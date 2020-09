Olivia de Borbón recuerda a su hermana pequeña fallecida el día que habría cumplido años

Cristina de Borbón, hija menor de Francisco de Borbón y Beatriz von Hardenberg, fallecía el pasado 13 de febrero a causa de un accidente del que la familia prefirió no dar explicaciones. Una familia que se quedó destrozada tras la inesperada muerte de la joven, de la que todo el que la conoció destacaba su bondad y su alegría. Un mes después era su madre, la exduquesa de Sevilla, quien moría en Marbella a causa de un paro cardíaco por el EPOC que padecía desde hacía años.

Olivia de Borbón (46 años), hermana de Cristina e hija de Beatriz, el miembro más mediático de la aristocrática familia, vivía así los peores momentos de su vida. Unos duros instantes de los que poco a poco se recupera con el incansable apoyo de su marido, Julián Porras-Figueroa, y sus dos hijos, los pequeños Flavia (4) y Fernando Enrique (2).

La empresaria, muy unida a su hermana, ha querido recordarla de un modo especial. Y es que este miércoles día 2 de septiembre, Cristina de Borbón habría cumplido 45 años. Con una fotografía de cuando ambas eran dos preciosas niñas pequeñas, Olivia le ha dedicado una emotiva felicitación de cumpleaños: "Mi querida pequeñaja, feliz cumpleaños. Este año me toca celebrarlo sin ti. Aún no tengo palabras para describir el vacío que nos has dejado, pero prometo hoy recordar todos esos miles de momentos que pasamos juntas con alegría. Te quiero para siempre, mi Cris".

No hay ninguna duda de que 2020 está siendo un año trágico para muchas personas en el mundo debido a la pandemia de coronavirus y la crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19. Pero desde un punto de visto más concreto, estos ocho meses que van de año han sido especialmente funestos para la familia de Borbón y von Hardenberg.

La repentina muerte de Cristina de Borbón a la temprana edad de 44 años y el fallecimiento, tan solo un mes después, de la matriarca del aristocrático clan familiar dejó rota de dolor a la alta sociedad y, como no podía ser de otra manera, también a Olivia. El vínculo con su hermana pequeña y con su madre era tan estrecho como ejemplar.

De izquierda a derecha: Cristina de Borbón, Francisco de Borbón, Olivia de Borbón, Beatriz von Hardenberg y Francisco de Borbón Jr. Redes sociales

Sobre los fuertes hombros de la empresaria aún hoy pesa esta gran tragedia. Olivia de Borbón no solo perdió a dos pilares fundamentales de su vida en tiempo récord sino que ni siquiera, como tantas otras familias por la crisis del coronavirus, las pudo despedir con la dignidad que ambas merecían.

"Por supuesto, como miles de españoles, despediremos a mi madre como se merecía pero ahora mismo los duelos están en pausa. Tantas historias terribles, tan injusto y tan poco respeto hacia los que hemos perdido a nuestros seres queridos. Nadie se merece esto", declaró Olivia de Borbón a JALEOS el pasado mes de abril en pleno confinamiento.

Olivia de Borbón Von Hardenberg-Fürstenberg está casada desde octubre de 2014 con Julián Porras-Figueroa. De estos casi seis años de matrimonio han nacido dos preciosos hijos, su gran motivo de felicidad en estos meses lúgubres en los que la tristeza los ha azotado sin piedad. "Tengo mucha suerte de tener a mis hijos", llegó a declarar Olivia a este diario.

