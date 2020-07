La romántica escapada de Isabel Rábago y su marido a París: lujoso hotel y mucho arte

Isabel Rábago (45 años) se mostró muy feliz y sonriente el pasado miércoles en la mesa de Ya es mediodía porque sabía que en pocas horas pondría rumbo a París. La colaboradora se ha dejado ver estos días por la capital francesa junto a su marido, Carlos Rodríguez Ramón.

El matrimonio ha recorrido en dos días los rincones más emblemáticos de la ciudad del amor y han inmortalizado cada una de sus visitas para compartirlas en sus redes sociales. Rábago ha hecho las paradas obligatorias en monumentos históricos como el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel o la Asamblea, y ha paseado por los idílicos Campos Elíseos.

Los diversos caminos a orinas del Sena han sido testigo de los románticos gestos de la pareja, que ha aprovechado de forma récord su tiempo en el país vecino. Entre besos, abrazos y fotos para Instagram, Isabel y Carlos han conseguido un book envidiable de la ciudad del Moulin Rouge.

La propia colaboradora ha presumido de marido en las redes al compartir un par de instantáneas en las que aparecen juntos en una especie de balcón desde donde se ve una de las míticas calles y edificios de París de fondo. "J'adore... Je t'aime pour toujours", escribe Rábago junto a la foto, que significa "te adoro... te amo para siempre". Una declaración de amor que no es extraña en la televisiva, ya que es muy dada a demostrar públicamente sus sentimientos por su esposo.

Carlos Rodríguez e Isabel Rábago, en el centro de París. RRSS

Pero la pareja no ha viajado hasta Francia para decirse lo mucho que se quieren. Entre tanto romanticismo también han disfrutado de un privilegiado hito. Han accedido al museo del Louvre "sin aglomeraciones y sin hacer cola".

Isabel Rábago ha inundado su Instagram de fotografías dentro de la pinacoteca en la que posa junto a los cuadros, esculturas y joyas culturales más destacadas del mundo. Y es que el genuino museo se encuentra a escasos metros del hotel en el que se han alojado.

Una habitación doble en el Meliá Vendome es la que acoge al matrimonio en la ciudad parisina. Un complejo de cuatro estrellas, de estilo clásico y en el centro del barrio más lujoso de la capital gala.

Algunas de las instalaciones del hotel en el que se alojan Isabel y su marido.

En las fechas actuales, en plena temporada alta, el precio por noche de una estancia como la de la colaboradora es de alrededor de 245 euros. Gracias a ese coste, la exasesora del PP tiene a su disposición dos camas unidas en una, escritorio, Internet gratuito, TV LCD de 32 pulgadas, caja fuerte, minibar y baño completo con bañera. Todo ello con acabados de diseño y cuidado bajo las normas sanitarias correspondientes.

26 años de amor

Isabel Rábago y Carlos Rodríguez Ramón se conocieron en la Universidad Pontificia de Salamanca cuando ambos cursaban primero de Periodismo y tenían 19 años. Juntos empezaron una idílica relación que dura hasta estos días.

"Es lo más grande que tengo en mi vida, mi referente en la vida, quien me pone los pies en el suelo. Hemos crecido juntos, desde la universidad, soy muy afortunada", desvelaba la colaboradora hace unos meses en las 'escaleras de las emociones' de Viva la vida.

Se conocieron en la biblioteca de la universidad en primer curso. RRSS

Pero es que la periodista y abogada nunca ha tenido reparo en descubrir sus sentimientos hacia su marido. El pasado 18 de abril, por el cumpleaños de su esposo, la televisiva compartía en sus redes unas bellas palabras: "¡Felicidades mi amor! Conocerte y crecer a tu lado es el mejor regalo que me ha dado la vida. Y sigo sonriendo al recordar esa día en la regia biblioteca de la Universidad Pontificia. Estábamos en primero, viniste a hablarme por primera vez, te sentaste enfrente, me sonrojaste con tus provocaciones, me dibujaste una sonrisa y luego me invitaste a un café. Te amo, ¡descarado! Eternamente Mi susurro de Abril y un millón de veces te volvería a decir 'Sí, quiero'. Te quiero y te querré, siempre y ¿qué soy yo sin ti? Nada...".

[Más información: Isabel Rábago escribe una romántica carta a su marido: "Sin él no existe nada"]