cancelan y eso es muy desmotivador para los deportistas.

Se han retrasado las Olimpiadas de Tokio a 2021… ¿Qué lectura positiva se puede hacer de esto? ¿A usted le beneficia para poder estar al 100% tras la lesión?

Sin duda, a mí me beneficia mucho. Yo no estaba en mis mejores condiciones, ni mentales ni físicas, para afrontar el gran reto de los Juegos en 2020. Por lo que se hayan pospuesto a 2021 es todo un alivio.

¿Cuál es el objetivo que se plantea para las Olimpiadas?

Yo lo tengo muy claro. Ir a por el oro.

¿Qué competiciones tiene de aquí a los Juegos?

Como comentaba antes, la incertidumbre hace que la Federación Internacional de Bádminton no tenga un calendario definitivo hasta los Juegos.

Nos irán dando noticias sobre las competiciones a medida que pase el tiempo. Por el momento, lo que nos han dicho es que se jugarán tres Opens seguidos en Asia a principios de 2021.

Carolina Marín: "No me gusta que en las competiciones no haya público".

Al mundo del deporte el coronavirus le ha afectado mucho. Muchas competiciones se han suspendido, otras están a medio gas, apenas hay público… ¿De todas estas consecuencias cuál es la que llevas peor?

No me gusta que en las competiciones a las que he asistido no haya público, es un ambiente muy frio y a nosotros los deportistas nos encanta el ambiente con el público animando en las gradas. Pero entiendo perfectamente que estamos en una situación de extrema gravedad debido al COVID-19, y que esta medida es necesaria.

Si tuviera que elegir solo una clave de su juego… ¿Cuál sería? ¿La fuerza mental? ¿La física? ¿Ser tan competitiva?

Es un poco un compendio de todo lo anterior. Pero la clave radica sobre todo en la fuerza mental.

Su lema es "Puedo, porque pienso que puedo"… ¿Le diría a todos los españoles que siempre se puede? ¿Si tu mente dice que puedes, se consigue todo? ¿Te lo dices a ti misma en los momentos más duros?

Es un lema que me anima mucho y me da fuerzas. No quiere decir que siempre vaya a conseguir lo que me proponga, pero si me mueve a luchar y a dejarme hasta la última gota de sangre por intentar conseguir cada objetivo que me propongo.

Dicen que las jugadoras asiáticas, quedan amedrentadas por su forma de celebrar los puntos. ¿Lo cree de veras? ¿Le sale de forma natural o es una forma más de desgastar al rival?

Se trata de un juego mental. Yo lo que les transmito a mis contrincantes es una actitud desafiante en la pista. Les transmito con mi actitud y con mi lenguaje corporal que van a tener que luchar mucho en el partido si quieren ganarme. Está todo estudiado con mi entrenador, y a su vez, mis rivales utilizan otro tipo de tácticas para intentar ganarme.

